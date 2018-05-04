Стихийный митинг в Бурятии перешёл в перекрытие федеральной трассы

В Бурятии жители села Сотниково Иволгинского района после гибели на пешеходном переходе под колесами грузовика семилетнего мальчика устроили стихийный митинг и перекрыли федеральную трассу. Как сообщает "Байкал-Daily", местные жители в четверг, 3 мая, собрались возле школы, чтобы почтить память ребенка и обсудить вопросы безопасности на дороге.
Накануне грузовик Volvo, за рулем которого находился 58-летний водитель, сбил первоклассника. Мальчик от полученных травм скончался на месте.
Собравшиеся на митинг решили перекрыть федеральную трассу в том месте, где произошла трагедия. Они потребовали немедленной встречи с главой села и района. Митингующие заявили о необходимости установить перед школой "лежачий полицейский", построить надземный или подземный переход.
По данным Tvcom-tv.ru, несмотря на уговоры полиции, люди долго не уходили с дороги, из-за чего образовалась внушительная пробка. В какой-то момент даже произошла потасовка митингующих с сотрудниками ГИБДД.
Появившийся на месте стихийной акции глава Иволгинского района Виктор Очиров заверил, что будет обсуждать проблему с главой республики Алексеем Цыденовым.
От редакции: Слышите тут эхо "вишнёвого" Кемерово? Первых митингов, когда власть призывали к ответу, и она становилась на колени - понимая, что если сейчас не склонит голову, то голову могут отделить от туловища - причём всю "головку" правящего класса. Народный бунт, если поднялся на серьёзном горе - не утихомирит ни визит Путина на зачищенную от граждан площадь, ни Росгвардия, ни уж тем более ГИБДД. И ведь как проклятие сбывается то, что мы, не будь мы материалистами, назвали бы предначертанием: как только Путина "переизбрали", так и начали гибнуть дети...
И как будто никто не услышал ни тогда, ни сейчас стихов Андрея Шигина:
Я не в силах молчать… Пусть меня проклянут фарисеи,
Чью дежурную скорбь источают их маски святош.
Я молчать не могу потому, что молчание сея,
Непременно и снова кровавые слёзы пожнёшь.
Я скажу напрямик: если гибнут невинные дети,
Не елей и молитвы нужны, не охапки свечей –
Нужно прежде понять, что мы сами за это в ответе
Потому, что мы сами себе создаём палачей.
Как всегда – отскорбим и затем, в обсуждении бурном
Неизменно назначим, кто главный виновник и вор.
А настанет черёд, и опять к избирательным урнам
Побежим вдохновенно себе выносить приговор.
И любому, кто против стабильности, вцепимся в глотку.
И любого, кто крикнет «Очнитесь!», объявим врагом.
Потому, что не надо, не надо раскачивать лодку!
Потому, что не надо уют попирать сапогом!
А теперь обвините меня в бессердечном цинизме –
Дескать, ишь, стихоплёт пропаганду развёл на костях!
Продолжайте не видеть, что тонете в капитализме,
Продолжайте о новых смертях узнавать в новостях…
Вот мы и продолжаем... А кто-то уже выходит и хоть стихийно, но начинает дивигаться в сторону бастионов власти.
Д.Ч.
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svetlana написал 04.05.2018 16:50
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Святой Пигидий написал 04.05.2018 16:37
Финни написал 04.05.2018 15:49