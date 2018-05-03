В Лондоне прогремел взрыв, 30 детей пострадали

На севере британской столицы прогремел взрыв, в результате которого пострадали около 30 человек, сообщает Daily Express.

Взрыв прогремел в районе Стэмфод Хилл, где собралась толпа людей, отмечавших еврейский праздник Лаг ба-Омер, уточняет газета. Накануне в северо-восточной части Лондона произошел взрыв, однако полиция не связывает инцидент с терроризмом.

В ходе праздника представители еврейской общины решили провести ритуал «предупреждающий о том, что смартфоны – это зло».

По задумке, гаджеты отправлялись гореть в костер. Вот только ущерб от такого «использования» смартфонов получился более чем наглядным. Технике такое «не понравилось» и она стала взрываться, разлетаясь на части и раня всех находившихся вокруг.

Отмечается, что большинство из пострадавших – дети.