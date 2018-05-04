Идеи Маркса поддержали треть россиян

К идеям Карла Маркса относятся с симпатией почти треть россиян (30%), с безразличием - 49%, еще у 9% наших сограждан они вызывают негативные эмоции, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, посвященного 200-летию со дня рождения немецкого философа и экономиста.

Социологи отмечают, что имя Карла Маркса известно подавляющему большинству россиян (98%). При этом, сами идеи марксизма россияне помнят слабо - 66% затруднились их назвать, еще 16% признались, что ничего не знают о марксизме.

Всего с трудами Маркса ознакомились 41% респондентов, слышавших о нем. Из них 58% прочли "Капитал", 4% ознакомились с "Манифестом Коммунистической партии", еще 40% затруднились вспомнить точное название произведения, которое им известно. Мнение респондентов о литературных трудах Маркса неоднозначно: 15% они были интересны, 26% - нет.

ВЦИОМ провел свой опрос 26–27 апреля. В нем участвовали две тысячи россиян в возрасте от 18 лет.