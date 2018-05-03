Путин что-то опасается ездить по Москве в кортеже

Инаугурация Путина, которая назначена на 7 мая в московском Кремле, возможно пройдет без традиционного проезда президентского кортежа по Москве. Об этом для ura.news рассказал источник, знакомый с процессом подготовки мероприятия.

Ранее источники сообщали, что окончательный сценарий церемонии пока не утвержден, но программу должны были согласовать в ближайшее время. На прошлых инаугурациях Путин добирался до Кремля на автомобиле, который сопровождал Почетный эскорт ФСО России. «Возможно, в этот раз откажутся от торжественного проезда кортежа президента по Москве к Кремлю», — цитирует РИА «Новости» источник агентства.

Напомним, администрация президента РФ порекомендовала членам кабинета министров, а также региональным властям в преддверии инаугурации Владимира Путина «снизить медийную активность». Решение было связано с тем, что в официальной повестке дня не должно быть никаких иных событий федерального уровня.

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А что так? В стране победившей секретной службы - и не могут провести кортеж президента так, чтобы его никто не заметил?

Вот товарищ Сталин ездил же с ближней дачи в кремль по специальному туннелю. А сейчас и строить ничего не надо - имеющийся только расчистить. Или можно как товарищ Троцкий - на бронепоезде... Только наркомвоенмор ездил открыто, а наш главковерх вполне может воспользоваться Метро-2.

Ну что поделать, если наш сверх-суперпопулярный президент, набравший на выборАх 75 процентов, не рискует проехать по собственной столице в автомобиле?

В проклятой Америке, кстати, есть традиция, что избранный президент идет через толпу сограждан к Белому дому целую милю пешком. И никто не вручает ему по итогам прогулки медаль "За беспримерную храбрость".

А я б нашему - вручал! Вышел из бронированного лимузина к согражданам на минуту - орден Мужества. А хлебнул чайку с многодетными метерями из их чайника - так и Героя России.

Вот и думаю - может, им кремль перенести куда-нибудь, где поспокойней? Можно даже мобильный кремль таскать. А что? Чтоб ходить везде не со своим чайником и не с лимузином каким, а прямо с кремлем.

Хорошая идея, прошу рассмотреть и поддержать.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск