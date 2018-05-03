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Московский листок

Путин что-то опасается ездить по Москве в кортеже

Опубликовано 03.05.2018 в разделе комментариев 7

путин выборы кремль кортеж
Путин что-то опасается ездить по Москве в кортеже

Инаугурация Путина, которая назначена на 7 мая в московском Кремле, возможно пройдет без традиционного проезда президентского кортежа по Москве. Об этом для ura.news рассказал источник, знакомый с процессом подготовки мероприятия.

Ранее источники сообщали, что окончательный сценарий церемонии пока не утвержден, но программу должны были согласовать в ближайшее время. На прошлых инаугурациях Путин добирался до Кремля на автомобиле, который сопровождал Почетный эскорт ФСО России. «Возможно, в этот раз откажутся от торжественного проезда кортежа президента по Москве к Кремлю», — цитирует РИА «Новости» источник агентства.

Напомним, администрация президента РФ порекомендовала членам кабинета министров, а также региональным властям в преддверии инаугурации Владимира Путина «снизить медийную активность». Решение было связано с тем, что в официальной повестке дня не должно быть никаких иных событий федерального уровня.

***

А что так? В стране победившей секретной службы - и не могут провести кортеж президента так, чтобы его никто не заметил?

Вот товарищ Сталин ездил же с ближней дачи в кремль по специальному туннелю. А сейчас и строить ничего не надо - имеющийся только расчистить. Или можно как товарищ Троцкий - на бронепоезде... Только наркомвоенмор ездил открыто, а наш главковерх вполне может воспользоваться Метро-2.

Ну что поделать, если наш сверх-суперпопулярный президент, набравший на выборАх 75 процентов, не рискует проехать по собственной столице в автомобиле?

В проклятой Америке, кстати, есть традиция, что избранный президент идет через толпу сограждан к Белому дому целую милю пешком. И никто не вручает ему по итогам прогулки медаль "За беспримерную храбрость".

А я б нашему - вручал! Вышел из бронированного лимузина к согражданам на минуту - орден Мужества. А хлебнул чайку с многодетными метерями из их чайника - так и Героя России. 

Вот и думаю - может, им кремль перенести куда-нибудь, где поспокойней? Можно даже мобильный кремль таскать. А что? Чтоб ходить везде не со своим чайником и не с лимузином каким, а прямо с кремлем. 

Хорошая идея, прошу рассмотреть и поддержать.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 7
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Ты вообще заткнулся бы провокатор подонок
Крон Принц Пафнутий Пафнутьевич написал 03.05.2018 11:16
А поддталкивали к этой мерзости Баранов, Черный, Кучеренка....
Мы помним, как мы не хотели Путина в 2012 году. Как 6 мая 2012 года мы вышли на Болотную площадь, чтобы сказать, что Путин - вор, и мы не хотим его во власти.
Сейчас мы не хотим его в 100 раз сильнее. Никакой он нам не президент.
Он развязал и поддерживает военный конфликт в Украине. Каждый день там гибнут защитники Украины. Он сбил пассажирский самолет над территорией Украины и не собирается признаваться в этом. Он применил запрещенное химическое оружие на территории Англии, вызвав тем самым тяжелейший международный кризис. Путин ввязал нас в войну в Сирии только для того, чтобы выглядеть мировым "решалой". Он убил своего главного политического соперника прямо под стенами Кремля.
Путин понимает, что если он уйдет из власти, то ему придется отвечать за все эти преступления. Поэтому он хочет оставаться у власти вечно.
А мы не хотим, чтобы нашу страну возглавляли преступники. Мы не хотим, чтобы Россия была мировым изгоем. Мы хотим быть частью мирового процесса, а не отгораживать страну скрепным занавесом.
У России с Путиным мрачное будущее.
Мы этого не хотим! Мы хотим армянский вариант. 5 мая выйти мирно, без оружия. Но выйти так, чтобы у них не хватило для нас мест в каталажках. Так, чтобы нас было в 100 раз больше, чем у них полицейских. Так, чтобы полиция и армия, увидев это, перешла на сторону народа.
И тогда мы получим шанс на развитие.
5 мая мы выходим по всей стране. За наше будущее! Против жуликов, воров и убийц!
Лайк и репост
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(без названия)
Финни написал 03.05.2018 11:09
Этот клоун просто смешон.Где крепкий рубль?Где Социальное государство? Где 25 млн.рабочих мест?...Утонули???
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(без названия)
мда... написал 03.05.2018 11:04
что же он не хочет увидеть проявления народной любви к нему??
ликования 76% которые за него проголосовали??
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ТЕМА
Ильдар написал 03.05.2018 10:44
ЧТО МНЕ НРАВИТСЯ НА ФОРУМЕ, ЧТО ЕГО ДИЗАЙН НЕ МЕНЯЕТСЯ ГОДАМИ!!!ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
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(без названия)
Святой Пигидий написал 03.05.2018 10:39
Хм... по-моему, наш великий вошьдь и духовный воин впечатлился тем, как это происходило в Америке: не машины были, а вертолеты... красота! Вот только там один (Трамп) прилетел, а другой (Обама) улетел. Не представляю, как это осуществить с нашим великим вошьдем... разве что задействуют двух артистов: один Путен прилетит, другой улетит, - цирк, короче, будет еще тот!
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А вот Хрущев
ккн написал 03.05.2018 10:33
Говорят, когда Н.С. Хрущев приезжал в Душанбе, его встречало чуть ли не все население города. Толпа окружила машину. Тогда Хрущев вылез из машины и ехал на капоте. Ведь не боялся ничего.
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(без названия)
г чита написал 03.05.2018 09:56
Оооооо...к нам в край вообще даже не появляется. первый раз был на ладе проездом,быстро проехал,бегом.второй раз на юбилей ВОВ на 5 мин заскочил,баушку за ручку подержал и быстро,бегом убежал в Китай там праздновать юбилей.Да и прочие черти бояться края как черт ладана.
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