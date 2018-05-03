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Московский листок

Памяти трагедии в Одессе

Опубликовано 03.05.2018 автором в разделе комментариев 1

холокост одесса
Памяти трагедии в Одессе

Четыре года назад стряслась страшная трагедия. Чего ее расписывать? Важнее то, что она показала. 

А показала она мурло не только Киева, но и расейской власти. Это ведь она оставила без ответа все призывы русских одесситов о помощи. Она отказала им в самом праве быть русскими и жить в Большой России. Она предала саму память Новороссии, забыла о том, кто и как ее создавал. Она поставила на «россиянскость», согласно которой русские Новороссии – «украинцы». Она считает, что Россия возникла якобы в 1991 году, и все русские за пределами РФ – «иностранцы». 

Тупая, трусливая, подлая тварь. 

Не снятся тебе по ночам заживо сожженные, а? 

Одесситы, как и донбассцы, как и жители Северного Причерноморья, как и приднестровцы – такие же русские, как и крымчане. Ты этого знать не хочешь? За это и поплатишься. 

***

Спокойно приняв уничтожение русских активистов Одессы, потомков тех, кто сохранял великий город для великой страны в 1918-1920 и в 1941-1944 годах, ты, власть, сама оттолкнула от себя всех, кто имеет ум, честь и совесть. Ты поперлась в Сирию, чтобы замазать картину своего предательства. Но это же – как и присоединение Крыма без остальной Новороссии – уже выходит тебе боком. 

Ты сама завела себя в тупик и гиблое место. Показав слабость и подлость, сама показала Вашингтону, как тебя добивать. Что он и делает. Ведь малодушных и недалеких не щадят – изучайте историю. Трамп и его план – ваши могильщики. Ни одна низость не останется без воздаяния. 

***

Скажу неприятные слова и о бывших русских – нынешних «россиянах». 

Вы ведь приняли разделение нашего народа в 1991 году. И даже то, что было раньше. Вы ведь поверили в то, что и одесситы, и донбассцы – «нерусские». В отличие от турок. Они-то в 1974-м не говорили, что турки Кипра – иностранцы. А ведь они формально не относились к Турции уже более полувека. И когда надо было, Турция ввела войска на север Кипра и защитила своих. Ни одна тварь в Турции не смела вякнуть, что там живут не турки, а «киприоты». 

В отличие от вас, немцы тридцать восьмого не орали, что в Судетах живут не немцы, а «чехословане». Они просто пришли на помощь своим. Быстро. Не допуская никакой крови. И так же они не твердили о том, что, мол, в Австрии живут не немцы, а какие-то «австрияки». Хотя немцы Германии и южные немцы Австрии НИКОГДА до того не жили в ОДНОМ государстве. 

А вы, бывшие русские, согласились на разделение. Вы вообще принимаете форму того государственного «сосуда», в который вас наливают. Вы ведомы начальством. Раздели РФ сейчас на Сибирь и ЕвроРФ, а ее. В свою очередь, разрежь на какие-нибудь Гондор и Мордор, вывеси новые влаги и … Через поколение вы будете называть себя сибиряками, мордорцамии гондорцами. И верить в бред каких-нибудь «экспертов» и «ученых» о том, что Россия искони вас угнетала, и что русские – проклятое имя. 
Вы слишком легко подчиняетесь собственным мучителям. Какой-то начальник в 2005-м решил, что символ Победы отныне – не алое знамя с серпом и молотом, а дешевая «гвардейская ленточка» из синтетики. И вы приняли это. Вам не стыдно? А завтра вам повелят считать символом трусы в горошек – вы тоже это примете? Особенно если об этом по телевизору станут говорить денно и ношно?

Забыв о городе-герое Одессе, равно как и о Донецке, о Саур-могиле, Луганске, Тирасполе, Херсоне, Николаеве, вы ведь сами себя превращаете в ничто. Вы это можете понять? Что нет никакого будущего у тех, кто не имеет никакой национальной солидарности? Что вы тем самым превращаетесь в добычу для любой власти? 

Подумайте над моими словами. В день Одесской Хатыни… 



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Всего комментариев к статье: 1
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=))
Арт написал 03.05.2018 00:37
Хм, вроде все правильно написал, но о5 увлекся самолюбованием. И не надо загонять про ВСЕХ, не надо.
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