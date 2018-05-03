Глава Ижевска снят за то, что Собянину и Воробьёву годами прощали

Мэр Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку по собственному желанию. Такое решение он принял после того, как глава Республики Удмуртия Александр Бречалов в конце апреля высказал претензии к его работе.

Об уходе со своего поста Тюрин написал на странице в соцсети "ВКонтакте", упомянув, что отдал республике почти 40 лет жизни, и выразив уверенность, что город будет развиваться. Бречалов, в свою очередь, ответил ему в своем микроблоге Twitter благодарностью за опыт работы с ним. "Желаю Юрию Александровичу реализовать свой огромный профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии!" - выразил Бречалов напутствие бывшему мэру.

Исполнять обязанности мэра Ижевска будет первый заместитель главы администрации города Сергей Задорожный, сообщается на сайте администрации. Также там пояснили, что с сегодняшнего дня до дня созыва внеочередной сессии городской думы он будет находиться в отпуске. Согласно Уставу Ижевска, принять отставку главы города по собственному желанию должна городская дума.

Бречалов во время брифинга в конце апреля резко раскритиковал работу Тюрина, заявив, что нареканий к руководству города и ранее было очень много, но в последнее время ситуация еще больше ухудшилась. Стенограмма пресс-брифинга опубликована на сайте правительства Удмуртии. В частности, глава республики был недоволен тем, что отдельные участки дорог ремонтируются каждую весну шесть-семь лет подряд. Кроме того, Александр Бречалов указал, что Юрий Тюрин должен был согласовать свои действия с республикой в вопросе с обманутыми дольщиками.

Отметим, прокуратура Удмуртской Республики в июне 2017 года внесла представление Тюрину после того, как в ходе прямой линии с президентом РФ горожанка пожаловалась Владимиру Путину, что ее аварийный дом планируют расселить лишь к 2029 году.

Юрия Тюрина избрали мэром в 2015 году из числа депутатов городской думы.

От редакции: Заметим, что Тюрин не набрал в кейсе претензий и десяти процентов от того, что имеют в своих кейсах Собянин и Воробьёв. Я ежедневно в течение года вижу одиночные пикеты у Минстроя на Садовом - это всё обманутые дольщики Подмосковья и Москвы. Помимо этого при Собянине, в который уже раз, стихия уносит жизни москвичей, включая детей. Но Собянин - не Тулеев, уходить вот так запросто от мук душевных не планирует. Кстати, если уж мы вспомнили Тулеева, то и он уходил неспеша, взвесив все данные разведки. А ведь поклонился-то разъярённым горожанам тогда на митинге не он, а будущий его сменщик, газпромовский кадр - сам Тулеев извинился один раз, и только перед Путиным. За что? Он нанёс какой-то (имиджевый) урон семье Путина? Которая и сама под грифом "секретно" находится, а фонд "его дочери" Тихоновой-Шамаловой пухнет от денег и транжирит их, как хотели бы многие фонды многих дочерей, только вот президент-то один...

В этом подобострастии Тулеева - кроется не подлость там какая мелкая, не личное заблуждение, а как раз системное понимание того, что нанести удар по тебе как чиновнику народ не может, а вот он, президент, под влиянием обстановки - может. Зачем кланяться дважды? Этому новому губеру-шарику, который тоже, как и Тулеев, с молельными поклонами полез на освободившееся кресло - ему подсказала "чуйка" правящего класса, что надо делать в такой ситуации, на митинге, где запросто может начаться сибирский майдан (мечты 90-х об отсоединении нефтеносного и угле-богатого региона от РФ там не забыты). А Тулееву - не подсказала. Губернатор кланяется (извиняется) один только раз - во второй голова может отвалиться... В Ижевске именно это и произошло - весьма граждански активное и левое по убеждениям население давило-давило, однако решение приняли наверху, и вот тогда "процесс пошёл".

А что надо делать в Подмосковье, которое ни на шаг не продвинулось в решении мусорной проблемы вместе с Москвой - только пытается втихую договариваться с Ярославлем, Тулой и прочими дальними соседями, чтобы загаживать их окрестности?.. Что надо делать жителям города-героя Волоколамска и невезучего Кучино, чтобы перестать дышать миазмами Москвы? Кому писать, кому кланяться? Если их не слышат из Кремля в такой близи - наверное, надо марш на Москву организовывать, желательно с автоколонной, гружёной мусором из Ядрово, которое как ни ароматизируй из "пушек" аэрозолями, внутри-то газовать не перестаёт, и мусор сам никуда не уезжает. Вот это была бы унаугурация на славу!..

Д.Ч.

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