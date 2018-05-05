Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Максим Калашников: не верьте Минфину

Опубликовано 05.05.2018 в разделе комментариев 0

Максим Калашников о том, что не нужно самозанятым («гаражникам», народному оффшору) верить Минфину РФ и платить 3-6% со своих доходов. Пусть ищут деньги в других местах.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы счастливы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Стихийный митинг в Бурятии перешёл в перекрытие федеральной трассы
Стихийный митинг в Бурятии перешёл в перекрытие фе...
04.05.2018
Максим Калашников: не верьте Минфину
Максим Калашников: не верьте Минфину
05.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Навальный сливает протест доверившихся ему граждан (0)
Назарбаев для удержания власти желает опереться на американские войска (1)
Анатолий Баранов: В общем, дико жаль, как профукали интересы нашего авиастроения (2)
Прокуратура выступила в роли зазывалы на митинг Навального (2)
Максим Калашников: не верьте Минфину (0)
ОУН готовит на Керченском мосту мелкие провокации с крупными анонсами (2)
Роскомнадзор наплодил не менее четырнадцати растратчиков (0)
ЦБ РФ отчитался об убытке в 435,3 млрд рублей в 2017 году (7)
Опасаясь негативного внимания, пиар-кудесники Кремля сведут инаугурацию к минимуму (8)
Губернатор Валерий Радаев побрезговал яичницей советских железнодорожников (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: М.Калашников: не верьте Минфину
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Больше не Израиль
Дарья Митина Дарья Митина: Нежданчик
Дарья Митина Дарья Митина: Китай празднует с размахoм
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss