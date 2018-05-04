ЦБ РФ отчитался об убытке в 435,3 млрд рублей в 2017 году

Банк России по результатам деятельности в 2017 году получил убыток в 435,3 млрд рублей против прибыли в 43,7 млрд рублей годом ранее, следует из годового отчета регулятора.

Доходы ЦБ в 2017 году составили 391 млрд рублей, расходы – 758,5 млрд рублей.

Полученные убытки в Банке России объясняют снижением процентных ставок, а также ростом расходов на резервы в связи с санацией крупных банков.