Друг Путина Тимченко получил без конкурса контракт "Газпрома" на 75 млрд рублей

АО "Стройтранснефтегаз" Геннадия Тимченко получил без конкурса подряд на строительство 538 км линейной части сухопутного подвода к "Северному потоку 2" - магистрали Грязовец - КС Славянская общей стоимостью 74,68 млрд рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на договор, размещенный в системе госзакупок.

Согласно документу, решение о выборе подрядчика принимал лично председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Договор заключается на условиях закупки у единственного поставщика.

Контракт охватывает строительство участка первой нитки от нулевого до 538-го километра магистрали. Объект должен быть введен в строй 5 декабря 2019 года.

Отметим, что АО "Стройтранснефтегаз" (СТНГ), наполовину принадлежит Геннадию Тимченко и его родственникам. В 2017 году владельцы "Стройтранснефтегаза" заняли третье место в рейтинге журнала Forbes «Короли госзаказа» получив от Газпрома и его структур подрядов на 153,3 млрд руб.