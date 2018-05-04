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Московский листок

Антимонархическую акцию, запланированную на 5 мая, пытаются "закрыть"

Опубликовано 04.05.2018 в разделе комментариев 2

силовигархия навальный монархия
Антимонархическую акцию, запланированную на 5 мая, пытаются "закрыть"

Сторонники оппозиционера Алексея Навального подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов в преддверии анонсированной ранее всероссийской акции протеста "Он нам не царь" 5 мая, приуроченной к инаугурации президента РФ Владимира Путина. 

В ряде городов прошли задержания активистов. В частности, в Петербурге задержали координатора движения "Петербургская весна" и волонтера штаба Навального Илью Гантварга, в Чебоксарах - координатора местного штаба Навального Семена Кочкина и организатора акции 5 мая Марину Полытову, в Кемерово - волонтера Дмитрия Диденко. "Сказали, что Дима курил, но свидетели говорят, что нет", - рассказала "Медиазоне" координатор кемеровского штаба Навального Ксения Пахомова. Позднее Диденко отпустили без составления протокола, сообщил кемеровский штаб Навального в соцсети "ВКонтакте". 

Между тем саму Пахомову следователи вызвали на допрос для дачи объяснений 5 мая в 14:00, об этом она написала в Twitter. Кроме того, ей вынесли предостережение о недопустимости проведения акции в Кемерово.

Еще одного активиста штаба Навального - Всеволода Паршина - задержали в Рязани. Его пять часов продержали в отделе полиции за распространение листовок об акции "Он нам не царь" 5 мая, а потом отпустили без составления протокола, сообщает "ОВД-Инфо". 

Кроме того, еще 30 апреля в Тамбове была задержана координатор местного штаба Навального Диана Рудакова. Ее обвинили в нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 2 ст 20.2 КоАП). Речь шла о встрече с Алексеем Навальным, которую активисты провели в Тамбове 29 октября 2017 года. Суд приговорил ее к 10 суткам ареста, сообщила сама активистка в Twitter. Таким образом, она не сможет принять участие в акции 5 мая. 

Также команда Навального в Тамбове сообщила на своей странице в "ВКонтакте" о задержании вечером 3 мая помощника координатора штаба оппозиционера Игоря Сливина. У него изъяли телефон и доставили в ОВД до суда. Другие подробности пока неизвестны. 

Помимо этого, утром в пятницу, 4 мая, в Краснодаре был задержан член "Открытой России" Виктор Чириков. Об этом он сам сообщил в своем Facebook. По словам активиста, его обвиняют по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения мероприятия). В пресс-службе движения утверждают, что обвинения связаны с планами проведения акции 5 мая.

От редакции: Как бы там ни складывалась акция 5 мая (сам Навальный ведёт явно к обострению - отказался от митинга на проспекте Сахарова, как уже было один раз, и тогда Тверская стала ареной точечных протестов его сторонников и просто граждански активных товарищей), но поводы так назвать акцию есть. Эта инаугурация запросто может перерасти в коронацию, тем более что и некий бонус у Путина для такого случая заготовлен, о чём мы сообщим отдельно. А пока только скажем, что это будет ответный (на призыв стать императором) жест в сторону РПЦ, вследствие чего на территории Кремля появится очередная "святыня, от большевиков умученная, но православным президентом возвращЕнная"... 5 мая станет по сути проверочной работой для тех, кто сегодня засыпает с президентом в Кремле, а завтра может проснуться с царём - нечто вроде майдана, что не удалось 6 мая 2012-го, могло бы спутать карты кремлёвским "питерским" шулерам.

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Финни написал 04.05.2018 15:10
Повторяется История 100-летней давности когда богатенькие вурдалаки,составляющие 1% населения РФ,пытались просто выжить.На дворе 21 век.Религия стала полным интеллектуальным банкротом.Тухлый патриархат насквозь антинаучен.Первоначальный пол любого человеческого эмбриона всегда женский...Реставрация монархии-это начало конца криминальной фашистской хунты.Власть РФ полный банкрот-и экономически и политически и социально.Все дело идет к Гражданской войне и Социальной революции.Вся власть Советам!!!
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(без названия)
стоик1157 написал 04.05.2018 15:03
7 мая унизят русских сортирным Карликов в очередной раз?
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