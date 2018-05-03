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Московский листок

В Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ, пилоты погибли

Опубликовано 03.05.2018 в разделе комментариев 9

В Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ, пилоты погибли

Истребитель Су-30СМ ВКС России потерпел катастрофу над Средиземным морем при наборе высоты после взлета с сирийского аэродрома Хмеймим, сообщает Минобороны РФ. Оба летчика погибли.

"3 мая около 09:45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", - цитирует ТАСС источник в Минобороны.

По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. "Никакого огневого воздействия по самолету не было", - отметили в Минобороны.

 



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Всего комментариев к статье: 9
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хохлосвинодомые вообще не летают-самолетЫ пропилЫ
Дмитрий г.Запорожье.+-. написал 03.05.2018 12:37
керосина нет,аэродромЫ коровЫ засралЫ
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(без названия)
ладушки-ладушки написал 03.05.2018 12:34
вдовы летчиков радостно хлопают в ладошки!
бабла теперь получат! по мильону рублей за каждого!
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Хорошо. Закажут новый. У работяг будет работа и ЗАРПЛАТА
Просперо написал 03.05.2018 12:31
А военные за то и хорошее жалование получают, чтобы всегда быть готовыми геройски погибнуть. Издержки профессии.
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(без названия)
вывод! написал 03.05.2018 12:15
еще плотнее сплотимся вокруг нашего вождя!
пиндосы ответят за свое преступление!
за то что посмели сбить Русский самолет над сакральной Русской территорией!
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(без названия)
Дмитрий г.Запорожье.+-. написал 03.05.2018 12:12
Ну конечно конечно.В бред о попадании птицы в дигатель,как результат аварии могут поверить только кацапопитеки.Это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процес деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида.
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На Су-35 установлены два двухконтурных турбореактивных двигателя &#171;АЛ-41Ф1С&#187; .. ..
С,П,Вдиван написал 03.05.2018 12:05
Осталось только определить производителя птиц, и кто ими управлял
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(без названия)
Святой Пигидий написал 03.05.2018 11:51
Хм... стесняюсь спросить: будет всенародный траур и возложение цветов к зданию конторы мальтийского гражданина Шойги или так обойдется?
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(без названия)
никогда не было, написал 03.05.2018 11:43
и вот опять...
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(без названия)
Финни написал 03.05.2018 11:37
Российский истребитель в небе Сирии-такое возможно только при анти-народной власти в сырьевой и клерикальной помойке.
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