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Московский листок

Россияне стали реже менять свои автомобили на новые

Опубликовано 03.05.2018 в разделе комментариев 0

Россияне стали реже менять свои автомобили на новые

Средний срок владения легковым автомобилей в России по итогам 2017 года составил 57 месяцев (или 4 года и 9 месяцев), говорится в исследовании аналитического агентства "Автостат". В 2008 году данный показатель составлял 36 месяцев. "В последние несколько лет этот процесс был обусловлен экономическим кризисом: рост цен на машины, падение реальных доходов населения и неуверенность в завтрашнем дне негативно сказывались на желании россиян менять автомобили", - говорится в документе.

В массовом сегменте средний срок владения автомобилем составляет 58 месяцев. Владельцы автомобилей премиальных марок за счет более широких финансовых возможностей готовы менять машины чаще. Срок владения автомобилей в премиум-сегменте в 2017 году составил в среднем 46 месяцев, что на один год меньше, чем в массовом.

"Примерно такая же картина наблюдается среди обладателей иномарок местной сборки – средний срок владения такими автомобилями равен 49 месяцам, в то время как у машин отечественных марок и импортных иномарок этот показатель достигает 63 месяцев, т.е. превышает 5 лет", - говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что в 2017 году чаще всего новые машины меняли после 4 – 5 лет с момента покупки – так поступило 14% автовладельцев. Через 3 – 4 года эксплуатации их сменило 13% собственников. Такая же доля и тех, кто отъездил на машине более 10 лет. Еще 12% автовладельцев сменило автомобиль после 5 – 6 лет с момента покупки, а 10% сделали это через 2 – 3 года.

 



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