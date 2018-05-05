Навальный заслуживал похвалы

Подгадываю с этой частью статьи (Навальный глушит протест доверившихся ему граждан) под 5 мая, чтобы те, кто собрался на митинг Навального, - пошёл («безумству храбрых поём мы песню»), а кто решил не идти, понял, в чём тут подвох.

Теперь о признаках, которые позволяют делать вывод, что Навальный сливает протест доверившихся ему граждан.

До сих пор я всячески убеждал всех примкнуть к Навальному именно потому, что у Навального во всей его деятельности здравый смысл присутствовал на порядки больше, чем у всей остальной оппозиции.

Вместе взятой.

Навальный поднимал людей «за».

Сначала за себя, как президента. Нет, я понимаю, что опытные оппозиционеры сразу видели и его тяжёлый скелет, и кривой рот, но ведь в то время Навальный призывал «за», а не просто «против власти». Потом Навальному просто повезло (или так и задумано было) - Навального власть не допустила к выборам, и этим не дала ему проиграть выборы путину.

А в это время вся левая оппозиция, выступившая против Навального, билась за то, чтобы «вдруг откуда не возьмись» появившийся Грудинин проиграл путину обязательно при максимально возможном приходе народа на выборы. Ну, очень оппозиции этого хотелось!

Все понимали и даже не скрывали, что Грудинин не победит, но оппозиция уверяла, что голосуя за Грудинина, народ выступит против власти! Ой, как это было важно - показать, что мы против! А какая польза народу от того, что показать «против» нужно было не бойкотом выборов, а приходом на голосование?

Большая будет польза, ой большая! - утверждала оппозиция.

И Грудинин молчал, и оппозиция молчала о своём «ЗА». А это «за» секретом было только для дураков, ведь было очевидно, что целью оппозиции было организовать путину победу на выборах абсолютным большинством голосов населения. И эту цель Грудинин и оппозиция блестяще достигли.

И этим они победили Навального (и не его одного), который, руководствуясь исключительно здравым смыслом, призвал бойкотировать эти выборы. Здравый смысл был элементарен - раз на этих выборах исключен выбор кого-либо ещё, кроме фашиста путина, то бороться необходимо ЗА то, чтобы выборы сорвать. Чтобы срывом выборов показать, что народ не хочет фашистов.

Что тут непонятного, и чем эта цель вредила народу?

Молодец, Алексей Навальный, настоящий мудрый политик и патриот России.

Почему не выполнил обещания?

Был.

Поскольку то, что он начал делать после выборов, даёт основания полагать, что и Навальный гасит народный протест теми элементарными приёмами, о которых было сказано выше (в первой части), - бесцельностью вывода своих сторонников на улицу и подставой их под расправу фашистов.

По идее, после снятия Навального с выборов, целью его штабов (целью собираемых у народа денег) стала организация контроля за голосованием и выявление фальсификаций выборов. Навальный пообещал выставить на участки 20 тысяч наблюдателей. И ОПИРАЯСЬ НА СОБРАННЫЕ ИМИ ДАННЫЕ, Навальный обязан был по итогам выборов собирать народ на митинг с целью, СЛЕДУЮЩЕЙ ИЗ ФАКТА ФАЛЬСИФИКАЦИИ. Схема ведь проста: народ дал деньги - наблюдатели собрали факты - Навальный проводит митинг или шествие по итогам анализа этих фактов.

А что мы имеем в реальности?

Сразу же после выборов эти 20 тысяч наблюдателей исчезли, вместе с ними исчезли и результаты их наблюдений. И Навальный о наблюдателях и результатах контроля голосования глухо молчит.

Простите, но это означает, что исчезли результаты работы полумиллиарда рублей, данных Навальному народом именно для этого!

Поясню непонятливым, не видящим разницы между целью и средством, - народу не нужны были бездельники, нанявшиеся к Навальному в штабы на солидную зарплату (на оплату работников штабов Навального, по его отчёту, ушло 40% собранных денег).

Навальный хвастается наличием своих штабов во многих регионах, но хвастаться нужно не штабами, а их работой! Народу за заплаченные народом деньги нужны были знания! Знания того, выборы честные или сфальсифицированы?

А по итогам выборов Навальный появился на экране и, ОПИРАЯСЬ НА ДАННЫЕ ЦЕНТРИЗБИРКОМА(?), заявил, что путин победил. Какой Навальный молодец! Но только это любой мог вылезти на экран и заявить о победе путина по итогам ЦИК. Бесплатно! А не за полмиллиарда рублей.

