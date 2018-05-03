В нашем дурдоме почти все счастливы

Свыше 80% россиян считают себя счастливыми людьми, среди главных причин - наличие семьи, детей, хорошее самочувствие и любимая работа. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые были представлены в четверг.

"Уровень счастья россиян в последний год - на максимальных отметках за всю историю измерений. По данным последнего опроса, 83% наших сограждан в целом считают себя счастливыми людьми. Традиционно более оптимистично оценивает свое состояние молодежь (87% среди 18-24-летних), респонденты с высоким достатком (96%), чем пожилые люди (79% среди 60-летних и старше) и малообеспеченные (58%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.

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В дурдоме пациенты тоже обычно счастливы.

Хотя то, что 96 процентов высокообеспеченных счастливы, вопросы вызывает, но возможно. А вот чему радуются 58 процентов нищих? Ну и можно подумать, что богатых и бедных в России примерно поровну, хотя на самом деле примерно 1:100.

Что молодежь радуется непонятно чему, понятно. Хотя 87 процентов дураков среди нашей молодежи не обнадеживает. А старичье чего веселится? Я вот старый уже, и мне совсем не весело. Офигенная радость помирать старым, больным и нищим.

Ну не знаю, где они там исследования проводили, может, и правда в дурке при кремлевской больнице.

Не иначе, как всплеск радости возник от приближения инаугурации Путина. Хорошо же воцариться среди радостного и счастливого народа, а не злого и ненавидящего тебя.

И главное - причины и для злости, и для ненависти очевидны...

А.Б.