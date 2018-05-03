В Лондоне прогремел взрыв, 30 детей пострадали

На севере британской столицы прогремел взрыв, в результате которого пострадали около 30 человек, сообщает Daily Express.
Взрыв прогремел в районе Стэмфод Хилл, где собралась толпа людей, отмечавших еврейский праздник Лаг ба-Омер, уточняет газета. Накануне в северо-восточной части Лондона произошел взрыв, однако полиция не связывает инцидент с терроризмом.
В ходе праздника представители еврейской общины решили провести ритуал «предупреждающий о том, что смартфоны – это зло».
По задумке, гаджеты отправлялись гореть в костер. Вот только ущерб от такого «использования» смартфонов получился более чем наглядным. Технике такое «не понравилось» и она стала взрываться, разлетаясь на части и раня всех находившихся вокруг.
Отмечается, что большинство из пострадавших – дети.
замкад написал 03.05.2018 09:35
напрашивается вывод - это он этот ацетон в костер и подливал ! тереза почему то молчит . а надо бы продолжить шоу . скрипали выдохлись уже .
Хреновод написал 03.05.2018 09:18
прогремел взрыв написал 03.05.2018 09:11
Они еще бы газовые зажигалки в костер бросали - в акции борьба с курением - вспоминаешь Лаврова - дебилы бл....
опять обвинят Россию написал 03.05.2018 09:02
- опять обвинят Россию - они это умеют обвинять и палки в колеса ставить...