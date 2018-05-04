ОУН готовит на Керченском мосту мелкие провокации с крупными анонсами

Лидер группировки «Организация украинских националистов» (ОУН) (создана КГБ СССР - запрещена в РФ) Николай Коханивский анонсировал акцию на Керченском мосту. «Очень может быть, что на Крымском мосту появится какой-то плакат», — заявил радикал в интервью изданию «Обозреватель». По его словам, на баннере националисты хотят написать, что «Крым — Украина». Среди прочих вариантов — лозунги экстремистского содержания.

Коханивский также уточнил, что совместных акций с движением Femen на мосту не запланировано «потому что у нас абсолютно разное мировосприятие». Кроме того, он объявил, что экстремисты не намерены останавливаться и в дальнейшем планируют организовать акции непосредственно в Крыму.

Ранее сообщалось, что украинские националисты из организации «Братство» заявили о намерении провести 9 мая акцию «Бессмертная дивизия» в честь ветеранов СС, которая должна стать противовесом «Бессмертному полку».

Надо отметить, что и собственных не то чтоб диверсантов, но просто беспамятных или небрежных придурков в РФ хватает чтобы испортить праздник.

В центральном парке города Орел детский надувной аттракцион установили на плакатах с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, пишут "Орловские новости".

Соответствующие снимки накануне появились в соцсетях. На них запечатлено, как батут лежит на баннере с фотографиями и именами ветеранов, а также с георгиевской лентой. Можно предположить, что автор странного решения хотел таким защитить свой батут от грязи.

Как сообщили в мэрии города, плакаты были убраны еще ночью 1 мая. В руководстве парка узнали об инциденте из соцсетей и сразу же связались с арендатором, рассказал представитель мэра города Евгений Локтионов со ссылкой на директора парка.

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