Работников взяли в заложники

Трудовые отношения в нашей стране - это кровоточащая рана. Люди идут на работу с последней надеждой, что им хоть немного прибавят денег за тяжелый труд. Жизнь дорожает с каждым днем, а зарплата застыла на месте, а то и вовсе убывает. Часто приходиться добиваться, чтобы отдали уже заработанное. К тому же, над этим рабочим людом, начальники, хозяева, откровенно издеваются, показывают свою власть. Наказывают даже за то, что не так стал, ни так одет. На большинстве предприятий нет профсоюзов, а тем более настоящих, которые служат ни директору, а работникам. За станком, за верстаком приучают выживать поодиночке, хозяева специально разъединяют людей, настраивают друг против друга. Каждый боится быть уволенными, работы в округах нет, люди держатся до последнего. И только, когда терпеть больше не хватает сил, начинают объединяться, идут в бой против нынешнего беззакония. Тут уж в одиночку стену не проломишь. Создают инициативные группы, имена тех, кто в этой группе, до поры, до времени, скрываются, как в подпольных организациях в глубоком тылу врага.

В поселке Кангалассы, Якутия, пожарные за полгода выиграли более 40 судебных исков. Многие дисциплинарные взыскания признаны судом незаконными. В своем открытом письме, пожарники написали, за что их штрафуют.

-Каждый год нам меняют должностные инструкции и добавляют новые обязанности, но даже этого начальнику ГБУ «Государственная противопожарная служба Якутии», показалось мало, так всем работникам включили в обязанность проводить инструктаж по пожарной безопасности с населением. Простой водитель теперь обязан ходить по домам и проводить лекции с населением в свободное от работы время. После того, как мы обратились в инспекцию труда, сразу же начались внеплановые проверки. Нас начали привлекать к дисциплинарной ответственности. Пришлось данные взыскания обжаловать в судебном порядке. В суде нашему начальнику разъяснили, что в свободное от работы время сотрудники должны отдыхать, а не проводить инструктаж, он был вынужден подчиниться закону. Наверное, до этого не знал этой истины.

Это уже не первое тревожное письмо пожарных из Якутии. Люди доведены до предела, уже посылали обращения главе республики Егору Борисову («ответа так и не дождались») и президенту России Владимиру Путину (ответ пришёл от «Государственной противопожарной службы Якутии»).

«Мы пошли в трудовую инспекцию, в городскую и областную прокуратуру, в суды. Так и ходим с 1 сентября 2017 года по инстанциям», — рассказывает председатель только что организованной профсоюзной ячейки, водитель Андрей Холтасунов.

Администрацию пожарной части суды обязали сделать перерасчет зарплат пожарникам, выплатить 13-ю. Также было доказано, что этим людям, на удивление руководства, по закону положено выдавать специальное снаряжение, одежду. С 2009 года служивые не получали спецобмундирования. Пожарных заставляли перерабатывать, не доплачивая за фактически проведенное на сменах время, задерживали доплату без компенсаций и трудоустраивали людей по составленным не должным образом договорам. Прокуратура также выявила факт занижения Государственной противопожарной службой Якутии объемов финансирования своих подразделений.

Теперь решение судов есть, а ситуация во многом не изменилась. Вместо этого начали увольнять активистов. Есть статья 315 о наказание за неисполнение решения суда, но она, очевидно, не для наших чиновников. Если кто-то написал не то слово в интернете или на митинге сказал, что-то дерзкое против власти, его сразу волокут в СИЗО, а тут суд постановил, а на это решение плюют с высокой колокольни и ничего, молчок. Так защищают у нас права простого человека. Отчаявшиеся пожарные создали свой независимый профсоюз, и пошли на крайнюю меру протеста, объявили голодовку.

Про нарушения, которые творятся на службе у пожарников, знали многие, а тем более руководство республики. Но начальники делали вид, что все нормально, не хотели поднимать шум, не хотели резонансных откликов, заметали всю информацию под ковер, а работников запугивали, выставляли на посмешище.

Глава МЧС России Владимир Пучков, выступая в конце апреля на конференции ведомства о перспективах развития пожарной охраны в России, нелестно отозвался об объявлявших голодовку сотрудниках пожарной части в Якутии. Суть его высказывания можно свести к тому, что пожаров за год на подведомственной им территории было слишком мало, платить не за что. Вот его едкие слова в обращение к пожарникам Якутии: «Сидящим, лежащим, дурака валяющим! Я бы на месте жены такого огнеборца корку хлеба бездельнику бы не давал». Кстати, этим людям и так платят за службу, всего 30-35 тысяч в месяц, для Якутии это только на черствую корку хлеба и хватит.

