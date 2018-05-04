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Московский листок

4-я инаугурация Путина противоречит Конституции страны

Опубликовано 04.05.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 2

путин выборы
4-я инаугурация Путина противоречит Конституции страны

Великое счастье, товарищи. Аккурат накануне Дня Победы привалило из незаконнорожденной Администрации президента мультимиллионера А.Вайно. Только что оттуда слили утечку в СМИ.

Оказывается, нынешняя инаугурация президента В.Путина 7 мая «может пройти без традиционного проезда кортежа по Москве».

Нет, вы представляете какая нам всем царская поблажка? Какая высочайшая милость! «Может пройти…».

А какими убытками обернулась прошлая такая прогулка 6 лет назад по полупарализованной столице - это как бы не в счет?

Был же обычный день. «Скорые» не успевали к больным. Тысячи людей опаздывали на работу, проклиная все на свете и, в первую очередь, «новоизбранного». Студенты и школьники пропускали занятия. Машины вовремя не завозили продукты в магазины. И т.д. и т.п. Коллапс на целых полдня!

Да и дико же это. Вместо того, чтобы выйти к избравшему его народу и поблагодарить за доверие, новый старый президент прячется от него в бронированном лимузине. Мало того, приказывает по пути следования в Кремль зачистить от своих избирателей все улицы. Ни в одной стране мира не было такого.

Да и откуда этот животный страх при такой-то многотысячной охране?! При нынешних-то, как было только что объявлено, колоссальных успехах в медицине? Откачают в одну секунду. Но дело не в нем.

А в том, что вся эта намеченная на 7 мая процедура «инаугурации» противоречит духу и букве ст. 92 Конституции, гарантом которой Владимир Путин уже трижды клялся служить.

Не служил, конечно, и не думал. Но клялся. Все слышали. Вся страна и весь мир. Я тоже.

Цитирую п.1: «Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномочий с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь избранным Президентом Российской Федерации».

Все поняли? Президент страны Владимир Путин остался прежним президентом страны Владимиром Путиным. Для очень многих - к сожалению. Потому что никакой программы вывода страны из кризиса. Одни «полеты на Марс и на Луну».

Из должности он не выходил. Полномочий никому не передавал и выполнения их не прекращал ни на 1 минуту. Ни до своих выборов 18 марта, ни после. Ядерный чемоданчик хоть он, похоже, и стал фикцией, но тоже его никому на хранение не сдавал.

Новые «корочки» на очередные 6 лет глава ЦИКа Эл.Памфилова ему вручила еще 3 апреля. Чего же, как говорится, боле?

Закроем в данном случае на минуту глаза на то, что ЦИКа нет в Конституции, и все выборы под его эгидой неконституционны. И что ее неконституционный автограф в удостоверении «всенародно избранного» не стоит ломаного гроша. Ни закон, ни Конституция не наделяли ее правом подписывать такие «ксивы».

Но машина «вступления» вертится без остановки. В три зала Большого кремлевского дворца намечено вколотить ок. 5 тысяч холопов самого разного уровня.

Вполне вероятно, что в добровольно-принудительном порядке, содрав с них плату за право полюбоваться «живьем» на Его благородие.

Хотелось бы, тем не более, услышать от того же мультимиллионера Вайно. Зачем эти многомиллионные госбюджетные траты на инаугурацию, которая на этот раз вообще есть никого и ни к чему не обязывающее беспрецедентно затратное шоу?

Его чиновники, знамо дело, могут поиметь хороший гешефт. А людям-то зачем раскошеливаться?

Особенно тем 50 миллионам граждан, которые, как только что объявил Росстат, живут на 10 долларов в день и меньше?



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Всего комментариев к статье: 2
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Остается только один вопрос - как уничтожить Путлерскую мафию
нераб написал 04.05.2018 01:10
Все это известно - Путлер абсолютно незаконен, и сам себя переназначает. А государство РФ представляет собой чисто мафиозное образование, тотально паразитирующее на людях и убивающее их.
_
Остается только один вопрос - КАК все это менять? Ведь подавляющая масса населения РФ превращена в быдлоовощи, которые не имут ни самоуважения, ни своего собственного Рода.
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(без названия)
!!!Q-Q!--TOT-VOT--ON!!!& написал 04.05.2018 01:10
"4-я инаугурация Путина противоречит Конституции страны"
- Да ладно - мы ему и таки верим! Другое дело, что в стране безумных вчонкиных, бесноватых гав-ноликов, примкнувших к ним тупых, вечнопьяных роботов-матаголиков - таки и президент должен пить до *****-ачки, а у путина - таки не получается - позор ему! - то таки да!
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