Полиция задерживает сторонников Навального накануне акции против Путина

Сотрудники полиции задержали сторонников оппозиционера Алексея Навального в ряде городов страны в преддверии протестной акции 5 мая, приуроченной к инаугурации президента РФ Владимира Путина.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали активиста "Открытой России" и волонтера штаба Навального Илью Гантварга. В пресс-службе "Открытой России" агентству Интерфакс сообщили, что формально опозиционер был задержан за участие в акции памяти погибших в Кемерово, которая прошла 28 апреля на Марсовом поле. "Гантваргу вменяют статьи 20.2 и 19.3 КоАП, скорее всего он будет арестован, так как уже привлекался по этим статьям", - заявили в организации.

Также утром в пятницу была задержана сотрудница штаба Навального в Красноярске. "Нашу сотрудницу Марию задержали сегодня утром во дворе ее дома и увезли в отделение полиции №1", - говорится в сообщении, размещённом на странице штаба в соцсети "ВКонтакте". Ей также вменяют статью 20.2 КоАП за видео об акции 5 мая.

В Тамбове накануне вечером задержали координатора штаба Игоря Сливина. "Игоря остановили около ТЦ "Атриум". Телефон у него изъяли. Скорее всего, Игорь проведет ночь в Ленинском ОВД до суда", - сообщается на странице местного штаба. Кроме того, суд Тамбова приговорил к 10 суткам ареста активистку Диану Рудакову. Ее обвиняют по 20.2 КоАП за организацию встречи с Алексеем Навальным, которую активисты провели в городе 29 октября 2017 года.

В Костроме суд арестовал на 15 суток организатора митинга 5 мая Александр Зыкова по ст. 20.25 КоАП ("Уклонение от исполнения административного наказания").

Кроме того, в четверг вечером были задержаны сторонники Навального в Кемерово и Рязани, однако позже они были отпущены без составления протоколов.

Утром в пятницу был задержан член "Открытой России" в Краснодаре Виктор Чириков. "Повезли в суд сразу из дома. Предварительно (статья) 20.2 в связи с 5 мая", - сообщили агентству в движении.