Мне скажут, что его наблюдатели не обнаружили нарушений, и поэтому Навальный молчит. Да хочется думать, что Навальный молчит именно поэтому. Но если бы в данном случае это была единственная причина молчания!

Что Навальный потерял бы, если бы сказал народу, что выборы путина прошли честно на тех 20 тысячах участков, на которых были его наблюдатели? И опубликовал бы данные от этих наблюдателей. Навальный только выиграл бы от своей честности! Ведь он всё сделал для бойкота выборов, для воспрепятствования очередному приходу к власти фашистов. Да, он и Россия не смогли победить, но было бы видно, что Навальный дрался честно! И честно держит удары.

Между прочим, вот ещё интересный и характерный момент. Если наблюдатели Навального выявили, что выборы прошли честно, то тогда почему Кремль молчит о том, какие результаты получили наблюдатели Навального? Ведь Кремлю же выгодно сказать, что 20 тысяч наблюдателей от Навального не выявили фальсификаций на выборах! Путин балаболит и балаболит про «прозрачность выборов», а что мешало Кремлю воспользоваться наблюдателями Навального для собственного пиара не путинской болтовнёй, а числами?

Но ведь и Кремль, заодно с Навальным, молчит!

Тогда в чём дело?

А если дело не в застенчивости Навального?

А если фальсификации, выявленные наблюдателями Навального, столь масштабны, что потребуют безусловно аннулировать выборы? Ведь, к примеру, эти данные ни ЦИК и никакая власть не опровергли http://www.ymuhin.ru/node/1749/tehnologiya-lzhi-na-vyborah-prezidenta-rossii. А данные-то вопиющи!! Кстати, и Навальный об этих доказательствах фальсификации молчит, хотя для него это должно быть главной темой!

И ещё обратите внимание, что всего через несколько дней после голосования, тема выборов начисто исчезла из списка тем Навального, он как бы сказал своим сторонникам: выборы прошли - забудьте!

Трудно забыть, но, положим, что мы забыли.

Это что за цель?

Но тогда вопрос, если у Навального нет данных для проведения митинга, с требованием расследовать фальсификацию голосования, то тогда зачем Навальный объявил акцию протеста 5 мая? За что сторонники Навального должны 5 мая бороться на площадях наших городов?

Судя по основному и единственному лозунгу выхода на улицы 5 мая, люди должны выйти для того, чтобы заявить: «Путин нам не царь!».

Замечательно!

А кому он царь? В России нашли хоть кого-то, хоть одного, кто заявил бы, что путин ему царь?

У Навального в данном случае утеряно чувство русского языка: ведь за утверждением: «Путин нам не царь», - не следует вывод, что «Путин нам всего лишь президент». Путин, для протестующих, и не президент. Но отсюда следует вывод, что протестующие действительно не признают путина царём в России - не настоящий он царь в глазах протестующих. И тогда неминуемо следует вопрос - а кто вам, протестующим, настоящий царь? Не будем тыкать пальцем, но поскольку протестующие выходят по призыву Навального, то из этого лозунга по умолчанию следует и кто у этих граждан царь.

Этого захотел Навальный?

Для масс эти рассуждения сложны и они могут думать, что угодно, почему я и обращаю внимание на чувство русского языка - думаю, что многие из тех, кто вышел бы на этот протест, но не вышли, подсознанием протестовали - «а на хрена мне по этому поводу выходить на площадь?». А завтра Навальный объявит выход на площадь под лозунгом: «Путин нам не парикмахер!». Оно действительно, путин нам не парикмахер, ну и что теперь? Зачем выходить на эту акцию, что этот даст?

Навальный объясняет: «Давайте выйдем на улицы городов 5 мая на марши за право быть гражданами своей страны».

Зашибись!

И это всё «ЗА»?? А кто нас лишил права быть гражданином? Не наших гражданских прав (о которых Навальный молчит), а кто нас лишил ПРАВА самим быть гражданином? Как тех, кто голосовал против путина, так и тех, кто голосовал за?

Это что за цель митинга? Для кого она?

Для тех, кто не имеет мозгов и действует только на эмоциях?

Так ведь и тем, безмозглым, мозги вправят полиция и суды, если акции будут проводиться так, как их организовывает Навальный.

Смотрите, Навальному, по сути организуемых им митингов и маршей, должно быть абсолютно наплевать, где именно эти митинги и марши проводить. Большевики и прочие революционеры вообще проводили майовки за городом. Тут ведь важно то, чтобы протестующие увидели, как их, протестующих, много, а не то, чтобы протестующие увидели витрины магазинов на центральных улицах города. И только на центральных!

