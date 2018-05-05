Назарбаев для удержания власти желает опереться на американские войска

Желание во чтобы то ни стало удержать власть в своих руках и передать ее своим наследникам из числа членов семьи, а также сохранить многомиллиардные капиталы, главный мотив всех действий Нурсултана Назарбаева. Но осуществить свои планы продолжения господства собственного семейства без политической и военной поддержки извне, то есть из-за рубежа, он уже не может.

Почему это Назарбаев «вдруг» повернулся спиной к Москве и Пекину?

Как видим прежний ОДКБ уже не удовлетворяет интересы Елбасы, хотя он сам был инициатором его реформирования с возможностью использования войск стран участниц для подавления народных восстаний и революций. Дело в том, что ОДКБ является частью общего проекта политической интеграции ряда республик СНГ вокруг Москвы, что и так означает для Назарбаева неминуемую потерю самодержавной власти и возможность единолично обогащаться за счет своей коммерческой конторы, в которую он превратил Казахстан.

Апрельская революция 2010 года в Кыргызстане также воочию показала всем, что никто спасать власть надоевших диктаторов не собирается и не будет. Не пришли на помощь мобильные батальоны ОДКБ и российские войска и президенту Таджикистана Рахмону, когда он расправлялся со сторонниками легальной мусульманской оппозиции в лице партии Исламского возрождения пару лет назад. Тогда попытки военного мятежа были названы Кремлем сугубо внутренним делом страны, не несущих террористическую угрозу остальным странам.

Не оправдались надежды Назарбаева и опереться всецело на Пекин, так как КНР не будет из-за этого восточного деспота ссориться с Россией и возможно отказался использовать свои полицейские силы и войска для подавления народных выступлений внутри Казахстана. Получается, что могущественные соседи оказались не только ненадежными гарантами его тирании, но в ситуации усиления межимпериалистических столкновений в мире, стали нести угрозу экономическим интересам семьи Назарбаевых и их капиталам в странах Запада и в офшорных зонах.

Дело в том, что с 90-х годов сырьевая экономика страны активно интегрировалась как придаток именно к экономике ЕС и США, куда и поставляется сейчас основная доля сырья, нефти, газа, металлов. Там же Назарбаев и его клика хранят свои наворованные миллиарды и даже арестованные 40% средств Национального Фонда были в банках США, которую они использовали как свой собственный кошелек. В этой системе международного разделения труда Казахстан выступал и выступает на мировых рынках как конкурент и соперник России и его верхушка хочет прислониться к своему главному потребителю и, как считает, к более сильному империалисту.

Плюс правящая верхушка Казахстана, да и соседних республик Центральной Азии, кроме Кыргызстана, считают, что нынешнее политическое руководство в Москве потерпит неминуемое поражение в схватке с США, а территория России вообще может быть поделена в интересах стран Запада. Именно в связи с этим и происходит вся эта возня со встречами глав государств Центральной Азии под эгидой Назарбаева и с попытками создания собственной системы ПВО и структур по координации войск.

Фактически Астаной взят курс на подрыв структур ОДКБ, ЕАЭС, ШОС изнутри и на саботирование всех политических интеграционных проектов Москвы. Похоже, что такой точки зрения придерживаются и в Минске, а последние события в Армении, также могут стать моментом начала разрушения конструкции ЕАЭС. Получается, что Россия оказывается в изоляции на территории СНГ, а Астана и Ташкент уходят под патронат Вашингтона, причем назарбаевский Казахстан при этом превращается с опорой на американских военных и базы США на Каспии во враждебное Москве государство.

Многолетний курс на США

Окончательная ставка на Вашингтон, продиктована также страхами престарелого Назарбаева, который увидел в лице процессов в соседнем Узбекистане, где из власти убрали всех членов семьи покойного Ислама Каримова, будущее своей собственной семьи. Его план установления династической системы преемственности власти, то есть уже монархического режима, возможен только при военной и политической поддержке США.

