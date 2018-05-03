Бензин в Москве дорожает ударными темпами

За последнюю рабочую неделю апреля и первые дни мая на автозаправках столицы резко подскочила цена на бензин, следует из данных Московской топливной ассоциации. Больше всего подорожало топливо марки Аи-92. Его стоимость взлетела в среднем по Москве на 69 копеек – до 39,9 рублей за литр. Цена бензина Аи-95 на столичных АЗС поднялась на 64 копейки и составили 43,07 руб. за литр. При этом цена дизельного топлива увеличилась на 67 копеек — до 41,61 руб. за литр.

Как отмечает RNS, цена бензина Аи-95 на заправках ТНК выросла на 64 копейки — до 42,79 руб. за литр, на АЗС «РН-Москва» — на 66 копеек, до 42,79 руб. за литр.

АЗС Shell увеличили цену на бензин на 64 копейки — до 42,98 руб. за литр. Цена на бензин Аи-95 на АЗС «Татнефти» выросла за неделю на 65 копеек и составила 42,81 руб. за литр.

Цена бензина Аи-95 на заправках «Лукойла» возросла на 30 копеек — до 43,95 руб. за литр, на заправках «Газпром нефти» — на 60 копеек, до 42,72 руб. за литр.

Напомним, 1 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в текущей экономической ситуации есть возможность для снижения цен на бензин. "Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах это обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура не развитая. Но всегда за этим должна смотреть ФАС, я поговорю на этот счёт с главой ведомства", - сказал он.