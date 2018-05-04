Правительство предложило штрафовать россиян за оборот санкционных товаров

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, вводящий штрафы за несоблюдение запрета на оборот санкционных товаров. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно документу, штраф для физических лиц может составить от 3 до 5 тыс. руб., для должностных — от 30 до 50 тыс. руб., юридических — от 70 до 100 тыс. руб. Также законопроектом предусмотрена конфискация товара.

Действие законопроекта не распространяется только на случаи, когда граждане покупают товары для личных нужд.

Под оборотом понимается "перевозка, хранение, разгрузка, перегрузка, упаковка, маркировка, дробление партий, сортировка, переработка, использование для собственных производственных и (или) технологических нужд юридическими лицами и физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, приобретение физическими лицами для личного пользования, а также совершение любых видов сделок с такими товарами".