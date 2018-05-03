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Московский листок

Глава Минкомсвязи пообещал заблокировать Viber

Опубликовано 03.05.2018 в разделе комментариев 4

Глава Минкомсвязи пообещал заблокировать Viber

Мессенджер Viber может быть заблокирован в России если у ФСБ возникнут проблемы с получением ключей для расшифровки трафика данного приложения, заявил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

"Есть решение суда, и решение суда в комментариях не нуждается", - цитирует чиновника РИА Новости.

"Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения их приказа о предоставлении ключей шифрования — это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, они могут также обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение", - отметил Никифоров.

Напомним, в середине апреля Роскомнадзор начал блокировать работу мессенджера Telegram в России после соответствующего решения Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. В настоящее время сервис продолжает работать, используя для обхода блокировки IP-адреса крупных компаний, таких как Google и Amazon.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
лично я - ЗА! написал 03.05.2018 12:19
на россии надо вообще все запретить! а звонки по телефону разрешить только после получения соответствующей справки от товарища майора. И обязать через каждый 10 слов вставлять в телефонном разговоре слова "у нас все хорошо!", "мы за путина!".
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(без названия)
Дмитрий г.Запорожье.+-. написал 03.05.2018 12:16
Один из советников Х.У.Й.Л.А именно по интернет.ресурсам сообщил что в его черепную коробку не влазит 19 млн.нейронов.Вот тут все становится на свои места.19 млн.нейронов имеет жук плавунец.Другими словами жук плавунец уже умнее советника Х.У.Й.Л.А,ибо в голову жука плавунца 19 млн.нейронов все таки влазят.Ну и чего кацапье обижается,когда его(кацапье)называют недочеловеками?Недочеловеки и есть.Кацапопитеки,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процес деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида".
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(без названия)
Святой Пигидий написал 03.05.2018 11:57
Мля! да заблокировать по решению какого-нибудь районного мухосранского суда весь интернет - и дело в шляпе! Наш нашему великому народу этот буржуазный интернет, если Крым наш, Сирия наш, вошьдь любимый у нас есть, идем мы от победы к победе, кисель-тв работает исправно, и плюс ко всему мы всегда можем свободно понюхать серу в гундяевском наркопритоне? Ну, и нах нам нужен интернет?!
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(без названия)
Финни написал 03.05.2018 11:30
Обыкновенный фашизм и реальный страх "чотких пацанов" с золотыми пистолетами перед Открытым Миром.
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