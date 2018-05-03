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Московский листок

В нашем дурдоме почти все счастливы

Опубликовано 03.05.2018 в разделе комментариев 4

путин революция россия
В нашем дурдоме почти все счастливы

Свыше 80% россиян считают себя счастливыми людьми, среди главных причин - наличие семьи, детей, хорошее самочувствие и любимая работа. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые были представлены в четверг. 

"Уровень счастья россиян в последний год - на максимальных отметках за всю историю измерений. По данным последнего опроса, 83% наших сограждан в целом считают себя счастливыми людьми. Традиционно более оптимистично оценивает свое состояние молодежь (87% среди 18-24-летних), респонденты с высоким достатком (96%), чем пожилые люди (79% среди 60-летних и старше) и малообеспеченные (58%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.

***

В дурдоме пациенты тоже обычно счастливы.

Хотя то, что 96 процентов высокообеспеченных счастливы, вопросы вызывает, но возможно. А вот чему радуются 58 процентов нищих? Ну и можно подумать, что богатых и бедных в России примерно поровну, хотя на самом деле примерно 1:100.

Что молодежь радуется непонятно чему, понятно. Хотя 87 процентов дураков среди нашей молодежи не обнадеживает. А старичье чего веселится? Я вот старый уже, и мне совсем не весело. Офигенная радость помирать старым, больным и нищим.

Ну не знаю, где они там исследования проводили, может, и правда в дурке при кремлевской больнице.

Не иначе, как всплеск радости возник от приближения инаугурации Путина. Хорошо же воцариться среди радостного и счастливого народа, а не злого и ненавидящего тебя. 

И главное - причины и для злости, и для ненависти очевидны...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Святой Пигидий написал 03.05.2018 11:15
Хм... я вот каждый раз, когда вижу "опросы" так называемого ВЦИОМа, теряюсь в догадках: пропагандон Федоров сам догадывается, какие проценты нужно рисовать, или все-таки ему спускают эти проценты для публикации из конторки Киндер-сюрприза? Благо, этот так называемый ВЦИОМ - подразделение путенского агитпропа, и ничего более. К какой-либо социологии конторка Федорова не имеет ни малейшего отношения.
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А поддталкивали к этой мерзости Баранов, Черный, Кучеренка....
Крон Принц Пафнутий Пафнутиевич написал 03.05.2018 11:13
Мы помним, как мы не хотели Путина в 2012 году. Как 6 мая 2012 года мы вышли на Болотную площадь, чтобы сказать, что Путин - вор, и мы не хотим его во власти.
Сейчас мы не хотим его в 100 раз сильнее. Никакой он нам не президент.
Он развязал и поддерживает военный конфликт в Украине. Каждый день там гибнут защитники Украины. Он сбил пассажирский самолет над территорией Украины и не собирается признаваться в этом. Он применил запрещенное химическое оружие на территории Англии, вызвав тем самым тяжелейший международный кризис. Путин ввязал нас в войну в Сирии только для того, чтобы выглядеть мировым "решалой". Он убил своего главного политического соперника прямо под стенами Кремля.
Путин понимает, что если он уйдет из власти, то ему придется отвечать за все эти преступления. Поэтому он хочет оставаться у власти вечно.
А мы не хотим, чтобы нашу страну возглавляли преступники. Мы не хотим, чтобы Россия была мировым изгоем. Мы хотим быть частью мирового процесса, а не отгораживать страну скрепным занавесом.
У России с Путиным мрачное будущее.
Мы этого не хотим! Мы хотим армянский вариант. 5 мая выйти мирно, без оружия. Но выйти так, чтобы у них не хватило для нас мест в каталажках. Так, чтобы нас было в 100 раз больше, чем у них полицейских. Так, чтобы полиция и армия, увидев это, перешла на сторону народа.
И тогда мы получим шанс на развитие.
5 мая мы выходим по всей стране. За наше будущее! Против жуликов, воров и убийц!
Лайк и репост
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Ну, дети, ответьте
дяде написал 03.05.2018 11:01
"Мы жывем хорошо, здоровье наше хорошее, кормят нас хорошо."
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(без названия)
Финни написал 03.05.2018 10:44
Типа "опрос",проводимый "либеральной" фашистской хунтой,которая отстаивает интересы исключительно международного финансового криминала-это обычный сюр из серии Олдоса Хаксли под названием "О дивный новый мир".
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