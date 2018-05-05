Максим Калашников: не верьте Минфину Максим Калашников о том, что не нужно самозанятым («гаражникам», народному оффшору) верить Минфину РФ и платить 3-6% со своих доходов. Пусть ищут деньги в других местах.



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