А Навальный, вместо того, чтобы провести марш там, где мэрия разрешила, упорно хочет провести его там, где мэрия запретила. (незаконность её запрета дело важное, но, в данном случае, десятое). И эта ненужная конфронтация с властью тоже причина того, чтобы масса народа на акцию просто не придут. И это причина ещё и того, что часть пришедших на акцию, из протестующих станет просто прохожими.

Ну и масса смелого народу просто сядет на 15 суток и будет оштрафована. Да, незаконно! Но будет! А их особенно жаль!

И зачем это надо, и кому это надо, если без этого можно обойтись для достижения той же цели акции протеста? Причём, более успешного достижения.

То есть, если власть требует проводить митинг в каком-то спальном районе - да нет проблем! Пусть подавится своими дебильными пакостями! Это же ещё и лучше, чем на пустых Тверской или Сахарова.

Ну и кто виноват, что энтузиазм десятков (если не сотен) тысяч активных граждан сводится на нет? Навальный? А если это его цель? А оппозиция что - «не местная»? Ей эти граждане не нужны? Получается, что нынешним вождям оппозиции не требуется ничего, кроме глупых амбиций. Не знаю, покажет ли нам Навальный, что он по неопытности, а не по злому умыслу сливает протест, но вот оппозиция себя уже показала.

Лозунги Сталина

А вот теперь о цели, для которой собирать протестующих, - ЗА что им бороться. И это такая цель, что у нас, в нынешней России эту цель требуется ставить всегда, везде и по любому поводу (в добавок к любой местной цели, как общеполитическую цель).

Но, к сожалению, понять эту цель и её важность именно в данный момент, доступно не каждому читателю. Особенно «политически подкованному», уверенному, что он всё понял. Это как с законом ИГПР ЗОВ - болтать о его недостатках может каждый, а понять, в чём там смысл, способны единицы.

К сожалению, так будет и с тем предложением, которое я даю ниже. Оно является «единственно верным», но для масс сильно непонятным.

В начале статьи я цитировал мысль Дмитрия Чёрного: Что ж, как завещал ещё Сталин, подбирать прогрессивные общедемократические лозунги, чётко очерчивающие будущее реальной борьбы, классовой - дело именно коммунистов». Так вот, Сталин не об этом говорил (вернее, не Сталин повторял из Ленина, поскольку именно Ленин указывал на это требование).

Сталин говорил о смысле работы управленца - о том, в чём заключается его ценность, как руководителя, - о планировании. Сталин говорил, как именно нужно строить планы и как именно браться за их осуществление. И многие, не понимающие смысла управления, Сталина цитируют, ни на грамм не поняв, о чём это он говорил, и даже не пытаясь этот смысл представить.

А Сталин, объясняя, в чём состоит план решения сложных социальных задач, указывал, что главным условием выполнения плана является нахождение «в каждый данный момент того особого звена в цепи процессов, ухватившись за которое можно будет удержать всю цепь и подготовить условия для достижения стратегического успеха». Одного звена, ОДНОГО!! Не плана, не программы в целом, не бла-бла-бла, а достижения успеха всего в ОДНОМ деле.

Сталин приводил примеры, скажем, объяснял, что в период образования большевистской партии было очень много проблем, но таким основным звеном, на которое большевики бросили все силы и ресурсы, было создание общерусской политической газеты. После революции разруха вызвала миллионы проблем, но в первые годы нэпа главным звеном, на который большевики бросили все силы, было развитие торговли. Первый пятилетний план имел вид десятков толстенных томов того, что нужно было сделать, но Сталин хватался не за всё, он говорил: «Чтобы осуществить такой план, нужно, прежде всего, найти основное звено плана, ибо только найдя основное звено и ухватившись за него, — можно было вытянуть все остальные звенья плана. В чём состояло основное звено пятилетнего плана? Основное звено пятилетнего плана состояло в тяжёлой промышленности с её сердцевиной — машиностроением».

Выделять равные силы для решения сразу всего, что «глаз видит», - это и сил не хватит, и люди будут дезориентированы. Вот поэтому Сталиным искалось и выделялось главное, и на это главное направлялись все силы. И вот это главное и оформлялось лозунгами. Лозунги - это основные цели плана, а не «общедемократическая» болтовня, как в этом уверен Дмитрий Чёрный.

Но, как видите, сегодня даже коммунисты и даже Сталина в упор не понимают, хотя Сталин чуть ли не на пальцах объяснял, как следует поступать.

Цель есть!

Итак.

