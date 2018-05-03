Медведев утвердил обязательную маркировку табака, одежды, обуви, белья и духов с 2019 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень товаров, которые будут подлежать обязательной маркировке уже в 2019 году.

"Утвержден перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, с указанием сроков введения такой маркировки. К таким товарам отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода, различные предметы одежды, обувные товары, фотокамеры и другие. Это будет способствовать снижению оборота контрафактной продукции в России", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что перечень товаров "сформирован с учетом особенностей рыночной конъюнктуры и условий товарооборота на соответствующих рынках".

В частности, с 1 марта 2019 года обязательной маркировке подлежит табачная продукция, с 1 декабря 2019 года — духи и туалетная вода; новые пневматические резиновые шины и покрышки; предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи; блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек; пальто полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек; белье постельное, столовое, туалетное и кухонное; фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки; с 1 июля 2019 года — обувные товары.

Напомним, сейчас в России маркируются меховые изделия и действует пилотный проект маркировки лекарств. По планам Минпромторга, к 2024 году маркировка будет распространена на все продаваемые в стране товары для борьбы с контрафактом.