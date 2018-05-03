В Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ, пилоты погибли

Истребитель Су-30СМ ВКС России потерпел катастрофу над Средиземным морем при наборе высоты после взлета с сирийского аэродрома Хмеймим, сообщает Минобороны РФ. Оба летчика погибли.
"3 мая около 09:45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", - цитирует ТАСС источник в Минобороны.
По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. "Никакого огневого воздействия по самолету не было", - отметили в Минобороны.
Дмитрий г.Запорожье.+-. написал 03.05.2018 12:37
ладушки-ладушки написал 03.05.2018 12:34
бабла теперь получат! по мильону рублей за каждого!
Просперо написал 03.05.2018 12:31
вывод! написал 03.05.2018 12:15
пиндосы ответят за свое преступление!
за то что посмели сбить Русский самолет над сакральной Русской территорией!
Дмитрий г.Запорожье.+-. написал 03.05.2018 12:12
С,П,Вдиван написал 03.05.2018 12:05
Святой Пигидий написал 03.05.2018 11:51
никогда не было, написал 03.05.2018 11:43
Финни написал 03.05.2018 11:37