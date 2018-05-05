"Прокуратура выступила в роли зазывалы на митинг Навального"

Прокуратура Центрального административного округа Москвы предупредила о возможных последствиях организаторов и участников несанкционированной акции, заявленной Алексеем Навальным на 5 мая в Москве.
«Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что в интернете «продолжают распространяться сообщения, призывающие к участию 5 мая в массовом публичном мероприятии». В ведомстве подчеркнули, что 30 апреля Навальному, который призывает к шествию, было объявлено предостережение.
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Ну просто "не ходите, дети, в Африку гулять".
Интересно, а в прокуратуре понимают, что выступют бесплатным рекламным агентом акции? Или не бесплатным?
Вот Алексей Навальный объявляет акцию. Почему надо вообще ему препятствовать? Мне как гражданину его акция не мешает. Может, и не помогает как-то сильно, но не мешает точно. А кому мешает? Собянину? Олейнику (это такой начальник в мэрии из бывших блюстителей, который дает или не дает разрешения на митинги)?
Ну так чемодан-вокзал-Когалым, если вам не нравится, что москвичи имеют желание митинговать.
Или это такая хитрая игра? То они, значит, собирают для Навального голоса депутатов от "Единой России", чтобы прошел муниципальный фильтр и составил удобную конкуренцию Собянину на прошлых выборах. То теперь вот запрещают абсолютно безобидный митинг - это по случаю выборов в сентябре, чтобы интерес подогреть к тухлому переизбранию на очередной срок заведомо известного персонажа? Чтобы все как один пришли и проголосовали за очередные 6 лет "зеленых девушек" и "праздников мороженого"?
Народ, думаю, подтянется - скучно же безумно. Хоть так развеяться. А запрет - это вроде перчика в супе.
Супец только прокисший...
А.Б.
!!!QQQTOTQ-Q!TAKIDA!!!&&& написал 05.05.2018 00:53
- Таки "отечественной" гав-нолигенции надо только намекнуть, где гав-но - таки она тут же побежит туда и будет это гав-но нюхать и лизать, и мазаться этим гав-ном - таки она произошла не от абиздяны, а от собаки - налицо "терговая реакция" - то таки да...
Мытарь написал 05.05.2018 00:27