Инаугурация закрепит действующую власть

На днях состоится официальное вступление долгожителя Кремля в должность президента. Власть придаёт этому событию первостепенное значение. Ключевые посты в государстве останутся за действующими чиновниками - так трактуют некоторые политологи. Да и сам премьер не хочет покидать уж очень понравившееся место. Каждый год отчитывается перед президентом и думой без негативных последствий и даже даёт широкое интервью журналистам. Брилёву признался, что будет произведена пятая по счёту реформа пенсионной системы. Правда на счёт пятой разговора не было. Просто очередная и неизбежная. Лучше и дольше стали жить, надо чтобы и работали дольше до гробовой доски. Мужики - то живут всего до 67, 5 лет. Отработал и в ящик. Зачем тратить пенсионные средства на отработанный материал. Надо их сохранить на пенсии чиновникам в десятки раз большими чем простым смертным.

А главная причина нехватки денег - это тотальная коррупция и некомпетентность правительства. Властные чиновники и прикормленные журналисты проповедуют ненавязчиво, как, например, И.Чубаис, что коммунисты принесли разорение страны. Наверное по этому Игорь Чубаис при нынешней власти так и на накопил на приличный костюм ходит на телевидение в поношенном пуловере. А вот историки пишут иное. Воровство в царской Росси было на уровне нынешнего. "Один Меньшиков уворовал сумму, равную государственному бюджету, то мы вправе предполагать, что остальные вольные и невольные воры и укрыватели только в меньшиковское время перевели за границу сумму равную по крайней мере ещё двум государственным бюджетам. Когда Меньшиков попал в опалу и его имущество должно было быть конфисковано, однако счета за бугром оказались недоступны правительству. Всё повторяется и сегодня. За последние 30 лет из России вывезено не два, а три и может даже четыре бюджета. По этому поводу М.Калашников пишет так: "Эпоха Сталина - это самая свободная от коррупции эпоха в истории России". И это подтверждается фактом похорон вождя. Не было у Сталина никаких накоплений и недвижимости. Возможно сейчас так живёт наш президент? Ничего личного, только на книжке 18 миллионов рублей для отмазки бестолковому народу. Почему я так отзываюсь о народе, да потому что есть причины.

Звонит слушатель на радио "Комсомольская правда" М. Делягину и говорит: "Вы не боитесь за правду, что вам подбросят как Улюкаеву и спрячут". Разве это не бестолочь. Слышал звон но не знает где. Значит живёт не на 10 - 15 тысяч. Допустим, что Сечин подставил министра, принёс вместо пожрать доллары и Улюкаев сумку взял. Он что оголодал и у него нет средств купить чистую еду? У него в сейфе обнаружили золотые монеты весом по 3 кг. Ему их в сейф тоже подложили. А пачки долларов в сейфе и дома? Домик с Крыму и земельные участки. Это система управления страной, направленная на обеспечение собственного благополучия. В стране идёт постоянное превращение верхушки в отдельный народ, считающий грабёж России своей священной привилегией. Не исключаю, что после инаугурации судьба Улюкаева будет изменена. Не сразу, а постепенно. Не может министр сидеть, когда другие не лучше, но на свободе.

Чиновники, журналисты говорят, что в стране свободные выборы. Ну почему в думе нет ни одного бедного? В Совете Федерации вообще одни миллионеры и даже миллиардеры. Проштрафился грозит прокуратура и его в сенаторы. Неприкасаемый. И как эти государственные законодательные собрания работают. Примерно так, как выразился один уважаемый человек. Что делают эти бездельники? Принимают закон о сборе хвороста в лесу. Раньше был закон запрещающий собирать хворост. Лес засорили не только хворостом, но и упавшими деревьями, которые высохли и могут гореть от одной спички. Лесников то нет, чтобы следить и убирать своевременно бурелом. О том, что нельзя ездить на ослах в аэропорту, о том как например в Бухенвальде фашисты выкалывали номера заключённым на руках, а наши нувориши интересно где сбираются писать каждому номер? Случайно не на лбу? Тогда надо начать с президента, сенаторов, депутатов, членов правительства, с ближнего окружения холуев, а нужных законов для безопасной жизни и ответственности за происходящее в стране нет. И эта гниль возмущается тем, что средняя для них зарплата по стране мала, да им вообще не за что платить, С них нужно требовать за то, как довели страну до ручки. Поэтому Российское государство называют "криминально - олигархическое". Смотрите как демократ Милонов завопил, что зарплату депутатам установят на уровне средней по стране. А что же он не вопил за народ. Даже президент признал, что в стране 20 миллионов живёт на доход ниже прожиточного минимума. Милонову наплевать на это. Лишь бы ему было сытно, а народ быдло и о нём не надо заботится. Хочет выжить пусть шевелит мозгами. Поэтому в стране воровство стало нормой. В основном воруют чиновники им не хватает зарплаты.

