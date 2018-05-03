Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Лондоне прогремел взрыв, 30 детей пострадали

Опубликовано 03.05.2018 в разделе комментариев 4

В Лондоне прогремел взрыв, 30 детей пострадали

На севере британской столицы прогремел взрыв, в результате которого пострадали около 30 человек, сообщает Daily Express.

Взрыв прогремел в районе Стэмфод Хилл, где собралась толпа людей, отмечавших еврейский праздник Лаг ба-Омер, уточняет газета. Накануне в северо-восточной части Лондона произошел взрыв, однако полиция не связывает инцидент с терроризмом. 

В ходе праздника представители еврейской общины решили провести ритуал «предупреждающий о том, что смартфоны – это зло». 

По задумке, гаджеты отправлялись гореть в костер. Вот только ущерб от такого «использования» смартфонов получился более чем наглядным. Технике такое «не понравилось» и она стала взрываться, разлетаясь на части и раня всех находившихся вокруг. 

Отмечается, что большинство из пострадавших – дети.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
замкад написал 03.05.2018 09:35
вчера видал фотки бабая путина в хозмаге - он там то ли ацетон покупал , то ли скипидар .
напрашивается вывод - это он этот ацетон в костер и подливал ! тереза почему то молчит . а надо бы продолжить шоу . скрипали выдохлись уже .
Ответить
Ничего личного - только бинес. Затеяли утилизацию старых дивайсов, чтобы оживить спрос на новые.
Хреновод написал 03.05.2018 09:18
-
Ответить
По задумке, гаджеты отправлялись гореть в костер.
прогремел взрыв написал 03.05.2018 09:11
гаджеты отправлялись гореть в костер.
Они еще бы газовые зажигалки в костер бросали - в акции борьба с курением - вспоминаешь Лаврова - дебилы бл....
Ответить
прогремел взрыв, 30 детей пострадали
опять обвинят Россию написал 03.05.2018 09:02
RE - В Лондоне прогремел взрыв, 30 детей пострадали
- опять обвинят Россию - они это умеют обвинять и палки в колеса ставить...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого с "левых праймериз" вы хотели бы видеть мэром Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
По столице прошагал классовый, протестный Первомай
По столице прошагал классовый, протестный Первомай
01.05.2018
М.Калашников: мысли накануне кремлетясения
М.Калашников: мысли накануне кремлетясения
29.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Рижские шпроты вымирают как вид (0)
В Лондоне прогремел взрыв, 30 детей пострадали (3)
Памяти трагедии в Одессе (9)
Так это патриарх Кирилл толкает к разводу первых лиц Отечества? (3)
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира (6)
Пока Россия прирастает миллиардерами, 13% землян живут без электричества (24)
Мощи крымского святого обнаружились на британской помойке (13)
Первомай в Миассе (1)
Первомай в Челябинске (3)
Украинцы оказались в лидерах среди получателей российского гражданства (37)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 29
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кардинальный поворот
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 28
Максим Калашников Максим Калашников: Думскую блондинку Кожевникову направили пугать россиян
Максим Калашников Максим Калашников: Памяти трагедии в Одессе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss