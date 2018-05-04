Численность американских войск в Южной Корее по указанию Трампа начнут сокращать

Дональд Трамп дал указание Пентагону рассмотреть возможность сокращения американского военного контингента в Южной Корее. Об этом сообщает газета The New York Times. Источники издания связывают решение американского лидера с недавно прошедшим саммитом двух Корей, по итогам которого власти КНДР и Южной Кореи решили заключить мирный договор.

По данным источников NYT, необходимость присутствия большого числа военных на территории Южной Кореи отпадет в случае подписания мирного договора с КНДР. В настоящее время в Республике Корея дислоцированы 28,5 тыс. военнослужащих США. Присутствие американских войск в стране - наследие Корейской войны 1950-1953 годов, которая завершилась подписанием временного перемирия.

Как отмечает ТАСС, в минувший вторник официальный представитель администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина сообщил, что глава государства отверг возможность вывода американских военных в случае подписания мирного договора с КНДР.

Трамп и ранее высказывал намерение сократить военный контингент в Южной Корее, заявляя, что США не получают адекватной компенсации расходов на их содержание. По соглашению, которое истекает в конце 2018 года, Южная Корея оплачивает США половину суммы на содержание контингента - более 800 млн долларов в год. Администрация Трампа требует, чтобы Южная Корея полностью оплачивала содержание военных.

В Пентагоне опасаются, что сокращение численности американских военных может ослабить альянс США и Южной Кореи. Чиновники в администрации США отказались ответить на вопрос, планирует ли Трамп частично сократить контингент или полностью вывести войска, однако последний вариант считается маловероятным.

Тем временем официальный представитель Пентагона подполковник Корпуса морской пехоты Кристофер Логан не подтвердил информацию NYT. В ответ на запрос агентства Yonhap он заявил, что "миссия США в Южной Корее остается такой же, как и прежде, и расстановка сил не поменялась". "Министерство обороны по-прежнему намерено оказывать максимальное давление [на КНДР]", - подчеркнул Логан.

Южная Корея также не подтвердила информацию о планах Вашингтона сократить численность военнослужащих США, дислоцированных на Корейском полуострове.

На прошлой неделе в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча президента Республики Корея Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам переговоров была подписана совместная "Пханмунджомская декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова". Стороны подтвердили, что уже в этом году они намерены подписать мирный договор.

Напомним, на 3-м пленуме ЦК Трудовой Партии Кореи 7-го созыва, который был проведен 20-го апреля в Пхеньяне, ТПК решено, что КНДР прекратит ядерные испытания и испытательные запуски МБР с 21-го апреля 107-го года чучхе (2018).

Для обеспечения прозрачной гарантии прекращения ядерных испытаний - прекращается использование северного полигона для ядерных испытаний оборонительного вооружения Республики. Прекращение ядерных испытаний является важным процессом для мирового сокращения ядерных вооружений, и КНДР содействует международным стремлениям и усилиям к всестороннему прекращению ядерных испытаний.

КНДР не будет применять ядерное оружие, пока не существует ядерной угрозы и провокации в отношении государства, ни в коем случае не будет распространять ядерное оружие и технику.

КНДР будет прилагать все силы к борьбе за строительство мощной социалистической экономики, за повышение уровня жизни народа, мобилизуя все человеческие и материальные ресурсы страны.

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