Генерал - майор ФСБ в отставке Александр Михайлов высказался о некоторых ошибках власти в России. "Россия допустила ошибку, когда не стала серьёзно воспринимать государства, которые появились на постсоветском пространстве после распада СССР. Постсоветские страны уже давно не воспринимают Россию, как единственный центр, на который они хотят ориентироваться". Сотрудник ФСБ даёт объективную оценку не стране, а конкретно руководителю, которого не называет. Практически не встретишь сотрудника ФСБ, который бы так объективно дал оценку действиям власти. Но мы то понимаем о ком он говорит. Правда генерал не договорил о причинах не восприятия России. Жаль. Причина одна. Разворованный бюджет. Если бы после развала Союза власть сохранила экономический потенциал именно России, то такого бы отношения к нам со стороны бывших союзных республик не случилось. Экономика правит бал на земном шаре. Вот и потянулись республики на Запад и под крыло НАТО. Сами, как и Россия не могли удержать то, что им было оставлено после распада. Почему не удержали? Только потому что власть захватило ворьё. Им надо было всё и сейчас. Но самое главное в том, что после 1991 года никто из руководителей России и бывших союзных республик не стали умнее. Держится один Лукашенко. На сколько его хватит предсказать трудно. Есть и ещё один вопрос на который никто не даёт ответа. Народ то в любой стране понимает, что бандитски - воровская власть не может и не хочет сделать так, чтобы рабочий, низовой бюджетник жили нормально. Всё что можно с них содрать власть сдирает а чиновники рассовывают по своим карманам и переправляют за рубеж. Всё повторяется как и в царские времена. Только раньше воровали дворяне сейчас их называют чиновниками. Вот что пишет М. Калашников. "Дворяне не брезговали ничем для своего обогащения. Оно продавало Родину налево и направо: хоть англичанам, хоть местным. На народ свой это русско-православное дворянство смотрело как на быдло, как на рабов". А разве сейчас не так? С 1 - го мая сравняли минимальную оплату труда с прожиточным минимумом. Почему никто не спросит власть, как можно прожить на эти деньги? Чиновники получают миллионы и никто их не спросит по какой причине? Пусть Путин, Медведев, Шувалов, Голодец поживут месяца два на прожиточный минимум. Разве это не рабство. Минимальной зарплаты не хватает, чтобы восстановить трудовую способность. Приходится покупать отбросы рынка для пропитания. Ищешь самую дешёвую. Был у врача, кровь плохая. Оказывается надо соблюдать диету. Мясо нельзя, сыр только по 400 рублей и более. Даже яблоки нельзя кушать. Можно есть индюшатину, крольчатину. Надо быть чиновником, чтобы иметь возможность покупать такие продукты. Какой вывод? Готовиться к деревянному бушлату. И нас таких среди стариков большинство. А телевидение день и ночь рассказывает о достижении нашей власти - МРОТ подравняли с прожиточным минимумом, хотя такого нет ни в одной развитой стране мира. Проповедуют повышение те у кого зарплата в десятки, а то и сотни раз больше минимальной оплаты труда.

На инаугурацию приглашено 5 тысяч зевак. Президент думает, что помпезность вступления в должность поразит гостей богатством России и это изменит их отношение к власти. Запад не так воспитан. Дружба дружбой, а денежки врозь. А у нас их и нет. Все находятся за бугром и возможно никогда не вернутся в Россию, как в старые времена. Негативный опыт есть, однако Кремль им не пользуется. Можно было применить поговорку "мы сами с усами". Однако у нас ни усов, ни шевелюры, поэтому и вывозим из страны больше чем наши предшественники при царе. Хотя у нас тоже царь был и его политика продолжается.

Несколько дней назад президент приезжал в Питер. Встречался с ректорами институтов, проводил совещание географического общества. На одном совещании сказал, что Послание должно быть реализовано на местах. Что это обозначает? Что надо рассчитывать на бюджеты регионов. А они в долгах как в шелках. Значит всё останется так как было с выполнением майских указов. Россия вернее сказать правительство снова забыло об импортозамещении и разрешила Турции ввести в страну 50 тысяч тонн помидоров. При коммунистах на пригорках нашего посёлка на открытом грунте росли помидоры. И не плохие помидоры, по крайней мере без вредных веществ. Сегодня уже и вспоминать некому.

