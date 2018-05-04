Президент Чехии признался в производстве "Новичка"

Нервно-паралитическое вещество А230 в ноябре 2017 года в небольшом количестве было произведено в НИИ минобороны Чехии в городе Брно, его тестировали и вскоре уничтожили, сообщил президент страны Милош Земан со ссылкой на данные гражданской контрразведки и военной разведки.

В связи с сообщением МИД РФ о том, что химвещество, которое в Великобритании в связи с отравлением Скрипалей называют "Новичок", в прошлом, возможно, производилось или складировалось на территории Чехии, Земан в конце марта дал поручение Службе безопасности и информации проверить данную информацию. В конце апреля президент получил доклад СБИ на эту тему.

"Поскольку информация СБИ не носит грифа секретности, я могу ее пересказать. В ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен. Это основа сообщения СБИ", — сказал Земан, выступление которого транслировал канал TV Barrandov.

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Разумеется, никто теперь не станет обвинять чехов, что они отравили Скрипалей. Просто президент Земан подтвердил ту очевидную вещь, которую ФОРУМ.мск не устает повторять с самого начала этого скандала - "Новичок" не является сверхсложным и сверхсекретным веществом, и мог быть произведен где угодно!

Более того, простота производства - это одно из условий для боевого отравляющего веества, без чего эффективное применение его в войне невозможно. Необходимы огромные количества боевых отравляющих веществ, чтобы получить значимый эффект на поле боя. Для чего в производстве отравляющих веществ задействуются совершенно мирные мощности, например, заводы по производству удобрений.

Но ведь все обвинения России в отравлении Скрипалей строились именно на том, что "Новичок" был разработаен и производился только в бывшем СССР. Ну и мотив, конечно, у российских спецслужб мог быть, хотя в ходе всего скандаа так и не было оглашено, что это за мотив?

Я совершенно не стремлюсь выступать адвокатом ФСБ, СВР или ГРУ. Любая из этих организаций могла устранить Скрипаля. Но это могла сделать и любая другая спецслужба - даже чешская, если бы ей это было зачем-нибудь нужно. Или, допустим, британская, чтобы иметь полные основания для введения санкций.

Кстати, Скрипаль находился под покровительством именно британской разведки, так что как минимум ее вина в этом деле присутствует - проглядели. Однако ж сразу после отравления сработали на редкость оперативно - Скрипалей еще везли в больничку, а премьер-министр уже имела полную убежденность, что это слелали русские. И дальнейший сбор доказательств больше напоминал подгонку данных под заранее известный результат: подходящие сведения собирались, а неподходящие - ликвидировались, даже выжившего кота уничтожили огнеметом.

Может, пора уже "зачищать" и кабинет министров?

А.Б.