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Московский листок

Опасаясь негативного внимания, пиар-кудесники Кремля сведут инаугурацию к минимуму

Опубликовано 04.05.2018 в разделе комментариев 3

силовигархия инаугурация
Опасаясь негативного внимания, пиар-кудесники Кремля сведут инаугурацию к минимуму

Инаугурация Владимира Путина 7 мая должна привлечь к себе меньше негативного внимания, чем шесть лет назад, утверждают кремлевские источники. Кремль отказался не только от проезда кортежа по Москве, но и от торжественного приема. 

Как рассказали "Дождю" человек, приглашенный на торжество, и один из кремлевских чиновников, согласно утвержденному сценарию дня инаугурации на этот раз она должна выглядеть относительно просто. Главное отличие от большинства предыдущих инаугураций в том, что вечером 7 мая не будет торжественного приема в честь вступления главы государства в должность. 

Торжественные приемы проходили после церемоний в 2000, 2008 и 2012 годах, на них традиционно приглашали чиновников, политиков и общественных деятелей. На этот раз было решено, что один торжественный прием в Кремле пройдет 9 мая и "его будет достаточно".

Тем временем сторонники оппозиционера Алексея Навального подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов в преддверии анонсированной ранее всероссийской акции протеста "Он нам не царь" 5 мая, приуроченной к инаугурации президента РФ Владимира Путина. 

В ряде городов прошли задержания активистов. В частности, в Петербурге задержали координатора движения "Петербургская весна" и волонтера штаба Навального Илью Гантварга, в Чебоксарах - координатора местного штаба Навального Семена Кочкина и организатора акции 5 мая Марину Полытову, в Кемерово - волонтера Дмитрия Диденко. "Сказали, что Дима курил, но свидетели говорят, что нет", - рассказала "Медиазоне" координатор кемеровского штаба Навального Ксения Пахомова. Позднее Диденко отпустили без составления протокола, сообщил кемеровский штаб Навального в соцсети "ВКонтакте". 

Между тем саму Пахомову следователи вызвали на допрос для дачи объяснений 5 мая в 14:00, об этом она написала в Twitter. Кроме того, ей вынесли предостережение о недопустимости проведения акции в Кемерово.

Еще одного активиста штаба Навального - Всеволода Паршина - задержали в Рязани. Его пять часов продержали в отделе полиции за распространение листовок об акции "Он нам не царь" 5 мая, а потом отпустили без составления протокола, сообщает "ОВД-Инфо". 

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Финни написал 04.05.2018 19:20
Интересные ребята.Предали Советский народ,изменили присяге и Советской Родине,расстреляли Верховный Совет,наплевали на все референдумы о сохранении СССР,узурпировали власть а теперь "вдруг" опасаются негативного внимания.С чего бы это???
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Отнюдь,
но напротив написал 04.05.2018 19:07
, ибо давно уже сидим глубоко в гауне, с макушкой, и глубже не бывает. Какое же тут унижение?
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(без названия)
стоик1157 написал 04.05.2018 18:28
7 мая унизят русских сортирным Карликов в очередной раз?
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