Желание обеспечить такую поддержку и движет его действиями по созданию так называемых международных объектов, таких как мировой банк низкообогащенного урана и могильник радиоактивных отходов в Восточном Казахстане, созданный на деньги США, ЕС и Саудовской Аравии. Также к этому надо отнести лабораторию опасных заболеваний в Алматы, построенную на деньги Пентагона и направленную на изготовление биологического оружия.

То есть нынешняя ориентация Назарбаева на США возникла не сегодня и не вчера. Это многолетний курс и сегодня количество просто превращается в качество, когда вдруг выясняется, что в сентябре прошлого года было подписано соглашение о военном сотрудничестве между Астаной и Вашингтоном на 2018-2022 годы, где предусматривается строительство американской военной базы в Актау. Неожиданностью для многих показалось и решение Сената Парламента РК о ратификации протокола к данному соглашению, который допускает войска США в порты Актау и Курык на Каспии.

Через эту же призму надо рассматривать стремление прикрыться транснациональными корпорациями, западными и китайскими компаниями, которые Назарбаев сознательно допускал в Казахстан многие годы, а сейчас продает им оставшиеся государственные активы. Этим он сам маскирует свои собственные активы или получает проценты от иностранных компаний, получая взамен защиту и безопасность. Этим он создает искусственное препятствие для возможности национализации в будущем, в случае прихода нового правительства или давления со стороны Москвы.

Также Назарбаев старался подкупить действующих и бывших президентов США. В частности, с тем же Биллом Клинтоном участвовал в авантюре по продаже урановых шахт и промышленности Казахстана, которая несколько лет назад была описана в журналистских расследованиях той же американской прессы. Скандал не остановил Елбасы и он в последующем передал, через хитрые схемы выкупа под видом «национализации» предприятий американской энергетической компании в США в 2016-м году почти два миллиарда долларов Хиллари Клинтон, которая готовилась к президентской гонке в США.

Состоялась и в последующем передача новых миллиардов в штаб Клинтон, а после ее поражения, состоялся и подкуп Трампа через контракты по строительству в Казахстане на сумму в 300 миллионов долларов, проникновению в добывающий сектор и энергетику Казахстана. Плюс Назарбаев заключил в январе этого года контракты с американцами на десятки миллиардов долларов по закупке трехсот электровозов, тяжелой техники, боингов, продукции химической и машиностроительной промышленности, что привело к созданию еще дополнительных восемь тысяч рабочих мест в США.

У Назарбаевых своя логика и свое мышление и сознание, отличное от простых граждан и даже публичных политиков. То, что нам кажется абсолютно нелогичным и даже самоубийственным в их линии и поступках, ими самими воспринимаются, как самые выгодные и продуманные действия. Поэтому авантюра с размещением американских войск и опора на США с точки зрения Назарбаева и его семьи воспринимаются как единственный способ удержать власть и собственность в своих руках.

Поэтому за последние годы многократно увеличился поток выводим средств за рубеж через офшорные зоны в страны Запада, через подставные компании и даже через прибалтийские и западные банки и европейские компании. Что говорит, как о стремлении быстрее вывести все ценности и богатства страны под опекой США и ЕС, так и своеобразной подстраховкой.

Борьба с надвигающейся угрозой народных восстаний и революцией

Важнейшим мотивом размещения американских войск для правящей верхушки является стремление подавить при поддержке иностранных штыков неминуемое народное восстание. Нурсултан Назарбаев прекрасно помнит, как Хиларри Клинтон, будучи госсекретарем США первой поздравила его с «успешными» парламентскими выборами в ночь с 15 на 16 января 2012 года, когда не прошло и сорока дней с момента расстрела участников почти восьмимесячной забастовки нефтяников и жителей Жанаозена, где погибло более 70-ти человек и оказалось ранеными более 500.

