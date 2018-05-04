Губернатор Валерий Радаев побрезговал яичницей советских железнодорожников

В Саратове машинисты ретропоезда "Победа" поздравили горожан с наступающим праздником и угостили их яичницей, поджаренной на лопате. Сначала так называемый завтрак предложили губернатору региона Валерию Радаеву, но он отказался, а фронтовики согласились перекусить необычно приготовленным блюдом.

Ретропоезд "Победа" прибыл на железнодорожный вокзал Саратова 4 мая, сообщает сайт Sarnovosti.ru. На платформах разместили военную технику, а в вагонах, стилизованных под 1940-е годы, ехали артисты в форме солдат. На первом пути они разыграли встречу вернувшихся с фронта бойцов.

Учащиеся школ искусств станцевали под песни военных лет, на празднике присутствовали и ветераны Великой Отечественной войны. Для них артисты подготовили цветы и приветственные транспаранты.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил всех участников и гостей мероприятия и поблагодарил руководство железной дороги за участие в акции саратовского поезда. "Более 600 тысяч жителей Саратовской области ушли на фронт, и половина не вернулись. 9 Мая - всегда праздник со слезами на глазах, возможность отдать низкий поклон тем, кто был на фронте и в тылу", - сказал глава региона.

В поезде разместилась фронтовая выставка, и после официальной части всех желающих пригласили на ее осмотр. Они могли сфотографироваться на фоне экспонатов времен войны. Губернатор также заинтересовался экспозицией и в компании главы Приволжского отделения железной дороги и ветеранов дошел до начала состава. Железнодорожники пригласили Радаева зайти в паровоз и оценить условия работы тогдашнего времени.

Всем присутствующим предложили торт, на который был водружен сладкий паровоз, отмечает сайт "Общественное мнение". Машинисты локомотива также предложили гостям праздника попробовать "настоящий завтрак железнодорожника": они взяли лопату, которой подкидывали уголь, раскалили ее в топке и зажарили на ней яичницу. Блюдо преподнесли Валерию Радаеву. Губернатор есть отказался и предложил угостить ветеранов и молодежь. И те и другие с удовольствием согласились.

- Мне вспоминается ленинградская "Вахта памяти", - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - которая изначально проводилась силами социалистически настроенной молодёжи, при активном участии будущего члена ЦК ОКП Семёна Борзенко, и никакая власть тогда не пыталась встревать в подобные мероприятия, мы ехали на паровозе на Лужский рубеж, далее шёл реконструкторский бой и мы посещали сам мемориал, стояли с факелами на лестнице, к нему ведущему... с тех пор, с 2008-го года власти весьма и весьма продвинулись в деле "приватизации" подобных акций, в Москве в парках (в частности, в нашем "Эрмитаже") повсюду просто клумба реконструкций, принявших преимущественно потребительский характер (гастрономический), не имеющих ничего общего с тем пайком, которым питались воины, герои той войны и труженики тыла, изобилие гречневой каши с тушёнкой, чай в гранёных стаканах (которых на фронте, конечно же, не было - только кружки да фляжки имелись, и алюминиевые считались роскошью) - и вот теперь-то я вспоминаю ту "вахтопамятную яичницу", которую уже по возвращении в Ленинград с "Вахты памяти", мы ели в привокзальном шалмане (на Балтийском) как часть реконструкции, с "лопатной" яичницей конечно не имеющей ничего общего, хотя и нас вёз настоящий паровоз. Много неискреннего, комедиантского и наносного в наигранной официозной "памяти" о Великой Победе - между тем, главное-то федералы скрывают - Мавзолей Ленина, с которого звучала речь Сталина 7 ноября 1941-го года. "Лопата" - в том смысле, что это давно не смешно ("ты как губернатору кушание подаёшь, холоп?" - ведь социальные отношения, которые тоже отвоевали красноармейцы в 1945-м, дошли вот до такого уровня). Ляпсусы вопиющие в оформлении городов-героев к 9 мая там и сям, используемые для хозяйственных нужд баннеры с изображением ветеранов и георгиевских лент... В то время, как подлинное, красное знамя Победы и нашей страны всячески прячут за триколором и этой, неуважаемой коммунальными службами, георгиевской лентой (которая в Великой Отечественной была уже Гвардейской).

А вот так принято в Москве обращаться со "святынями" Великой Отечественной...

Фото Алексея Разукова

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