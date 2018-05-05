"Прокуратура выступила в роли зазывалы на митинг Навального"

Прокуратура Центрального административного округа Москвы предупредила о возможных последствиях организаторов и участников несанкционированной акции, заявленной Алексеем Навальным на 5 мая в Москве.

«Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в интернете «продолжают распространяться сообщения, призывающие к участию 5 мая в массовом публичном мероприятии». В ведомстве подчеркнули, что 30 апреля Навальному, который призывает к шествию, было объявлено предостережение.

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Ну просто "не ходите, дети, в Африку гулять".

Интересно, а в прокуратуре понимают, что выступют бесплатным рекламным агентом акции? Или не бесплатным?

Вот Алексей Навальный объявляет акцию. Почему надо вообще ему препятствовать? Мне как гражданину его акция не мешает. Может, и не помогает как-то сильно, но не мешает точно. А кому мешает? Собянину? Олейнику (это такой начальник в мэрии из бывших блюстителей, который дает или не дает разрешения на митинги)?

Ну так чемодан-вокзал-Когалым, если вам не нравится, что москвичи имеют желание митинговать.

Или это такая хитрая игра? То они, значит, собирают для Навального голоса депутатов от "Единой России", чтобы прошел муниципальный фильтр и составил удобную конкуренцию Собянину на прошлых выборах. То теперь вот запрещают абсолютно безобидный митинг - это по случаю выборов в сентябре, чтобы интерес подогреть к тухлому переизбранию на очередной срок заведомо известного персонажа? Чтобы все как один пришли и проголосовали за очередные 6 лет "зеленых девушек" и "праздников мороженого"?

Народ, думаю, подтянется - скучно же безумно. Хоть так развеяться. А запрет - это вроде перчика в супе.

Супец только прокисший...

А.Б.