Опасаясь негативного внимания, пиар-кудесники Кремля сведут инаугурацию к минимуму

Инаугурация Владимира Путина 7 мая должна привлечь к себе меньше негативного внимания, чем шесть лет назад, утверждают кремлевские источники. Кремль отказался не только от проезда кортежа по Москве, но и от торжественного приема.

Как рассказали "Дождю" человек, приглашенный на торжество, и один из кремлевских чиновников, согласно утвержденному сценарию дня инаугурации на этот раз она должна выглядеть относительно просто. Главное отличие от большинства предыдущих инаугураций в том, что вечером 7 мая не будет торжественного приема в честь вступления главы государства в должность.

Торжественные приемы проходили после церемоний в 2000, 2008 и 2012 годах, на них традиционно приглашали чиновников, политиков и общественных деятелей. На этот раз было решено, что один торжественный прием в Кремле пройдет 9 мая и "его будет достаточно".

Тем временем сторонники оппозиционера Алексея Навального подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов в преддверии анонсированной ранее всероссийской акции протеста "Он нам не царь" 5 мая, приуроченной к инаугурации президента РФ Владимира Путина.

В ряде городов прошли задержания активистов. В частности, в Петербурге задержали координатора движения "Петербургская весна" и волонтера штаба Навального Илью Гантварга, в Чебоксарах - координатора местного штаба Навального Семена Кочкина и организатора акции 5 мая Марину Полытову, в Кемерово - волонтера Дмитрия Диденко. "Сказали, что Дима курил, но свидетели говорят, что нет", - рассказала "Медиазоне" координатор кемеровского штаба Навального Ксения Пахомова. Позднее Диденко отпустили без составления протокола, сообщил кемеровский штаб Навального в соцсети "ВКонтакте".

Между тем саму Пахомову следователи вызвали на допрос для дачи объяснений 5 мая в 14:00, об этом она написала в Twitter. Кроме того, ей вынесли предостережение о недопустимости проведения акции в Кемерово.

Еще одного активиста штаба Навального - Всеволода Паршина - задержали в Рязани. Его пять часов продержали в отделе полиции за распространение листовок об акции "Он нам не царь" 5 мая, а потом отпустили без составления протокола, сообщает "ОВД-Инфо".

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