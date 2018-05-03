Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

В США группа из 18 членов палаты представителей конгресса, представляющих Республиканскую партию, официально обратилась в Нобелевский комитет с предложением удостоить президента США Дональда Трампа премии мира за приложенные им усилия по разрешению проблемы ядерной программы КНДР.

Наверно, уже пора вручать Нобелевскую премию американским президентам прямо на инаугурации, как когда-то европейским монархам вручались высокие ордена во время коронации. Обама проторил дорожку, а теперь вот Трамп - тоже еще ничего не сделал, кроме нескольких непонятных ракетных обстрелов Сирии, а уже вот-вот получит премию мира...

А что, можно считать президента Америки главным миротворцем по должности. И чем больше войн начал, тем больше усилий по установлению мира надо ему зачитывать.

А насчет ядерного разоружения КНДР - не важно, знает ли об этом Ким Чен Ын, главное, чтобы "Вашингтон пост" написала.

А.Б.