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Московский листок

Дядя Сэм лишит "Белые каски" спонсорской помощи за неубедительную "химатаку"

Опубликовано 04.05.2018 в разделе комментариев 1

сша сирия
Дядя Сэм лишит "Белые каски" спонсорской помощи за неубедительную "химатаку"

Госдепартамент США перестал выделять средства действующей в Сирии неправительственной организации "Белые каски", сообщает CBS. По данным телеканала, организация, бюджет которой на треть состоял из денег, выделяемых Вашингтоном, теперь не получает финансирования со стороны США. В то же время окончательно этот вопрос пока не решен. 

Официально "Белые каски" не получали уведомления о завершении их финансирования. Однако, как утверждают источники CBS в Сирии, деньги от США больше не поступают. У группы есть план действий, который позволит ей просуществовать в таких условиях один-два месяца. 

"Это очень тревожное развитие событий. В конечном итоге это негативно скажется на возможности гуманитарных работников спасать жизни", - заявил телеканалу лидер организации Раед Салех, слова которого приводит ТАСС. 

Администрация США также ведет поиск альтернативных источников финансирования для гуманитарных проектов в Сирии. В Вашингтоне неоднократно отмечали, что рассчитывают на привлечение к этой работе других стран. 

Организация "Белые каски" ранее сообщала, что авиация правительственных сирийских сил наносит удары по районам с мирными жителями. В частности, НПО распространила сообщения о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия. В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. 

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Как стало известно, эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые работают в Думе, в ближайшее время проведут эксгумацию предполагаемых жертв химатаки.

Напомним, с конца февраля из Думы вышли более 41 тысячи человек, а всего из Восточной Гуты - более 165 тысяч. При этом из плена боевиков были освобождены 250 заложников. 

Ранее первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир сообщил, что за последние пять дней не зафиксировали ни одной вооруженной провокации со стороны боевиков в Восточной Гуте, передает РИА "Новости". 

В настоящий момент подходит к концу операция по выводу членов незаконных формирований из пригорода Дамаска, а обстановка в регионе почти полностью стабилизировалась, заявили в Генштабе. 

В ходе брифинга в среду Виктор Познихир также сообщил о том, что российские эксперты не нашли следов отравляющих веществ на месте предполагаемой химатаки в Думе. 

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Из Думы выбиты исламисты, следов химической атаки не обнаружено 



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Всего комментариев к статье: 1
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Утром деньги- вечером фейки.
Оленевод написал 04.05.2018 15:28
При наличии Голливуда белые сказки без надобности.
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