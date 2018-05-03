В нашем дурдоме почти все счастливы

Свыше 80% россиян считают себя счастливыми людьми, среди главных причин - наличие семьи, детей, хорошее самочувствие и любимая работа. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые были представлены в четверг.
"Уровень счастья россиян в последний год - на максимальных отметках за всю историю измерений. По данным последнего опроса, 83% наших сограждан в целом считают себя счастливыми людьми. Традиционно более оптимистично оценивает свое состояние молодежь (87% среди 18-24-летних), респонденты с высоким достатком (96%), чем пожилые люди (79% среди 60-летних и старше) и малообеспеченные (58%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
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В дурдоме пациенты тоже обычно счастливы.
Хотя то, что 96 процентов высокообеспеченных счастливы, вопросы вызывает, но возможно. А вот чему радуются 58 процентов нищих? Ну и можно подумать, что богатых и бедных в России примерно поровну, хотя на самом деле примерно 1:100.
Что молодежь радуется непонятно чему, понятно. Хотя 87 процентов дураков среди нашей молодежи не обнадеживает. А старичье чего веселится? Я вот старый уже, и мне совсем не весело. Офигенная радость помирать старым, больным и нищим.
Ну не знаю, где они там исследования проводили, может, и правда в дурке при кремлевской больнице.
Не иначе, как всплеск радости возник от приближения инаугурации Путина. Хорошо же воцариться среди радостного и счастливого народа, а не злого и ненавидящего тебя.
И главное - причины и для злости, и для ненависти очевидны...
А.Б.
Святой Пигидий написал 03.05.2018 11:15
Крон Принц Пафнутий Пафнутиевич написал 03.05.2018 11:13
Сейчас мы не хотим его в 100 раз сильнее. Никакой он нам не президент.
Он развязал и поддерживает военный конфликт в Украине. Каждый день там гибнут защитники Украины. Он сбил пассажирский самолет над территорией Украины и не собирается признаваться в этом. Он применил запрещенное химическое оружие на территории Англии, вызвав тем самым тяжелейший международный кризис. Путин ввязал нас в войну в Сирии только для того, чтобы выглядеть мировым "решалой". Он убил своего главного политического соперника прямо под стенами Кремля.
Путин понимает, что если он уйдет из власти, то ему придется отвечать за все эти преступления. Поэтому он хочет оставаться у власти вечно.
А мы не хотим, чтобы нашу страну возглавляли преступники. Мы не хотим, чтобы Россия была мировым изгоем. Мы хотим быть частью мирового процесса, а не отгораживать страну скрепным занавесом.
У России с Путиным мрачное будущее.
Мы этого не хотим! Мы хотим армянский вариант. 5 мая выйти мирно, без оружия. Но выйти так, чтобы у них не хватило для нас мест в каталажках. Так, чтобы нас было в 100 раз больше, чем у них полицейских. Так, чтобы полиция и армия, увидев это, перешла на сторону народа.
И тогда мы получим шанс на развитие.
5 мая мы выходим по всей стране. За наше будущее! Против жуликов, воров и убийц!
Лайк и репост
дяде написал 03.05.2018 11:01
Финни написал 03.05.2018 10:44