Главным звеном антифашистов в настоящее время является ВЫБОРНОСТЬ СУДЕЙ НАРОДОМ России. Да, я знаю, что зачем это надо и что за этим последует, на самом деле мало, кто понимает, тем не менее, это главное звено, и именно на этом необходимо сосредотачивать силы.

Выбирать судей прямо народом требует статья 3 Основ конституционного строя, поскольку по Конституции источником любой власти является только народ. Не Президент, не Дума, а только народ! (О чём разговор - если у тебя в голове есть хоть ложка ума, то это и так понятно).

А глава 7 Конституции «Судебная власть и прокуратура» может быть переделана Думой так, как надо, - как требуют Основы конституционного строя. Подчеркну ещё раз, Дума обязана и может элементарно переделать эту главу так, чтобы народ выбирал судей. Поэтому требовать от Думы этой переделки Конституции, устанавливающей выборность судей народом, народ может! Это требование законно!

Навальный, да и многие иные умники ведут речь о «независимости» судей. Болтать о независимости судей - это способ увести разговор из продуктивного направления в бесконечное бла-бла-бла. Будут судьи избираться народом - будут судьи и независимыми, а сама по себе независимость судей ничего не даст. Это болтовня.

Дело в том, что фашисты в нынешние судьи набрали уже таких бессовестных дур и таких тупых подлецов, что даже независимые, они будут выполнять требование фашистов точно по тем же причинам, по каким они и сегодня эти требования исполняют. По причине того, что нынешние судьи не способны понять, о чём рассматриваемое дело и кто в этом деле прав, а кто виноват. Этих дур надо гнать вонючей метлой, надо гнать «ссаными тряпками» из судов, а не делать их независимыми.

Только выборы судей народом, повторю, позволит привлечь в судьи умных и честных людей, и сделает судей независимыми от остальных ветвей власти - законодательной и исполнительной. Соответственно, только избрание судей народом пресечёт преступления представителей этих властей, начиная от коррупции, кончая всеми видами должностных преступлений.

Ведь сегодня «борьба с коррупцией» Навального - это не более чем бла-бла-бла, поскольку ни одно его расследование не закончено судом и наказанием виновных, да и не может закончиться судом при таких «судьях».

Поэтому, для всех митингов протеста, для всех оппозиционных движений на сегодня самым насущным является лозунг и цель - «Судей избирать народом!».

Это то единственное, что на сегодня требуется. И ничего другого требовать на митингах и шествиях нельзя, чтобы не утопить в болтовне это главное требование. Можно добавить только что-то, что это требование уточняет, типа: «Бессовестных дур не исправить!».

Это, повторю, главное звено.

Но кто это предложение поймёт?

Особенно из тех, у кого кипит разум возмущённый и хочется всего и сразу.

P.S. Сообщаю, что организатор референдума «За ответственную власть», реальный борец с коррупцией в России Александр Александрович Соколов, 1987 года рождения, загнанный фашистским режимом Кремля в тюрьму, прибыл к месту своего постоянного заключения по адресу: 28012, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Лапсарский проезд, д. 17, ФКУ ИК-1.

Организатор референдума «За ответственную власть» Барабаш Кирилл Владимировичу, года рождения прибыл в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 394030, г. Воронеж, ул. 3-го Интернационала, 17.

О местах заключения Валерия Парфёнова пока нет сведений.

Александру и Кириллу с Валерием будет легче переносить заключение, если на зоне все будут знать, что о них помнят и за их судьбой следят на воле. Поэтому прошу всех граждан, понимающих, что происходит, время от времени посылать им что-либо - хотя бы открытку.

От редакции: Все так, но фраза "вся левая оппозиция, выступившая против Навального, билась за то, чтобы «вдруг откуда не возьмись» появившийся Грудинин проиграл путину обязательно при максимально возможном приходе народа на выборы" покоробила.

Дело в том, что КПРФ и превратившийся в ее сателлита "Левый фронт" - это далеко не вся левая оппозиция. И вся левая, кто не КПРФ, выступала как раз против позорного выдвижения доверенного лица Путина и члена "Единой России" со стажем.

Можно, конечно, сказать, что КПРФ покрывает всю левую часть оппозиции, как бык овцу, и помимо партии Зюганова никаких левых даже не видно. Но ведь Юрий Игнатьевич Мухин пишет не на сайт КПРФ, а на ФОРУМ.мск - значит, как минимум его замечает? Ну и если сравнить те же первомайские демонстрации КПРФ и объединенных левых си, то опять сравнение не в пользу партии Зюганова. И на итоговый митинг в кампании Грудинина на площадь Суворова пришло от силы 150 человек - наверно, это не все московские левые, не так ли?

А.Б.