Тогда несколько тысяч человек прошли через аресты и пытки в фильтрационных пунктах, в которых погибли и стали инвалидами многие участники тех событий. Затем шли процессы над искалеченными рабочими активистами в Жанаозене и Шетпе, на которые власти США не обратили никакого внимания и не выразили никакого порицания! Более того, бригада морской пехоты МО РК, оснащенное американскими броневиками и вооружением, подготовленное американскими советниками само участвовало в подавлении выступлений.

Есть видео, на котором видно, как американская бронетехника этой бригады морской пехоты входит в Жанаозен 17 декабря, а сами жители демонстрировали гильзы от крупнокалиберных пулеметов, выпущенных из этих броневиков. В одном из изданий Гульжан Ергалиевой, также рассказывалось о том, как к ним в редакцию пришел бывший военнослужащий этой бригады, который, раскаявшись, рассказал журналистам о том, как по приказу начальства вывозил трупы убитых жителей и рабочих к Каспийскому морю для затопления их с катеров.

Поэтому формирования по американскому образцу предназначенные для охраны порта Актау и нефтедобывающих вышек и месторождений уже применялись для подавления выступлений нефтяников Мангистауйской области в 2011 году. После этих событий многократно увеличилось количество поставок западного вооружения, закупаемое Астаной и предусмотренное именно для подавления уличных демонстраций и митингов. Причем, покупалось кроме стрелкового вооружения и дистанционное для ведения стрельбы в толпу с воздушных объектов

В 2013-2014 годах в европейской прессе появились публикации о покупке Назарбаевым в странах ЕС и США военных дронов, предназначенных для ведения боев в уличных условиях населенных пунктов и особенно для рассеивания больших масс народа. Автор этих строк выступил в феврале 2014 года в стенах Европейского парламента на заседании комитета по правам человека, где призвал остановить правительство Казахстана в деле закупок военных дронов, а также специальной техники в Израиле и Великобритании для слежения за разговорами граждан и контроля за перепиской.

Военные дроны позволили бы нескольким операторам без участия войск участвовать в разгоне массовых выступлений. Это показывает, что несмотря на усиление внутренних войск и передачу полицейским нескольких сотен крупнокалиберных пулеметов, на создание новых силовых подразделений, Назарбаев не доверяет своим же военным и спецслужбам. В случае массовых выступлений по всей стране и в крупных городах, они могут оставить престарелого диктатора и его семью без защиты, рассеяться или даже перейти на сторону протестующих.

Этот страх перед народным восстанием и возможной революцией, а также неверие в способности собственных силовиков выступить в качестве карателей, толкает местечкового узурпатора в объятия дядюшки Сэма, у которого он надеется получить защиту и покровительство. Не зря Назарбаев назвал Вашингтон гарантом «независимости» Казахстана, читай сохранения власти престарелого диктатора и его хищной семейки, а также дальнейшего ограбления народных богатств страны.

Назарбаев может пойти на провокацию, а США превратит Казахстан и страны ЦА в нестабильную зону

Назарбаев играет в целях установления монархии в очень опасную игру и втягивает в свою авантюру как сам народ, так и народы соседних стран Центральной Азии, которые все вместе становятся заложниками его политики и курса на военное, экономическое и политическое сотрудничество с США. Он и его окружение прекрасно понимают, что размещение военных и полувоенных структур Пентагона под предлогом обслуживания транспортного маршрута в Пакистан вызовет отрицательную реакцию со стороны Москвы, Пекина и Тегерана.

Все ключевые игроки также понимают, что транспортные базы в портах Актау и Курык на Каспии также могут быстро превратиться в полноценные базы, где даже без военных катеров и судов могут быть размещены ракеты, способные нести и ядерное вооружение, что сразу ставит под прицел Иран, Россию и Китай. С проведением маршрута по транспортировке военных и специальных грузов из Баку в Актау и Курык не только основывается маршрут и по вывозу американскими компаниями нефти в обход России, но и военно-политически перерезается сам Каспий, разделяя Иран и Россию.

