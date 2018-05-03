Глава Минкомсвязи пообещал заблокировать Viber

Мессенджер Viber может быть заблокирован в России если у ФСБ возникнут проблемы с получением ключей для расшифровки трафика данного приложения, заявил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

"Есть решение суда, и решение суда в комментариях не нуждается", - цитирует чиновника РИА Новости.

"Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения их приказа о предоставлении ключей шифрования — это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, они могут также обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение", - отметил Никифоров.

Напомним, в середине апреля Роскомнадзор начал блокировать работу мессенджера Telegram в России после соответствующего решения Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. В настоящее время сервис продолжает работать, используя для обхода блокировки IP-адреса крупных компаний, таких как Google и Amazon.