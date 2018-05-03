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Московский листок

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Опубликовано 03.05.2018 в разделе комментариев 4

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

В США группа из 18 членов палаты представителей конгресса, представляющих Республиканскую партию, официально обратилась в Нобелевский комитет с предложением удостоить президента США Дональда Трампа премии мира за приложенные им усилия по разрешению проблемы ядерной программы КНДР.

Наверно, уже пора вручать Нобелевскую премию американским президентам прямо на инаугурации, как когда-то европейским монархам вручались высокие ордена во время коронации. Обама проторил дорожку, а теперь вот Трамп - тоже еще ничего не сделал, кроме нескольких непонятных ракетных обстрелов Сирии, а уже вот-вот получит премию мира...

А что, можно считать президента Америки главным миротворцем по должности. И чем больше войн начал, тем больше усилий по установлению мира надо ему зачитывать.

А насчет ядерного разоружения КНДР - не важно, знает ли об этом Ким Чен Ын, главное, чтобы "Вашингтон пост" написала.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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УРОВЕН
УЛАНБАТОР17 написал 03.05.2018 01:22
БАРАНОВ
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(без названия)
!!!Q-QTOT VASJASNO-!!!& написал 03.05.2018 00:39
-Таки вполне ценное предложение этих менов - то таки да! В этом шнобелевском таки сидят то ли фашисты - то ли невменяемые анвалиды умственного труда - таки дадут, если уж гитлеру таки собирались дать, да не успели - то таки да...
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=))
Арт написал 03.05.2018 00:32
Блин, мне сначала показалось "...мацы дадут".
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авансируют
чугуний написал 03.05.2018 00:13
Раз выдвинули,значит стокголь мцы дадут.Значит будет война.
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