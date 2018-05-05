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Московский листок

Более шести тысяч пострадавших от Роскомнадзора и его борьбы с Telegram, дали о себе знать

Опубликовано 05.05.2018 в разделе комментариев 0

интернет роскомнадзор
Более шести тысяч пострадавших от Роскомнадзора и его борьбы с Telegram, дали о себе знать

Более шести тысяч пользователей и компаний направили жалобы на "горячую линию" Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) в связи с массовой блокировкой интернет-ресурсов, организованной Роскомнадзором в рамках борьбы с мессенджером Telegram. Всего к 4 мая было получено 6184 обращения. Все жалобы РОЦИТ обработал и направил в РКН, сообщил РБК представитель центра. 

Большинством пожаловавшихся на действия Роскомнадзора оказались физические лица. Лишь 4% жалоб поступили от компаний. Среди физлиц лишь 79% предоставили свои контактные данные для получения ответа. 

По словам представителя РОЦИТа, большая часть обращений (76%) касалась отсутствия доступа к игровым сервисам, таким как PlayStation Network, Epic Games Launcher, и компьютерным играм Fortnite, PlayerUnknown's Battlegrounds и другим, требующим подключения к интернету. 

Также пользователи сообщили, что не смогли воспользоваться оплаченными ранее приложениями. В некоторых случаях нанесенный тем самым ущерб достигал 30 тысяч рублей. 

ПО данным РОЦИТа, среди пострадавших от блокировки компаний оказались онлайн-кинотеатр ivi, американская ИТ-компания Citrix и сервис автоматизации маркетинга Mindbox. При этом 70% жалоб от представителей юрлиц касались недоступности серверов Amazon, 17% - Digital Ocean, по 3,4% - Google и Hetzner. 

Таганский суд Москвы еще 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ из-за его отказа передать ФСБ ключи шифрования. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram. Но, несмотря на все усилия Роскомнадзора заблокировать мессенджер, Telegram все еще сохраняет работоспособность в Рунете. 

Роскомнадзор в попытке ограничить доступ к приложению блокирует также сторонние ресурсы и сервисы. В частности, за последнее время о сбоях в работе сообщили пользователи сервисов Google, Amazon, Microsoft. О проблемах заявили и российские компании, среди которых "Яндекс", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". 

Представители "Яндекса" и "ВКонтакте" уже выступили с резкой критикой в адрес Роскомнадзора, заявив, что подобные методы блокировки угрожают жизнеспособности всего Рунета.

Напомним, 25 апреля Совет Общества научных работников (ОНР) обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой "пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора" по блокировке Telegram, сообщает РБК со ссылкой на письмо, опубликованное на сайте ОНР.

Ученые утверждают, что из-за попыток ведомства заблокировать работу мессенджера оказались недоступны множество научных и образовательных сайтов, в том числе специализированная сеть научных контактов ResearchGate, архивы научных журналов крупнейшего издательства Wiley, центральное хранилище библиотек Java, сайт журнала Science, поисковая система Google и другие сервисы. Кроме того, была сорвана подача заявок на конкурсы грантов, проводимых Российским фондом фундаментальных исследований, частично парализован учебный процесс в таких вузах, как МГУ и ВШЭ, и затруднен доступ к сайту Вольного сетевого сообщества "Диссернет".

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