Многие люди Якутии выразили по поводу высказывания этой правительственной шишки свои недоумение: «Предложил, мол, для повышения производительности труда самим пожары устраивать. Чем больше пожаров, следовательно, и зарплата выше?

Да, горит не каждый час, не каждый день, но если вспыхнет, то нужно быть готовым, спасать людей, спасать имущество, да и самому нужно остаться живым, а для этого нужно много тренироваться.

Иной пожар может стать последним выездом для этих людей, служба связана с риском. Такой исход не желает принимать во внимание глава МЧС. Дежурство в ожидании пожара, - это тоже работа, бессонная ночь и занятия днём, за постоянную готовность ко всем рискам на пожаре надо тоже платить, как и за любую другую работу. Нужно просто помнить «Зимнею вишню», где пожарная служба, оказалась не подготовлена, и в результате погибли люди, погибли дети. Только за этот случай нужно бы отправить Пучкова в отставку.

Вот какие условия на службе были у пожарных Якутии, в частности у подразделения Кангалассы. В карауле числились всего двое – начальник караула и водитель. Нет ни диспетчера, ни рядового пожарного. Огнеборцы неоднократно обращались в ГБУ ГПС, чтобы добавили в караул хотя бы по одному бойцу, но в ответ одни обещания. Это полное нарушение всех разумных законов. При таком раскладе сгорит не только «Зимняя вишня», многое ещё чего, будут очередные жертвы. Не с кем будет произвести развертывание и установку трехколенной лестницы. А ещё ведь дежурный расчет должен произвести эвакуацию людей, одновременно тушить пожар, передавать информацию своему руководству, характеристику здания, площадь пожара и прочее.

Пожарная часть государственное учреждение, а дошло до того, что сотрудники за свой счет делают ремонт в служебном помещении. За свои кровные строили септик, нанимают фекальную машину, чтобы откачивать нечистоты. По таким же правилам покупают запчасти для служебной машины. На двух пожарных приходится одна каска. Бежать бы от таких хозяев, куда глаза глядят. А куда убежишь, за воротами и никто не ждет, работы в округе нет.

И вот в Кангалассы под Якутском началась акция протеста. 16 апреля пожарные разбили палатку возле своей части и выставили плакаты с лозунгами «Исполните судебные решения по зарплате!», «Нам недоплачивают часы!», «Требуем спецодежду!», «Требуем восстановить незаконно уволенных сотрудников. Участникам стали грозить уголовным преследованием. Но к акции решили присоединиться еще две пожарные части.

«Мы полностью солидарны с требованиями наших товарищей, – говорит начальник караула пожарной части в пос. Зырянка Верхнеколымского района Сергей Пилюгин. – В нашей части 24 сотрудника, на собрании по вопросу поддержки пожарной части Кангалассы проголосовало 22 человека, двое воздержались. Мы тоже объявляем голодовку».

Такой же позиции придерживаются сотрудники пожарной части в Магане. Как выяснилось, и здесь нечеловеческие условия работы. Этот беспредел творится последние три года. «Больше нет сил, терпеть и слушать пустые обещания. Мы присоединяемся к акции голодовки», – сообщил Роман Городов, начальник караула пожарной части Магана.

О голодовке узнало население, поднялся шум: «Как это нас будут спасать ослабевшие от голода пожарные?!» После этого и власти пришлось встрепенуться. С утра приехал заместитель начальника руководства республиканской противопожарной службы Геннадий Бондарь, открыто пригрозил, если голодающие в течение 10 минут не напишут расписку о полноценном питании, он их снимет с дежурства. Подъехавший юрист протестующей стороны Александр Стрелец пояснил, что этот приказ является незаконным, так как голодовка — это не нарушение трудовой дисциплины.

В обед прибыли несколько руководителей главков, глава правительства Якутии Евгений Чекин заслушав начальника государственной противопожарной службы Николая Иванова об обстоятельствах сложившейся ситуации, отметил необходимость ее скорейшего разрешения в интересах работников. Ответственным лицам поручено произвести необходимые расчеты по объему задолженности в части заработной платы и выделения спецодежды.

Было принято решение, что голодовка будет прекращена, если пожарные согласятся с пунктами протокола, по которым в дальнейшем будут изданы приказы и распоряжения. Первые протоколы сразу были отменены, так как не соответствовали их требованиям и срокам исполнения. Следующий протокол был составлен с учетом всех пожеланий пожарных Кангалассы.

