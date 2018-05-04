Роскомнадзор наплодил не менее четырнадцати растратчиков

В резонансном уголовном деле против пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления этого ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова, обвиняемых в растрате, оказалось целых 14 фигурантов.

"По делу привлечено к уголовной ответственности 14 человек", - сказал представитель Следственного комитета РФ на заседании Басманного суда столицы 4 мая, где решается вопрос о продлении срока домашнего ареста Ампелонскому, Едидину и Весельчакову, передает ТАСС. Имен других фигурантов и их статус следователь не уточнил, отмечает агентство.

До этого сообщалось только о четырех фигурантах: помимо троих вышеупомянутых, по этому же делу проходит гендиректор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева, которой инкриминируют растрату в особо крупном размере. Она находится под подпиской о невыезде.

Также в ходе нынешнего судебного заседания следователь объявил, что с момента последнего продления фигурантам меры пресечения был "наложен арест на имущество обвиняемых". При этом он опять же не уточнил, чье именно имущество было арестовано, передает "Интерфакс".

Адвокат Ампелонского Сергей Седаков заявил журналистам, что у его подзащитного "нет никакого имущества, которое подлежит аресту, соответственно, никакое имущество аресту и не подвергалось".

Уголовное дело в отношении должностных лиц регулятора было возбуждено в сентябре 2017 года. Сперва фигуранты обвинялись в мошенничестве на сумму 23 миллиона рублей по ч. 4 ст. 159 УК. В материалах дела речь шла о фиктивном трудоустройстве сотрудников ГРЧЦ, подконтрольного Роскомнадзору, и оплаты их труда. Следствие считало, что Ампелонский пользовался банковской карточкой, на которую переводились эти деньги. Карта была оформлена на подставное лицо, но при обыске ее не нашли.

В итоге весной 2018 года следствие переквалифицировало действия фигурантов этого дела на ч. 4 ст. 160 УК РФ, инкриминировав чиновникам растрату около шести миллионов рублей.

Никто из тех обвиняемых, чью имена известны общественности, свою вину не признает и на сделку со следствием не идет. Ампелонский, Едидин и Весельчаков находятся под домашним арестом с 5 октября 2017 года по решению Чертановского районного суда Москвы.

Напомним, 25 апреля Совет Общества научных работников (ОНР) обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой "пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора" по блокировке Telegram, сообщает РБК со ссылкой на письмо, опубликованное на сайте ОНР.

Ученые утверждают, что из-за попыток ведомства заблокировать работу мессенджера оказались недоступны множество научных и образовательных сайтов, в том числе специализированная сеть научных контактов ResearchGate, архивы научных журналов крупнейшего издательства Wiley, центральное хранилище библиотек Java, сайт журнала Science, поисковая система Google и другие сервисы. Кроме того, была сорвана подача заявок на конкурсы грантов, проводимых Российским фондом фундаментальных исследований, частично парализован учебный процесс в таких вузах, как МГУ и ВШЭ, и затруднен доступ к сайту Вольного сетевого сообщества "Диссернет".

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