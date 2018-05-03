Орёл вновь проявляет образцовый вандализм в отношении к Великой Победе

В центральном парке города Орел детский надувной аттракцион установили на плакатах с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, пишут "Орловские новости".

Соответствующие снимки накануне появились в соцсетях. На них запечатлено, как батут лежит на баннере с фотографиями и именами ветеранов, а также с георгиевской лентой. Можно предположить, что автор странного решения хотел таким защитить свой батут от грязи.

Как сообщили в мэрии города, плакаты были убраны еще ночью 1 мая. В руководстве парка узнали об инциденте из соцсетей и сразу же связались с арендатором, рассказал представитель мэра города Евгений Локтионов со ссылкой на директора парка.

Сейчас, по данным "Орловских новостей", аттракцион сдут, под ним по-прежнему лежат баннеры и плакаты, но портретов ветеранов действительно больше нет.

Это не первый случай в Орле такой. Там же в 2012-м поздравляли ветеранов баннером с изображением бравых немецких захватчиков. Вот это фото.

- А чего ожидать от подчинённых, - хмурится редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - и что пенять регионам, когда в самом серце РФ, на Красной площади по приказу Путина происходит примерно то же самое, прячут Мавзолей великого Ленина, с которого Сталин напутствовал ополченцев и красноармейцев на защиту Москвы и СССР? Какой ещё более позорный позор может быть в стране-наследнице СССР и Великой Победы? Подобные новости к 9 мая пойдут косяком, вот увидите...

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