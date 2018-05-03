Минфин предлагает обложить налогом самозанятых россиян

Минфин предлагает с 2019 года ввести в России налог на профессиональный доход, который будут платить самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, заявил замминистра финансов Илья Трунин. По его словам, ставка налога может составить 3% для самозанятых, оказывающих услуги физическим лицам, и 6%, если услуги оказываются юридическим лицам.

"Мы предлагаем для лица, которое не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход", - цитирует РИА Новости Трунина. По словам замминистра, Минфин уже подготовил соответствующий законопроект и в течение месяца планирует опубликовать. При этом он отметил, что новый режим заработает с 2019 года, однако пока только в качестве пилотного проекта в отдельных регионах.

По словам чиновника, в настоящее время самозанятые работают в основном вне правового поля все попытки их легализовать оказались безрезультатными.

"Основная проблема в том, что санкции за неуплату налогов не единственное, что им грозит. Наказание за незаконную предпринимательскую деятельность гораздо серьезнее", — пояснил Трунин.

"Если человека признали виновным в незаконной предпринимательской детальности, то все доходы, которые он получил, признаются нелегальными. А если он их потратил, то это же легализация", — напомнил чиновник.

По словам замминистра, решение этой проблемы тоже найдено: Минфин уже внес в Госдуму законопроект, который разрешает самозанятым не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, — это избавит их от уголовного преследования за незаконную деятельность.

Он также отметил, что отметил, что налоговый режим для самозанятых будет максимально кофмортным. "Мы предлагаем разработать эрзац ККТ (контрольно-кассовая техника) - мобильное приложение, которое каждый сможет себе установить на планшет или смартфон, пройти биометрическую идентификацию, отражать каждый месяц там получаемые доходы и по установленной налоговый ставке уплачивать налог", - пояснил Трунин. Никакими другими налогами или сборами, по его словам, такие доходы уже облагаться не будут.