После этого пожарным привезли зимнюю обувь, под названием берцы, и каски. Правда, с размером не угадали, да и состояние вещей было таким, что проще выбросить. Пришлось увезти всё обратно. Удивительно, но ведь где-то лежала эта спецодежда, если сразу после скандала всё внезапно «нашлось». Сейчас работники пожарной части надеются, что свои обещания правительство Якутии выполнит.

Целыми днями наши средства массовой информации трезвонят о Трампе, Сирии, о Порошенко и не хотят окунуться в глубину жизни нашей страны, где тонут наши люди. Узнать бы, наконец, как живется простому человеку на просторах нашей Родины? Голодовка пожарных в Якутии, а сколько подобных случаев в эти же дни, даже часы, когда у людей закончилось терпение, произошло в России. Не договариваясь, вместе вышли протестанты на старт. И такие старты происходят почти каждый день.

16 апреля, в один день с началом голодовки пожарников в Якутии, в одном из цехов Алтайского шинного комбината начались волнения среди рабочих. Причиной стало ежемесячное понижение заработной платы, а также штрафные санкции, которые руководство комбината накладывает не только за «производственный брак», но и за форму одежды, за пользование телефоном, за оторванную пуговицу и др. «Меня уже два раза штрафовали за то, что моя футболка отличалась по цвету от робы. Роба была черного цвета, футболка – серого. Доходило до того, что к человеку подходил охранник, специально спрашивал, сколько время, и, когда рабочий доставал телефон, чтобы время посмотреть, охранник выписывал штраф за пользование телефоном в цеху», - рассказывали сотрудники комбината корреспонденту местной газеты.

В Москве 16 апреля объявили голодовку водители ГБУ «Автомобильные дороги». Издевательские условия труда: работают сутками без отдыха, начальство урезает плату, всю зиму ради экономии запрещали мыть технику горячей водой. В общежитиях, а здесь работают в основном приезжие, рваные матрасы, теснота и ледяная вода в душевых. Отношение к рабочим — как к скоту.

На обанкротившемся предприятии ОАО "Чувашский бройлер" 17 апреля 2018 года работниками объявлена забастовка по причине задолженности по заработной плате, которую не выплачивают с сентября 2017 года. Денежные средства не выданы 79 работающим и более 140 ранее уволенным сотрудникам по причине массовых сокращений.

14 апреля 2018 года из-за невыплаты зарплаты забастовали работники ООО СК «Техинжстрой» Тюменской области. Общую сумму долгов бастующие точно не знают, поскольку руководство компании не выдает им расчетные листы, а зарплату "кидают частями – по несколько тысяч рублей Видео акции протеста разместила в социальной сети супруга одного из сотрудников. Теперь из-за этого пытаются уволить её мужа. Это семья вообще не знает, как выжить? «Нам постоянно звонят из банка, требуют вносить платежи по ипотеке. Даже на лекарства ребенку приходится занимать", – сообщила женщина корреспонденту местной газеты.

Помимо прочего, сотрудники этой фирмы жалуются на отсутствие графика работы, вынуждены трудиться практически без выходных и в праздничные дни. Жаловаться же руководству сотрудники боятся, потеряют работу, так как предприятие заключает срочные трудовые договора всего на 3 месяца.

Можно и дальше перечислять эти трагедии, протесты в виде голодовок, отказы приступать к работе из-за того, что не платят зарплату. Много таких красных точек загораются почти ежедневно на карте страны. Не успевают уладить в одном месте, как появляются несколько конфликтов рядом. Наши трудовые отношения все больше и больше накаляются. Люди борются не только за зарплату, но и за свое человеческое достоинство, не хотят, чтобы с ними обращались, как с рабами.

Работники с последней надеждой обращаются лично к президенту, а сотрудники его почтового отделения, называемого приемной, отправляют эти письма тем, на кого жаловались. Стоило бы кремлевским служащим добавить при этом всего несколько сопроводительных слов: «Выполнение жалобы на контроле в приемной президента». И все бы изменилось. Да еще бы, если телевизионные каналы вместо показа по утрам юмористов, передавали информацию с горячих рабочих точек, это ведь не менее важно, чем налаживание мира в Сирии. Гласность сразу помогла бы навести порядок, не каждый директор захотел бы быть антигероем. А депутатам пора вводить уголовную ответственность предпринимателей, различных директоров, за такое скотское отношение к трудовому народу, который кормит нашу страну.

К сожалению, все это мои мечты. Но это уже о другом государстве, где рабочему дадут право защищать свои права, и быть настоящим гражданином.

Альберт Сперанский, председатель Совета общероссийской общественной организации «Рабочие инициативы»