Беспартийный Грудинин обошелся КПРФ в 198 миллионов рублей. Сам директор совхоза не потратил ни копейки

Кандидат на должность президента России от КПРФ Павел Грудинин не вложил в свою избирательную кампанию ни рубля из собственных средств, следует из финансового отчета опубликованного на сайте Центризбиркома.

Согласно документу, в избирательный фонд кандидата поступило 227283415 рублей, из них 197877698 рублей были выделены выдвигавшей его КПРФ, еще 6646533 рублей – добровольные пожертвования граждан, 22467370 рублей – пожертвования юридических лиц. В графе "Собственные средства кандидата" стоит цифра 0.

Всего на предвыборную компанию Грудинин израсходовал 226991601 рублей.

Отметим, что партия КПРФ, чей кандидат набрал 11,77% (8,65 млн голосов) на выборах президента России, получит из федерального бюджета 173,15 миллиона рублей в виде разовой выплаты.

Такие выплаты положены кандидатам от партий, которые смогли набрать более 3%, при этом каждый голос оценен в 20 руб.

Таким образом с учетом возмещения убыток КПРФ составит 25,7 млн руб.