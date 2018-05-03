Так это патриарх Кирилл толкает к разводу первых лиц Отечества?

Рассказывал уже здесь, что служил в Калининграде в частях спецсвязи морской авиации ДКБФ.

Немало бродил в увольнениях по древней прусской крепости. А однажды с девушкой побывали на могиле родоначальника немецкой классической философии Иммануила Канта.

Сидел даже по одному делу пять суток на тамошней гарнизонной гауптвахте, каковая в годы Гитлера, по рассказам, была женской тюрьмой. Чего и вам желаю.

Потому как журналист всегда держу в поле зрения наш «самый западный гарнизон». Именно здесь почему-то первый демократ державы Анатолий Собчак скоропостижно окончил свой жизненный бег. Я о нем в свое время тоже писал.

А тот факт, что Людмила Путина родилась в этом городе.., ну, вы сами понимаете.

Невзлюбил НТВ со дня основания. За русофобию и американизм. За участие в Первой русско-чеченской войне на стороне сепаратистов. Однажды в 2001 г. даже написал язвительную заметку «Посыплем дустом НТВ!» Обновленный телеканал, на мой взгляд, не лучше.

Но когда его тележурналисты рассказали о дефиците донорской крови в больницах Калининградской области, поддержал тему в нашей газете.

Во-первых, потому что сам донор с редким отрицательным резусом. По себе знаю, как врачи и больные сходят с ума, если такой крови негде взять для полостной операции.

Во-вторых, потому что дефицит донорской крови в стране спровоцировал… муж Людмилы Александровны. Именно он в 2005 г. законом «О монетизации» отменил Почетным донорам советские льготы. Крепко он тогда их обидел. У многих пропал стимул…

Во время прошлой инаугурации В.Путина запал в память снимок, размещенный на его сайте. Очень приветливая беседа в кулуарах патриарха Кирилла с супругой президента.

Это было 7 мая 2012 г. А через год, в июне 2013 г., чета Путиных публично объявила о разводе.

Тогда и подумалось: а глава РПЦ одобрил эту инициативу «раба божьего Владимира»? Ведь что там говорится в Евангелии?

Цитирую: «И приступили к Нему фарисеи, и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?»

Вот какой ответ последовал от господа нашего Иисуса Христа: «И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть» (Мф.19:5–6).

То есть Господь заповедал, что муж и жена - единая плоть, и она неразделима. Даже мысли, как видите, не допускал о разводах.

Полагаю, как принципиальный слуга господа предстоятель РПЦ должен был сказать об этом главе государства, может быть, даже предостеречь. Это раз.

Во-вторых, в любом случае, на Пасху во время патриаршего богослужения в храме Христа Спасителя он не должен ставить его рядом с таким же разведенным мэром Москвы С.Собяниным.

«Стрингер» вообще издевательски утверждает, что он живет со своей секретаршей. Опровержений же нет. Некрасиво как-то все это…

В общем, тесное «молитвенное стояние» бывших членов КПСС на пасхальной службе, естественно, оскорбляет религиозные чувства верующих. Мои, например чувства как начинающего христианина всякий раз от такого зрелища бывают оскорблены.

Но я же не могу требовать с них моральной сатисфакции. Та же ФСБ, которая зорко стоит на страже «чувств верующих», тут же отфутболит мой иск. Да так, что концов потом не найдешь. Что уже, кстати, бывало…

Однако осенила меня вдруг дерзновенная мысль. А, может, «второразрядный агент КГБ Михайлов», как назвал патриарха в марте вице-премьер Болгарии В.Симеонов, как раз и провоцирует разводы первых лиц Отечества? Может, сатана его искушает - а?

Особенно если учесть, что вскоре вслед за начальником развелся с женой его пресс-секретарь миллиардер Песков, о чем они с бывшей фигуристкой США Навкой раструбили на весь крещеный мир.

А от нас отцы нации и церкви требуют укреплять институт семьи, семейные отношения и ценности.

P.S. Подмечено уже не раз. Герой многочисленных скандалов патриарх Кирилл восседает на первом ряду не только на инаугурированиях г-на Путина. Но и на его посланиях Федеральному Собранию, на коллегиях Минобороны и других государственных мероприятиях.

Кто-нибудь объяснит, почему главе РПЦ такая честь, если Россия - светское государство, которое по Конституции отделило от себя все религиозные организации?