В Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ, пилоты погибли

Истребитель Су-30СМ ВКС России потерпел катастрофу над Средиземным морем при наборе высоты после взлета с сирийского аэродрома Хмеймим, сообщает Минобороны РФ. Оба летчика погибли.

"3 мая около 09:45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", - цитирует ТАСС источник в Минобороны.

По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. "Никакого огневого воздействия по самолету не было", - отметили в Минобороны.