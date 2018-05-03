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Московский листок

Орёл вновь проявляет образцовый вандализм в отношении к Великой Победе

Опубликовано 03.05.2018 в разделе комментариев 3

бойкотпобеды орёл
Орёл вновь проявляет образцовый вандализм в отношении к Великой Победе

В центральном парке города Орел детский надувной аттракцион установили на плакатах с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, пишут "Орловские новости". 

Соответствующие снимки накануне появились в соцсетях. На них запечатлено, как батут лежит на баннере с фотографиями и именами ветеранов, а также с георгиевской лентой. Можно предположить, что автор странного решения хотел таким защитить свой батут от грязи. 

Как сообщили в мэрии города, плакаты были убраны еще ночью 1 мая. В руководстве парка узнали об инциденте из соцсетей и сразу же связались с арендатором, рассказал представитель мэра города Евгений Локтионов со ссылкой на директора парка. 

Сейчас, по данным "Орловских новостей", аттракцион сдут, под ним по-прежнему лежат баннеры и плакаты, но портретов ветеранов действительно больше нет.

Это не первый случай в Орле такой. Там же в 2012-м поздравляли ветеранов баннером с изображением бравых немецких захватчиков. Вот это фото.

 

- А чего ожидать от подчинённых, - хмурится редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - и что пенять регионам, когда в самом серце РФ, на Красной площади по приказу Путина происходит примерно то же самое, прячут Мавзолей великого Ленина, с которого Сталин напутствовал ополченцев и красноармейцев на защиту Москвы и СССР? Какой ещё более позорный позор может быть в стране-наследнице СССР и Великой Победы? Подобные новости к 9 мая пойдут косяком, вот увидите... 

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Всего комментариев к статье: 3
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хз
прокоп написал 03.05.2018 17:24
Так там ,вроде,губер камюнест...не?
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Россия - срана олигофренов и потребителей боярышника!
Архангел Гавриил 2 написал 03.05.2018 16:36
Для русского дурака любой праздник лишний повод набухаться, в том числе - милитаристский праздник победы. Молодежь них не знает элементарного, сху.ли им знать как выглядели арийцы? А все остальное, текущее все - только подтверждает точное погонялово русских от фюрера - недочеловеки. Очень панимаш соответствуете.. :)
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(без названия)
Финни написал 03.05.2018 16:27
Ничего удивительного.Изменники Советской Родины могут только паразитировать на победе Советского Народа в ВОВ.Никаких других "побед" у фашистской хунты с Власовским флагом не может быть в принципе.
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