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Московский листок

ЦБ РФ отчитался об убытке в 435,3 млрд рублей в 2017 году

Опубликовано 04.05.2018 в разделе комментариев 4

ЦБ РФ отчитался об убытке в 435,3 млрд рублей в 2017 году

Банк России по результатам деятельности в 2017 году получил убыток в 435,3 млрд рублей против прибыли в 43,7 млрд рублей годом ранее, следует из годового отчета регулятора.

Доходы ЦБ в 2017 году составили 391 млрд рублей, расходы – 758,5 млрд рублей.

Полученные убытки в Банке России объясняют снижением процентных ставок, а также ростом расходов на резервы в связи с санацией крупных банков.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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шАХИЗАДОВНА СКАЗАЛА ПРАВДУ.
Алекс-Груш написал 04.05.2018 20:09
Глава откровенно призналась, что закрытие банков привело к убыткам ЦБ. Теперь дождемся ответа у кого прибыло, как и следует из закона о совмещающихся сосудах. Или государству этот ответ известен? По другому не получается.
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(без названия)
Финни написал 04.05.2018 19:47
В этом и весь цимус.ЦБ просто не может быть в минусах если конечно не является частной лавочкой.
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Re:
корнхолио написал 04.05.2018 19:40
так шахипзадовна и отчиталась что финансовая стабильность страны стала на 435 меньше
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(без названия)
Финни написал 04.05.2018 19:26
Осталось только уточнить:" С каких пор ЦБ Рф стал коммерческим банком если его основная функция-это поддержание стабильности финансовой системы страны?".
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