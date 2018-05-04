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Московский листок

Губернатор Валерий Радаев побрезговал яичницей советских железнодорожников

Опубликовано 04.05.2018 в разделе комментариев 4

вов бойкотпобеды саратов
Губернатор Валерий Радаев побрезговал яичницей советских железнодорожников

В Саратове машинисты ретропоезда "Победа" поздравили горожан с наступающим праздником и угостили их яичницей, поджаренной на лопате. Сначала так называемый завтрак предложили губернатору региона Валерию Радаеву, но он отказался, а фронтовики согласились перекусить необычно приготовленным блюдом. 

Ретропоезд "Победа" прибыл на железнодорожный вокзал Саратова 4 мая, сообщает сайт Sarnovosti.ru. На платформах разместили военную технику, а в вагонах, стилизованных под 1940-е годы, ехали артисты в форме солдат. На первом пути они разыграли встречу вернувшихся с фронта бойцов. 

Учащиеся школ искусств станцевали под песни военных лет, на празднике присутствовали и ветераны Великой Отечественной войны. Для них артисты подготовили цветы и приветственные транспаранты. 

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил всех участников и гостей мероприятия и поблагодарил руководство железной дороги за участие в акции саратовского поезда. "Более 600 тысяч жителей Саратовской области ушли на фронт, и половина не вернулись. 9 Мая - всегда праздник со слезами на глазах, возможность отдать низкий поклон тем, кто был на фронте и в тылу", - сказал глава региона. 

В поезде разместилась фронтовая выставка, и после официальной части всех желающих пригласили на ее осмотр. Они могли сфотографироваться на фоне экспонатов времен войны. Губернатор также заинтересовался экспозицией и в компании главы Приволжского отделения железной дороги и ветеранов дошел до начала состава. Железнодорожники пригласили Радаева зайти в паровоз и оценить условия работы тогдашнего времени. 

Всем присутствующим предложили торт, на который был водружен сладкий паровоз, отмечает сайт "Общественное мнение". Машинисты локомотива также предложили гостям праздника попробовать "настоящий завтрак железнодорожника": они взяли лопату, которой подкидывали уголь, раскалили ее в топке и зажарили на ней яичницу. Блюдо преподнесли Валерию Радаеву. Губернатор есть отказался и предложил угостить ветеранов и молодежь. И те и другие с удовольствием согласились.

- Мне вспоминается ленинградская "Вахта памяти", - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - которая изначально проводилась силами социалистически настроенной молодёжи, при активном участии будущего члена ЦК ОКП Семёна Борзенко, и никакая власть тогда не пыталась встревать в подобные мероприятия, мы ехали на паровозе на Лужский рубеж, далее шёл реконструкторский бой и мы посещали сам мемориал, стояли с факелами на лестнице, к нему ведущему... с тех пор, с 2008-го года власти весьма и весьма продвинулись в деле "приватизации" подобных акций, в Москве в парках (в частности, в нашем "Эрмитаже") повсюду просто клумба реконструкций, принявших преимущественно потребительский характер (гастрономический), не имеющих ничего общего с тем пайком, которым питались воины, герои той войны и труженики тыла, изобилие гречневой каши с тушёнкой, чай в гранёных стаканах (которых на фронте, конечно же, не было - только кружки да фляжки имелись, и алюминиевые считались роскошью) - и вот теперь-то я вспоминаю ту "вахтопамятную яичницу", которую уже по возвращении в Ленинград с "Вахты памяти", мы ели в привокзальном шалмане (на Балтийском) как часть реконструкции, с "лопатной" яичницей конечно не имеющей ничего общего, хотя и нас вёз настоящий паровоз. Много неискреннего, комедиантского и наносного в наигранной официозной "памяти" о Великой Победе - между тем, главное-то федералы скрывают - Мавзолей Ленина, с которого звучала речь Сталина 7 ноября 1941-го года. "Лопата" - в том смысле, что это давно не смешно ("ты как губернатору кушание подаёшь, холоп?" - ведь социальные отношения, которые тоже отвоевали красноармейцы в 1945-м, дошли вот до такого уровня). Ляпсусы вопиющие в оформлении городов-героев к 9 мая там и сям, используемые  для хозяйственных нужд баннеры с изображением ветеранов и георгиевских лент... В то время, как подлинное, красное знамя Победы и нашей страны всячески прячут за триколором и этой, неуважаемой коммунальными службами, георгиевской лентой (которая в Великой Отечественной была уже Гвардейской).

А вот так принято в Москве обращаться со "святынями" Великой Отечественной...

Фото Алексея Разукова

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Святой Пигидий написал 04.05.2018 17:43
Хм... какой брезгливый этот Валерка! А вот представителям нашего великого народа утолить голод хоть с лопаты, хоть с совка - одно удовольствие. Потому как это духовно и патриотично - с лопаты лакомиться яичницей. Помнится, еще попы кормили блинами с лопаты голодных верующих, так там даже вроде как драка небольшая случилась, так как очень многие хотели приобщиться к духовности с лопаты. МРАКОБЕСИЕ НА МАРШЕ. А Валерка этот либо сыт был другими продуктами и потому жрать отказался с лопаты, либо еще не совсем потерял человеческий облик в каких-то отдельно взятых ситуациях. Я думаю так.
.
Мля! 21-й век, цивилизованный мир шагает вперед, а эти то рейхстаг картонный штурмуют, то с лопаты жрут...
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(без названия)
Святой Пигидий написал 04.05.2018 17:00
Каждому кразножопому факел в жо пу. Чтоб бл заткнулись с войнушкой навсегда. Как за е б л и, мама не горюй. Имбецилы. Одноклеточные.
Амебы.
Мра зота. Ни х я не работают. Бл жрут за мой счет. Втравливают страну в авантюры. И как с гусей моча!
Ненавижу. Замариновать заживо чернявого, барана, кучеренку, муху, полуктова, один, головешку.....
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=))
Арт написал 04.05.2018 16:51
Не хошь на лопате, с клизмой получишь
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(без названия)
svetlana написал 04.05.2018 16:48
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