Сам Каспий в таком случае перестает быть внутренним морем, Российская военная флотилия постепенно лишается монополии, а транспортные маршруты Ирана в Астрахань оказываются под угрозой удара, как и весь север страны. В этот логистический военно-экономический проект США вписываются и Азербайджан, и Туркменистан, и даже возможно Узбекистан. Армения в будущем также может предоставить свою территорию для транспортировки казахстанской нефти в грузинский Поти и военных грузов в Казахстан.

В конечном пункте США накачивают Афганистан, где под видом борьбы с Талибаном готовится плацдарм для ведения агрессии в отношении того же Ирана, а также Китая и России. Назарбаев, пользуясь такой ситуацией может пойти на неожиданный ход. Понимая, что Пекин и Москва будут против введения американских войск в Казахстан, Елбасы готов на организацию полномасштабной провокации для оправдания такого хода и для приглашения правительством иностранных военных для обеспечения стабильности и охраны важных стратегических объектов.

Например, памятуя о том, как Комитет Национальной Безопасности (КНБ) в 2016-м году в самый разгар земельных митингов устроил в Актобе провокацию с якобы попыткой захвата «исламистами» военных казарм и оружейных магазинов, которая закончилась специальной операцией и массовым убийством «нападавших», то нет гарантий, что это не будет повторено. Тогда никакая исламистская организация не взяла ответственность на себя за это, и Назарбаев может провести подобный спектакль теперь уже со стороны якобы боевиков Талибана, где объектом нападения может выступить тот самый международный центр низкообогащенного урана и могильник ядерных отходов на базе Ульбинского Металлургического Завода в Восточно-Казахстанской области. После массовой бойни подставных «талибановцев», желавших приобрести сырье для «грязной бомбы» и гибели мирных жителей, Елбасы готов будет обратиться к известным «специалистам» по борьбе с «терроризмом» из Пентагона.

Этим ходом он запугает как недовольное местное население, так и без труда оправдает нахождение иностранных войск на своей территории для поддержания «порядка и стабильности» под предлогом противодействия международному терроризму. Это вовсе не фантазия, так как я уже писал об этом и в 2015 и в прошлом году, указывая, что «международные» урановые объекты в Восточном Казахстане нужны Назарбаеву именно для того, чтобы потом просить введения иностранных контингентов для их защиты.

В случае даже если у США не хватит сил контролировать важные регионы Казахстана и сам Каспий, то их «специалисты» могут создать в итоге постоянную зону напряженности, столкновений разных группировок на территории нашей страны и соседних республик, погрузив обширные территории бывшей советской Средней Азии в пучину национальных и религиозных конфликтов, создав этим головную боль на многие годы России и Китаю.

Вместо послесловия

Уже очевидно всем, что США уводит Казахстан и возможно Узбекистан в свое военно-политическое поле. Казахстан прекращается быстрыми темпами во враждебное к России государство, чем создается еще один «фронт» уже с юга и на самой протяженной границе. Самое тревожное, что театром возможного противостояния становятся среднеазиатские страны бывшего СССР.

Восточные диктатуры и деспотии, вышедшие из шинели партийных секретарей, которые многие годы были предоставлены сами себе, превращаются сейчас в главных дестабилизаторов ситуации в регионе в своих попытках сохранить собственную безраздельную власть и собственность идут на авантюры и на допуск иностранных войск. Главным выразителем этих самодержавных удельных тиранов становится Назарбаев, который давно ведет с Западом торг по схеме «нефть в обмен на демократию».

Чем дольше будет находиться клика Назарбаева у власти, тем больше режим совершит преступлений, тем в еще большие кровавые авантюры втянет народ, тем больше богатств вывезет из Казахстана, который он считает собственной коммерческой контрой. Таким образом, борьба с режимом и правительством национальной измены – есть борьба за сохранение целостности страны, за будущее существование самого народа!