Под видом модернизации рублёвского водозабора могут начать застраивать Рублёво-Архангельское

Блок очистных сооружений старейшей станции водоподготовки обновят на западе Москвы, сообщила в четверг пресс-служба Москомэкспертизы.

Как уточняется, согласован проект капремонта дренажной системы песчаных фильтров блоков очистных сооружений (БОС) № 4 в составе Рублевской станции водоподготовки в Кунцево. Объект расположен по адресу: улица Василия Ботылева, д.1, стр.135.

"Четвертый блок был введен в эксплуатацию еще в 2002 году, и в настоящий момент готовится к качественному капитальному ремонту. Проект предусматривает замену существующей дренажной системы фильтров блока, что позволит существенно повысить качество очистки воды, поставляемой с Рублевской станции в 26 районов столицы", — приводятся в сообщении слова председателя комитета Валерия Леонова.

Рублевская станция – старейшая из действующих в Москве. Объект введен в эксплуатацию в 1903 году.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный насторожен:

- А вот это всё крайне подозрительно... Помните, пару лет назад Собянин приезжал туда пиариться, в Рублёво - мол, теперь никаких реагентов в воде не будет, только озонирование. Работницы станции мне рассказывали, как готовился этот приезд, и когда начали воду озонировать - всё это было уже задолго до визита Собянина включено, однако всей воды, которая идёт из рублёвских смесителей - озонирование не охватывает, вот чего Собянин не только не сказал, но и не знал. Ему нужен был подходящий фон и хорошие новости. Так что же? Говоря тогда, что он тут модернизировал нечто - Собянин врал в глаза москвичам? Что, тогда ещё не было ясно, что станцию надо ставить на капремонт? А теперь самое главное: по ту сторону Водозабора, то есть через Москву-реку от самой станции расположены лакомые для Сбербанка земли, некогда проданные в частные руки, затем пару раз перепродавашиеся, в том числе в счёт долга. И вот там давно Собянин же вместе с Грефом планируют высокоэтажное строительство, мост - там, как раз возле станции водоочистки. Ну, представляете, какого качества водичка тогда пойдёт, с цементиком... И вот под видом модернизации станции - идеально начать реализацию этого "инвестиционного проекта". Жители посёлка Рублёво - поголовно против, там есть инициативная группа, это работники станции, в основном. Так что если что-то будет неладно - ЦК ОКП мгновенно получит информацию. Почитайте пока, что на данный момент у нас набралось на Грефа и Собянина по данной теме.

Материалы по теме:

Немного дерьма в Москва-реке, не паникуйте

Греф за счет Москвы хочет навсегда испортить воду Моcквичам

ОКП помогла жителям поселка Рублево провести митинг протеста

Мусорный полигон в Подмосковье, который отравляет газом жителей Солнечногорского района, ждёт экологическая проверка