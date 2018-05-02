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Московский листок

Пока Россия прирастает миллиардерами, 13% землян живут без электричества

Опубликовано 02.05.2018 в разделе комментариев 1

империализм кризис
Пока Россия прирастает миллиардерами, 13% землян живут без электричества

Около миллиарда человек, или 13% населения Земли не имеют доступа к электричеству: такие данные содержатся в докладе, опубликованном Всемирным банком (ВБ) 2 мая. 

"Страны Африки, расположенные к югу от Сахары, а также Центральной и Южной Азии по-прежнему являются регионами, которые испытывают наиболее высокий уровень дефицита [доступа к электричеству]. Почти 87% населения земного шара, не имеющего доступа к электричеству, живут в сельской местности", - говорится в документе (перевод по ТАСС). 

Тем не менее с 2010 года темпы роста числа людей, получающих доступ к электроэнергии, заметно увеличились, отмечают во Всемирном банке. "Если нынешняя тенденция сохранится, то в 2030 году, по нашим оценкам, без электричества будут жить 674 млн человек", - указано в докладе. 

Специалисты отмечают, что власти Индии ежегодно предоставляют доступ к электричеству 30 млн своих жителей, и это больше, чем какая-либо другая страна в мире. Ее догоняют Бангладеш, Эфиопия, Кения и Танзания, которые увеличивали доступ своего населения к электроэнергии на 3% или более ежегодно в период с 2010 по 2016 год. 

Авторы доклада также подчеркивают, что в настоящее время десятки миллионов людей пользуются электричеством, полученным благодаря домашним системам на солнечной энергии или мини-энергосетям. Однако, по данным ВБ, они проживают только в странах, ставшими первопроходцами в этой области. 

Доклад о прогрессе в области энергетики стал результатом совместной работы специалистов Международного энергетического агентства, Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, статистического отдела Организации Объединенных Наций, Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

От редакции: Ещё один, сугубо планетарного масштаба аргумент за коммунизм: социальное неравенство, неразвитость инфраструктуры - вредны даже для тех, кто считает себя удобно устроившимися на планете. Ведь там, где плохо живут, без электричества, без медпомощи, образования, работы - множатся не только бациллы и новые вирусы, там растёт социальная (не путать с классовой) ненависть, прорывающаяся пока, без политического вектора - то сомалийскими пиратами, то единичными терактами тамошних же, соседних исламистов... Самая простенькая, религиозная идейка (а там тоже есть о равенстве - но перед богом, а ля "бог велел делиться") творит с этим социальным порохом - то, что могла бы и пролетарская революция творить. Но капиталистическая элита планеты пока "справляется", полагая, что держать столько стран и людей (миллиард) в нечеловеческих условиях, в тьме предрассудков и антисанитарии - это полезно для человечества, это его оберегает...

Вот в СССР был принципиально иной подход - проводить электричество (ГОЭЛРО) в самые отдалённые районы, помогать развивающимся странам, поднимать их на новый уровень развития технической, образовательной, военной и научной помощью. И "Лампочка Ильича" - тоже был с 1920-х годов веский аргумент за коммунизм, причём и за пределами России. Установление социального равенства на планете, не только в обеспечении необходимым, но и в потреблении, в загрязнении, в переработке - вот неизбежное будущее человечества, и чем раньше оно продолжит путь СССР, тем больше шансов у него не истребить себя и планету вместе с собой. Вот об этом был и вчерашний Первомай. 

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
заб край написал 02.05.2018 15:49
в 80 км от Читы не только света,связи нет никакой,вообще никакой. глухомань!!!Единственное,радио ловит волну "Звезда"-читают дикторы "войну и мир" и прочие отрывки из рассказов.Слушаеш в захлеб .Спасибо огромное этой радиостанции!!!
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