Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Президент Чехии признался в производстве "Новичка"

Опубликовано 04.05.2018 в разделе комментариев 2

англия скрипаль
Президент Чехии признался в производстве "Новичка"

Нервно-паралитическое вещество А230 в ноябре 2017 года в небольшом количестве было произведено в НИИ минобороны Чехии в городе Брно, его тестировали и вскоре уничтожили, сообщил президент страны Милош Земан со ссылкой на данные гражданской контрразведки и военной разведки.

В связи с сообщением МИД РФ о том, что химвещество, которое в Великобритании в связи с отравлением Скрипалей называют "Новичок", в прошлом, возможно, производилось или складировалось на территории Чехии, Земан в конце марта дал поручение Службе безопасности и информации проверить данную информацию. В конце апреля президент получил доклад СБИ на эту тему.

"Поскольку информация СБИ не носит грифа секретности, я могу ее пересказать. В ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен. Это основа сообщения СБИ", — сказал Земан, выступление которого транслировал канал TV Barrandov. 

***

Разумеется, никто теперь не станет обвинять чехов, что они отравили Скрипалей. Просто президент Земан подтвердил ту очевидную вещь, которую ФОРУМ.мск не устает повторять с самого начала этого скандала - "Новичок" не является сверхсложным и сверхсекретным веществом, и мог быть произведен где угодно!

Более того, простота производства - это одно из условий для боевого отравляющего веества, без чего эффективное применение его в войне невозможно. Необходимы огромные количества боевых отравляющих веществ, чтобы получить значимый эффект на поле боя. Для чего в производстве отравляющих веществ задействуются совершенно мирные мощности, например, заводы по производству удобрений.

Но ведь все обвинения России в отравлении Скрипалей строились именно на том, что "Новичок" был разработаен и производился только в бывшем СССР. Ну и мотив, конечно, у российских спецслужб мог быть, хотя в ходе всего скандаа так и не было оглашено, что это за мотив?

Я совершенно не стремлюсь выступать адвокатом ФСБ, СВР или ГРУ. Любая из этих организаций могла устранить Скрипаля. Но это могла сделать и любая другая спецслужба - даже чешская, если бы ей это было зачем-нибудь нужно. Или, допустим, британская, чтобы иметь полные основания для введения санкций. 

Кстати, Скрипаль находился под покровительством именно британской разведки, так что как минимум ее вина в этом деле присутствует - проглядели. Однако ж сразу после отравления сработали на редкость оперативно - Скрипалей еще везли в больничку, а премьер-министр уже имела полную убежденность, что это слелали русские. И дальнейший сбор доказательств больше напоминал подгонку данных под заранее известный результат: подходящие сведения собирались, а неподходящие - ликвидировались, даже выжившего кота уничтожили огнеметом.

Может, пора уже "зачищать" и кабинет министров?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Святой Пигидий написал 04.05.2018 00:50
Хм... интересно, сколько путены заплатили Земану за это признание?
Ответить
(без названия)
!!!Q-Q!--TOTVOT-ON!!!&& написал 04.05.2018 00:38
"Я совершенно не стремлюсь выступать адвокатом ФСБ, СВР или ГРУ."
- А вот амеро или англопитек таки может заявит - "Права ли моя стран или нет, но это моя страна!" Таки-вот поэтому амеропитекия и англопитекия таки существуют, а СССР нет и РФ может таки не стать - то таки да! В таки СССР долго воспитывали, да так и не воспитали граждан - а от гав-на нации - анвалидов умственного труда - воспитали дохя и с прицепом - то таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы счастливы?:
Результаты
Интернет-ТВ
По столице прошагал классовый, протестный Первомай
По столице прошагал классовый, протестный Первомай
01.05.2018
М.Калашников: мысли накануне кремлетясения
М.Калашников: мысли накануне кремлетясения
29.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Президент Чехии признался в производстве "Новичка" (2)
Инаугурация закрепит действующую власть (3)
Анатолий Баранов: если Кремль согласится безмолвно наблюдать геноцид у своих границ… (1)
Работников взяли в заложники (3)
4-я инаугурация Путина противоречит Конституции страны (2)
Минфин предлагает обложить налогом самозанятых россиян (6)
Друг Путина Тимченко получил без конкурса контракт "Газпрома" на 75 млрд рублей (1)
Орёл вновь проявляет образцовый вандализм в отношении к Великой Победе (3)
Под видом модернизации рублёвского водозабора могут начать застраивать Рублёво-Архангельское (0)
Россияне стали реже менять свои автомобили на новые (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Следы "Новичка" ведут в Брно
Максим Калашников Максим Калашников: О помощи Вексельбергу. И от АПН Северо-Запад
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков - о судьбе остатков Сирии. М.Калашников - о мыслях накануне 9 мая
Дарья Митина Дарья Митина: Вы будете смеяться,
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss