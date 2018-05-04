Стихийный митинг в Бурятии перешёл в перекрытие федеральной трассы

В Бурятии жители села Сотниково Иволгинского района после гибели на пешеходном переходе под колесами грузовика семилетнего мальчика устроили стихийный митинг и перекрыли федеральную трассу. Как сообщает "Байкал-Daily", местные жители в четверг, 3 мая, собрались возле школы, чтобы почтить память ребенка и обсудить вопросы безопасности на дороге.

Накануне грузовик Volvo, за рулем которого находился 58-летний водитель, сбил первоклассника. Мальчик от полученных травм скончался на месте.

Собравшиеся на митинг решили перекрыть федеральную трассу в том месте, где произошла трагедия. Они потребовали немедленной встречи с главой села и района. Митингующие заявили о необходимости установить перед школой "лежачий полицейский", построить надземный или подземный переход.

По данным Tvcom-tv.ru, несмотря на уговоры полиции, люди долго не уходили с дороги, из-за чего образовалась внушительная пробка. В какой-то момент даже произошла потасовка митингующих с сотрудниками ГИБДД.

Появившийся на месте стихийной акции глава Иволгинского района Виктор Очиров заверил, что будет обсуждать проблему с главой республики Алексеем Цыденовым.

От редакции: Слышите тут эхо "вишнёвого" Кемерово? Первых митингов, когда власть призывали к ответу, и она становилась на колени - понимая, что если сейчас не склонит голову, то голову могут отделить от туловища - причём всю "головку" правящего класса. Народный бунт, если поднялся на серьёзном горе - не утихомирит ни визит Путина на зачищенную от граждан площадь, ни Росгвардия, ни уж тем более ГИБДД. И ведь как проклятие сбывается то, что мы, не будь мы материалистами, назвали бы предначертанием: как только Путина "переизбрали", так и начали гибнуть дети...

И как будто никто не услышал ни тогда, ни сейчас стихов Андрея Шигина:

Я не в силах молчать… Пусть меня проклянут фарисеи,

Чью дежурную скорбь источают их маски святош.

Я молчать не могу потому, что молчание сея,

Непременно и снова кровавые слёзы пожнёшь.

Я скажу напрямик: если гибнут невинные дети,

Не елей и молитвы нужны, не охапки свечей –

Нужно прежде понять, что мы сами за это в ответе

Потому, что мы сами себе создаём палачей. Как всегда – отскорбим и затем, в обсуждении бурном

Неизменно назначим, кто главный виновник и вор.

А настанет черёд, и опять к избирательным урнам

Побежим вдохновенно себе выносить приговор. И любому, кто против стабильности, вцепимся в глотку.

И любого, кто крикнет «Очнитесь!», объявим врагом.

Потому, что не надо, не надо раскачивать лодку!

Потому, что не надо уют попирать сапогом! А теперь обвините меня в бессердечном цинизме –

Дескать, ишь, стихоплёт пропаганду развёл на костях!

Продолжайте не видеть, что тонете в капитализме,

Продолжайте о новых смертях узнавать в новостях… Вот мы и продолжаем... А кто-то уже выходит и хоть стихийно, но начинает дивигаться в сторону бастионов власти. Д.Ч. Новости по теме: Антиправительственные акции протеста в Армении не утихают (видео) Выпрыгнувшего с 4-го этажа при пожаре в "Зимней вишне" Серёжу Москаленко выписали из больницы Путинские обещания инвестировать в инфраструктуру триллионы миллионеру Пескову приходится опровергать