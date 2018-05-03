Рижские шпроты вымирают как вид

Рыбная отрасль Латвии и стран Балтии в целом умерла, без российского рынка производители шпрот и прочей продукции обречены на "банкротство и увядание", заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

По мнению эксперта, при отсутствии доступа на российский рынок балтийские производители шпрот и других продуктов рыбной отрасли обречены на гибель. Это объясняется тем, что государства Евросоюза не намерены поддерживать рыболовецкий сектор прибалтийских стран, поскольку Европе невыгодно делать их конкурентоспособными.

Помимо этого, Савельев подчеркнул, что российские производители полностью удовлетворяют спрос на шпроты, что также понижает шансы прибалтийских предприятий вернуться на этот рынок.