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Московский листок

Анатолий Баранов: В общем, дико жаль, как профукали интересы нашего авиастроения

Опубликовано 05.05.2018 в разделе комментариев 2

украина турция россия самолет авиапром
Анатолий Баранов: В общем, дико жаль, как профукали интересы нашего авиастроения

Дал комментарий "Свободной прессе" по поводу укранско-турецкого проекта в авиастроении.

Украина планирует в сотрудничестве с Турцией создать новый военно-транспортный самолет Ан-188. Об этом, со ссылкой на пресс-службу концерна «Антонов», сообщило РИА «Новости». 

«Решение о кооперации было принято во время международного аэрокосмического салона Eurasia-2018, на котором авиастроительную отрасль Украины представляло госпредприятие «Антонов», — говорится в сообщении на сайте «Укроборонпрома».

— Конечно, протоколы о намерениях, которые кучами подписываются на авиасалонах, достаточно редко заканчиваются реальными договорами, — считает и главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Это своего рода показуха, надо же как-то отчитываться о результатах, когда реальных результатов нет. Что может продать Украина на авиасалоне, если серийное производстве в стране угроблено, и все это знают? Это касается всех, не только Украины. Если вы посмотрите на протоколы о намерениях наших компаний с разных авиасалонов, то увидите, что они повторяются от выставки к выставке – и ничем не заканчиваются. Ну а «Антонов» и вовсе не имеет никакого права подписывать договор такого уровня с Турцией – это прерогатива не просто государства, а главы государства.

Как я уже сказал, это нужно обеим сторонам для отчетности, и не более того. Сам такие отчеты составлял.

— Как потенциальное сотрудничество Турции с «Антоновым» может сказаться на интересах России?

— На интересах России это сказалось самым пагубным образом, когда в 2003-м году мы вышли из проекта Ан-70, хотя 70% там были российские. Вот взяли и вышли, оставили все украинцам. Вице-премьер по оборонной промышленности был против, но главком ВВС, лоббировавший модернизацию Из-76 на Ташкентском авиапромышленном объединении, оказался в аппаратном плане сильней, верней, те, кто стоял за его спиной. В результате ничего в Ташкенте не сделали, даже модернизированный Ил-76 все равно оставался устаревшей машиной. А Ан-70 был 15 лет назад машиной современной, даже где-то уникальной. Но, правда, требовалась существенная доводка машины — она на тот момент была «сырой» и местами довольно опасной.

Не знаю, сумели ли украинцы сами устранить эти недостатки, но серийного производства так и не наладили, хотя долго бегали с какими-то протоколами о намерениях, собираясь пересадить на Ан-70 чуть ли не все страны НАТО.

В общем, дико жаль, как профукали интересы нашего авиастроения, но не в первый раз и, увы, не в последний…

— Насколько далеко может зайти военное сотрудничество Анкары и Киева? И есть ли тут красные линии, на переход которых Эрдоган не пойдет?

— У Анкары нет собственных ресурсов для кооперации с «Антоновым», Турция не авиационная держава. Речь может идти только о фактической покупке «Антонова», ну, в крайнем случае, некой «аренде» — у вас товар, у нас купец. С такими идеями на Украине давно носились в отношении Китая — дескать, сейчас китайцы скупят бесценные украинские мозги, и пойдет кооперация. Кое-кого, действительно, купили, и Китай сейчас развивает свой авиапром, вне какой-либо зависимости от Украины. По крайней мере, никакого оживления в украинском авиапроме за счет Китая не выявлено.

Та же история и с украинским ракетостроением — кое-кто поживился советским заделом с Украины, но «Южмаш» выпускает троллейбусы, причем плохонькие.

И та же история повторится с Турцией — возможно, Анкара что-нибудь и получит, из того, то не скупили другие чуть раньше. А Украина… Средневековая Швейцария была бедной, и поставляла наемников во все страны Европы, чем и жила. Вот и Украина предлагает наемников, только не солдат, а специалистов оборонно-промышленного комплекса.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
1канал написал 05.05.2018 01:12
А вот зря Баранов так утилизирует КБ Антонова.В том смысле,что сделка по С400 с Турцией такая же "сделка".По намерениям.
Это такое выражаясь терминами конфликтологии адамово яблоко.Ну поругались турки с русскими.Ну помирились потом типа.Ну разыграли пасьянс как мы вместе типа страдаем от американского гегемона.
Ну в принципе это правильно.В мировой истории подобные случаи были.
А че Антонов?
Ну Турция это ведь не только помидоры, как думают некоторые особо патриотичные граждане.
Турция вполне себе империя тысячелетней истории.Вполне себе технократически держава.Европейские концерны там давно имеют множество производств.
Да и потом ведь не это главное.
Главное то,шо нужно понимать политическую конъюнктуру,когда вот какой то там вице премьер угробил проект Ила.Где?В Ташкенте.
Узбекистан вполне себе технократическая держава.Концерн Дэу ну итд.....
А что касается намерений.. так оно...Баранов!За 1000$ я думаю даже Вы можете предъявить намерения на любой выставке.
Вот я бы купил Газпром медиа.Детище толи убитого, толи упавшего головой,толи убитого прохожими гомосексуалистами.
Подумать только...Корифеи российских СМИ вешаются, падают ниц в Лондоне и Нью-Йорках(в Москве так их вообще отстреливают).
Вот какие у Баранова намерения?
Самые что ни на есть журналистские-свобода слова-моя корова.Я ее буду доить.
А че Антонов?
Какой Антонов?
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(без названия)
!!!QQQTOTQ-Q!TAKIDA!!!&& написал 05.05.2018 01:05
"Средневековая Швейцария была бедной, и поставляла наемников во все страны Европы, чем и жила. "
- Таки, кстати, швейцы тех времен страдали от дефсита йода, кака и Гордоукры теперь страдают - им амеры таки запретили соль йодировать - то таки да, а в Гордоукрии самые ССгаличанские районы - таки самые йододефситные, но великий Сталин и Великий Берия после войны, из-за недостатка вагонов йод в эти ср-аные анклавы не завозили - таки отчего и пошла наци-анальная гордость Гордоукров - то таки да - выросли скакуасты и скакуасы, кастрюлеголовые - пошли мутациями - то таки да...
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