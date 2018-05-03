Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Глава Ижевска снят за то, что Собянину и Воробьёву годами прощали

Опубликовано 03.05.2018 в разделе комментариев 2

москва подмосковье вертикаль ижевск
Глава Ижевска снят за то, что Собянину и Воробьёву годами прощали

Мэр Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку по собственному желанию. Такое решение он принял после того, как глава Республики Удмуртия Александр Бречалов в конце апреля высказал претензии к его работе. 

Об уходе со своего поста Тюрин написал на странице в соцсети "ВКонтакте", упомянув, что отдал республике почти 40 лет жизни, и выразив уверенность, что город будет развиваться. Бречалов, в свою очередь, ответил ему в своем микроблоге Twitter благодарностью за опыт работы с ним. "Желаю Юрию Александровичу реализовать свой огромный профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии!" - выразил Бречалов напутствие бывшему мэру.

Исполнять обязанности мэра Ижевска будет первый заместитель главы администрации города Сергей Задорожный, сообщается на сайте администрации. Также там пояснили, что с сегодняшнего дня до дня созыва внеочередной сессии городской думы он будет находиться в отпуске. Согласно Уставу Ижевска, принять отставку главы города по собственному желанию должна городская дума. 

Бречалов во время брифинга в конце апреля резко раскритиковал работу Тюрина, заявив, что нареканий к руководству города и ранее было очень много, но в последнее время ситуация еще больше ухудшилась. Стенограмма пресс-брифинга опубликована на сайте правительства Удмуртии. В частности, глава республики был недоволен тем, что отдельные участки дорог ремонтируются каждую весну шесть-семь лет подряд. Кроме того, Александр Бречалов указал, что Юрий Тюрин должен был согласовать свои действия с республикой в вопросе с обманутыми дольщиками. 

Отметим, прокуратура Удмуртской Республики в июне 2017 года внесла представление Тюрину после того, как в ходе прямой линии с президентом РФ горожанка пожаловалась Владимиру Путину, что ее аварийный дом планируют расселить лишь к 2029 году. 

Юрия Тюрина избрали мэром в 2015 году из числа депутатов городской думы.

От редакции: Заметим, что Тюрин не набрал в кейсе претензий и десяти процентов от того, что имеют в своих кейсах Собянин и Воробьёв. Я ежедневно в течение года вижу одиночные пикеты у Минстроя на Садовом - это всё обманутые дольщики Подмосковья и Москвы. Помимо этого при Собянине, в который уже раз, стихия уносит жизни москвичей, включая детей. Но Собянин - не Тулеев, уходить вот так запросто от мук душевных не планирует. Кстати, если уж мы вспомнили Тулеева, то и он уходил неспеша, взвесив все данные разведки. А ведь поклонился-то разъярённым горожанам тогда на митинге не он, а будущий его сменщик, газпромовский кадр - сам Тулеев извинился один раз, и только перед Путиным. За что? Он нанёс какой-то (имиджевый) урон семье Путина? Которая и сама под грифом "секретно" находится, а  фонд "его дочери" Тихоновой-Шамаловой пухнет от денег и транжирит их, как хотели бы многие фонды многих дочерей, только вот президент-то один...

В этом подобострастии Тулеева - кроется не подлость там какая мелкая, не личное заблуждение, а как раз системное понимание того, что нанести удар по тебе как чиновнику народ не может, а вот он, президент, под влиянием обстановки - может. Зачем кланяться дважды? Этому новому губеру-шарику, который тоже, как и Тулеев, с молельными поклонами полез на освободившееся кресло - ему подсказала "чуйка" правящего класса, что надо делать в такой ситуации, на митинге, где запросто может начаться сибирский майдан (мечты 90-х об отсоединении нефтеносного и угле-богатого региона от РФ там не забыты). А Тулееву - не подсказала. Губернатор кланяется (извиняется) один только раз - во второй голова может отвалиться... В Ижевске именно это и произошло - весьма граждански активное и левое по убеждениям население давило-давило, однако решение приняли наверху, и вот тогда "процесс пошёл".

А что надо делать в Подмосковье, которое ни на шаг не продвинулось в решении мусорной проблемы вместе с Москвой - только пытается втихую договариваться с Ярославлем, Тулой и прочими дальними соседями, чтобы загаживать их окрестности?.. Что надо делать жителям города-героя Волоколамска и невезучего Кучино, чтобы перестать дышать миазмами Москвы? Кому писать, кому кланяться? Если их не слышат из Кремля в такой близи - наверное, надо марш на Москву организовывать, желательно с автоколонной, гружёной мусором из Ядрово, которое как ни ароматизируй из "пушек" аэрозолями, внутри-то газовать не перестаёт, и мусор сам никуда не уезжает. Вот это была бы унаугурация на славу!..

Д.Ч.

Материалы по теме:

Кого еще придавило в нашем Изумрудном городе?

Гнать паразитов из "Жилищника" на сортировку мусора в Волоколамск!

Мэр-зюгановец Локоть, памятник Николаю Кровавому и недоступный памятник Ильичу

Семнадцать процентов акций "Сибура" достались Михельсону из рук мужа Кати Тихоновой  



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
denromanov написал 03.05.2018 14:24
3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://fitclicks.online/public/5167713741468822
Ответить
Собянин-(Рубинчик)кошерный,Воробьянинов-халяльный
и потом- написал 03.05.2018 14:15
за ними американские девелоперские и дизайнерские
крупнейшие компании,Собянин срочно переформатирует советскую столицу
в трущобный мегаполис третьего мира по американским лекалам.
Так что американцам этот старик с бабьим испитым фейсом очень подходит. И американский ставленник перевербованный в свое время в Германии,без разрешения американских хозяев его не снимет.
И Воробьянинова не снимут.
Все схвачено американскими товарищами.
Так что нет у вас средств против американского кагала. Ну нет,и все.
И Собянин будет спускать безумные средства на перекладку плитки,
благоустройство по цене полной перезагрузки промышленности.
Американцы не дают ни копейки вложить в промышленность,в науку,в образование. Ни копейки.Переформатирование
Великой Супердержавы
в американскую
колонию.
Приехали,
сливай воду.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы счастливы?:
Результаты
Интернет-ТВ
По столице прошагал классовый, протестный Первомай
По столице прошагал классовый, протестный Первомай
01.05.2018
М.Калашников: мысли накануне кремлетясения
М.Калашников: мысли накануне кремлетясения
29.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Россияне стали реже менять свои автомобили на новые (0)
Бензин в Москве дорожает ударными темпами (1)
Глава Ижевска снят за то, что Собянину и Воробьёву годами прощали (2)
Попавший под санкции Вексельберг просит запретить импорт газировки в Россию (0)
Медведев утвердил обязательную маркировку табака, одежды, обуви, белья и духов с 2019 года (3)
В Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ, пилоты погибли (14)
Глава Минкомсвязи пообещал заблокировать Viber (3)
В нашем дурдоме почти все счастливы (14)
Путин что-то опасается ездить по Москве в кортеже (10)
Рижские шпроты вымирают как вид (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков - о судьбе остатков Сирии. М.Калашников - о мыслях накануне 9 мая
Дарья Митина Дарья Митина: Вы будете смеяться,
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Путину ходить везде не со своим чайником и не с лимузином каким, а прямо с кремлем
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 29
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss