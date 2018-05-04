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Московский листок

Беспартийный Грудинин обошелся КПРФ в 198 миллионов рублей. Сам директор совхоза не потратил ни копейки

Опубликовано 04.05.2018 в разделе комментариев 2

Беспартийный Грудинин обошелся КПРФ в 198 миллионов рублей. Сам директор совхоза не потратил ни копейки

Кандидат на должность президента России от КПРФ Павел Грудинин не вложил в свою избирательную кампанию ни рубля из собственных средств, следует из финансового отчета опубликованного на сайте Центризбиркома.

Согласно документу, в избирательный фонд кандидата поступило 227283415 рублей, из них 197877698 рублей были выделены выдвигавшей его КПРФ, еще 6646533 рублей – добровольные пожертвования граждан, 22467370 рублей – пожертвования юридических лиц. В графе "Собственные средства кандидата" стоит цифра 0.

Всего на предвыборную компанию Грудинин израсходовал 226991601 рублей.

Отметим, что партия КПРФ, чей кандидат набрал 11,77% (8,65 млн голосов) на выборах президента России, получит из федерального бюджета 173,15 миллиона рублей в виде разовой выплаты.

Такие выплаты положены кандидатам от партий, которые смогли набрать более 3%, при этом каждый голос оценен в 20 руб.

Таким образом с учетом возмещения убыток КПРФ составит 25,7 млн руб.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Долой ОПГ"Путин"!!!
Финни написал 04.05.2018 14:10
Долой диктатуру изменников Советской Родины!!!
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(без названия)
Святой Пигидий написал 04.05.2018 13:19
Хм... "сам директор совхоза не потратил ни копейки" - дык, вполне и понятно, и логично! Грудинина попросили принять участие в лохотроне в качестве одного из клоунов - он согласился. Наряду с другими клоунами по сценарию Киндер-сюрприза оттанцевал. Ну, и нафиг он бы тратил СВОИ бабосы на ЧУЖОЙ свадьбе? Наоборот, здесь нужно задавать другой ВОПРОС: сколько за подтанцовку кукловоды Грудинину заплатили ? Как-то не верится, что он подтанцовывал бесплатно...
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