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Московский листок

Попавший под санкции Вексельберг просит запретить импорт газировки в Россию

Опубликовано 03.05.2018 в разделе комментариев 0

Попавший под санкции Вексельберг просит запретить импорт газировки в Россию

Попавшая под антироссийские санкции США группа "Ренова", возглавляемая миллиардером Виктором Вексельбергом, представила в правительство широкий список предложений по поддержке своих активов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к компании источники.

Одним из предложений компании стал запрет импорта газированных напитков и минеральной воды, который может поддержать "Байкал холдинг".

Кроме того, "Ренова" рассчитывает на рефинансирование в госбанках взятых на Западе кредитов на 820 млн евро под залог 26,5% акций "Русала". Компания также попросила субсидировать ставки и государственные гарантии при рефинансировании кредитов и облигаций по компаниям группы на сумму до 300 млрд рублей. Эту меру предлагается предпринять в том случае, если обслуживанию обязательств помешают "вторичные санкции".

Кроме того, группа Вексельберга просит содействия и преференций в получении госзаказов для своих промышленных и девелоперских активов и различных таможенных льгот.

 



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