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Московский листок

Идеи Маркса поддержали треть россиян

Опубликовано 04.05.2018 в разделе комментариев 2

Идеи Маркса поддержали треть россиян

К идеям Карла Маркса относятся с симпатией почти треть россиян (30%), с безразличием - 49%, еще у 9% наших сограждан они вызывают негативные эмоции, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, посвященного 200-летию со дня рождения немецкого философа и экономиста.

Социологи отмечают, что имя Карла Маркса известно подавляющему большинству россиян (98%). При этом, сами идеи марксизма россияне помнят слабо - 66% затруднились их назвать, еще 16% признались, что ничего не знают о марксизме.

Всего с трудами Маркса ознакомились 41% респондентов, слышавших о нем. Из них 58% прочли "Капитал", 4% ознакомились с "Манифестом Коммунистической партии", еще 40% затруднились вспомнить точное название произведения, которое им известно. Мнение респондентов о литературных трудах Маркса неоднозначно: 15% они были интересны, 26% - нет.

ВЦИОМ провел свой опрос 26–27 апреля. В нем участвовали две тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Одно из двух написал 04.05.2018 12:22
Если ты стоИшь лицом к прошлому , значит задницей к будущему.
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(без названия)
Финни написал 04.05.2018 12:06
Все ясно.Контр-революция захлебнулась и начала пожирать своих "творцов".
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