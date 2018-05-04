Анатолий Баранов: если Кремль согласится безмолвно наблюдать геноцид у своих границ…

Дал комментарий "Свободной прессе".

Конфликт в Донбассе переходит в «горячую» стадию. Об этом, как передает Луганский информационный центр, заявил исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«В то время как ЛНР направляет все силы на мирное строительство и обеспечение достойных условий жизни людей, спецслужбы и вооруженные силы киевского режима активизировали деятельность, направленную на эскалацию конфликта», — сказал он журналистам.

«Новая волна военной и террористической активности в Донбассе со стороны действующей на Украине власти снова переводит конфликт в горячую стадию», — констатировал Пасечник. По его словам, Киев «активизировал деятельность, направленную на эскалацию конфликта».

— Наверно, Пасечнику с места все же многое виднее, хотя, возможно, и несколько преувеличить угрозу — тоже в его интересах, — считает главред портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов.

— Но мы видим, что Украине передано кое-какое американское вооружение, в армии полно американских и других натовских инструкторов, есть заявления украинских официальных лиц — вполне воинственные. Ну и 100 самолетов НАТО, барражирующие над Черным морем, а также группу кораблей НАТО вблизи украинских берегов я б тоже не игнорировал. Все это вполне может дать сигнал Киеву решить проблему Донбасса силой при поддержке Запада.

— А Запад поддержит возобновление полноценной войны?

— Запад неоднороден. США готовы поддержать, потому что Украина далеко, и на общественное мнение в Америке влияет мало. Европа устроена сложней, и восторгов по поводу римейка Холокоста в 21-м веке там нет. Ну и риск генерализации конфликта, если на украинской стороне выступят силы НАТО, а на стороне ДНР и ЛНР российские войска, восторгов Европе не прибавит. А игра идет вокруг начала большой европейской войны, если кто не понял. Риск очень большой, и со стороны Европы явно неоправданный. Зато Трамп, наверно, получит Нобелевскую премию мира. Заявка Конгрессом уже подана.

— Считаете ли вы, что смена формата силовой операции приведет к эскалации насилия?

— Строго говоря, формально-бюрократическая сторона тут не важна, но зачем-то Киев принял решение о смене формата? По какой-то причине абсолютно незаконной власти в Киеве необходимо, чтобы все выглядело законно — значит, что-то сомнительное она намерена предпринять.

— Когда и с чего можно ожидать начала нового витка войны?

— Дороги просохли, так что как обычно начнется подтягивание тяжелой техники к линии разграничения. Без этого никакой операции невозможно себе представить. ВСУ располагают очень слабой авиацией, без чего эффективные боевые действия представить себе сложно, значит, видимо, будут рассчитывать на поддержку авиации НАТО, хотя бы моральную. Очевидно, удар будет наноситься на севере и юге, чтобы, прорвав оборону народной милиции, выйти к границе РФ и отрезать ее от республик.

— Ранее в Киеве заявили, что рассматривают три способа решения конфликта в Донбассе. Первый — силовой, который они «вряд ли будут задействовать», а два других строятся на примере хорватских Сербской Краины и Восточной Славонии, и именно последний, с миротворческой миссией, рассматривается как основной. Разве речь не об одном и том же? Готова ли, по-вашему украинская армия к силовому решению?

— В Югославии был еще один важный элемент — это геноцид сербского населения, практически тотальный. На Донбассе придется подвергнуть геноциду миллионы граждан — это даже технически очень непростая задача.

Миротворческая миссия, конечно, ловушка — за спинами 20−25 тысячного миротворческого контингента будут действовать парамилитарные формирования украинских нацистов. Но геноцид столь масштабный со времен Второй мировой в Европе никто не устраивал, это была непростая задача и для нацистской Германии. Как с ней справится Украина, даже при поддержке НАТО?

Намерения у Киева вполне масштабные, не хуже Нюрнбергских законов Рейха, но есть кризис исполнителя. Ну и фактор России — если Кремль согласится безмолвно наблюдать геноцид у своих границ…