Не плохую фразу произнёс министр экономического развития. Ну хотя бы сменили название министерства. "Весь мир начинает пользоваться российским газом". Ему бы следовало дополнить до полной картины. "Кроме народов России". И на сколько лет хватит российского газа? А что потом? Нынешняя власть естественно уйдёт. А что останется детям и внукам? Оказывается они переселятся к нашим врагам. К тому времени уже будет разработано другое топливо. Только России придётся переходить на дрова. Учёные до этого сбегут на Запад, а мы останемся в первобытном обществе, где смертность превысит рождаемость в десятки раз. И к этому власть стремится семимильными шагами.

Чтобы народу скучно не было в праздничные дни идёт реклама. "Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР". Этот голос до конца дней своих не забудет ни один советский человек. Хоть лезь на стену от этого предателя. Кто - то видно сознательно включил этот ролик, чтобы побольше пенсионеров обратились в скорую помощь. А она не всегда берёт стариков. Но об этом я писал ранее.

Интересную рекламу показал город Пермь. Набережная обустроена бетонной стеной на которой метровыми буквами закреплена надпись. "СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ". Всё потом, только никто не говорит, когда кончатся горы. А я вспоминаю как уходил пермский губернатор на "заслуженный" отдых. "Я уезжаю туда где нет русских". Оплеуха президенту да такая громкая, что не услышать не возможно. И уехал ни куда нибудь в тьму - Таракань. А на Лазурный берег Франции. У него там всё готово для многолетней и счастливой жизни за счёт нищего народа, которому оставлен вышеупомянутый лозунг. И мы с удовольствием всё это проглатываем не жуя. При этом СМИ пичкает народ кадрами прошлогоднего "Бессмертного полка". На первом месте президент с каким - то портретом. Так быстро мелькают рамки с лицами, что не удаётся рассмотреть, что в рамке президента. Однако лозунги смотрятся очень даже хорошо. Например, "Наша общая Победа", или "Помним, гордимся, храним". Так и хочется спросить того, кто придумал эти лозунги. Однако такой возможности у меня нет. А где посмотреть эту Победу? В нищете народа, в отсутствии бесплатной и доступной медицине, в разгроме образования и науки, в ежегодном росте цен по линии ЖКХ, на продукты питания, лекарства и так далее. Победа в нищенской зарплате, в безработице и на этой почве миллионы рублей зарплата чиновников. Это же просто издевательство над народом. Силуанов получает 1,7 миллионов рублей, а рабочий на селе 12 тысяч и о какой памяти эта толпа напоминает? И что мы помним, гордимся, храним? За что погибло 27 миллионов человек во время Великой Отечественной войне? За что погиб мой отец в 1943 году под Ленинградом? За что я вас спрашиваю толпу "бессмертного полка"? Чтобы кучка воров грабила страну и народ и выводила миллиарды за бугор? И чем вы безмозглые толпы гордитесь? Тем что бюджет России в три раза меньше бюджета армии США. Вдумайтесь если есть чем думать? Богатейшая страна природными ресурсами, а бюджет нищенский. Вы представители дурацкого полка подумайте где деньги? Если не хватает мозгов спросите у тех кто знает. Приобретите книгу Эрика Форда "Предать Путина". Всё разжёвано для слабоумных. Можно почитать книгу М.Калашникова "Воруют". Для таких непонятливых рассказывает историю воровства в России. Когда это началось и кто совершенствует воровство и что от этого имеет народ и государство.

Значит на 9 мая во многих городах соберётся снова толпа. Появится эта толпа как чёрт из табакерки и по мере прохождения памятников в центре городов так же не заметно рассосётся. И что это значит? А вот потребовать приличную зарплату у руководства великого государства некому. Чиновники, которые получают миллионы говорят, что Россия великое государство. Они судят по себе. Пример не великого государства. В побеждённой Германии средняя зарплата - 4500 долларов, в Канаде - 3000 долларов, в России - 547 долларов. Переведите в рубли. Вам не стыдно за нашу власть? Такой зарплаты как в России кроме чиновников нет ни в одной развитой стране, даже не великой. Позор для народа и особенно для власти, но мы сами стоим горой за действующую власть. Вот и результат.

Смотрите, дорогие наши солдаты полка, фашистская Украина уже вводит против некоторых российских господ санкции. Дожили и мы молчим, толпой пойдём по городам, а санкции нарастают. Делаем вид как будто они нас не касаются. Именно санкции и коснутся только нищего народа. Поэтому старое - новое правительство пересмотрит пенсионную систему, введёт новые налоги, что потребует от народа затянуть туже пояса.