КНДР хочет установить авиасообщение с Южной Кореей

Официальные представители специализированного агентства ООН по вопросам авиации (ICAO, Международная организация гражданской авиации) на следующей неделе посетят КНДР, чтобы обсудить запрос Пхеньяна на возобновление авиасообщения с Южной Кореей, сообщает агентство Reuters.

В международной организации, штаб-квартира которой расположена в Монреале, пояснили, что запрос на открытие авиамаршрутов в Южную Корею из КНДР находится "на стадии рассмотрения". "Мы обсудим этот запрос, исходя из соображений навигации и безопасности", - отметили в ICAO.

КНДР и Южная Корея не имеют регулярного транспортного сообщения. Для перемещения между двумя странами, которые с 1950 года формально находятся в состоянии войны, используются транзитные страны, напоминает РБК.

Воздушные маршруты Северной Кореи обслуживает северокорейская государственная авиакомпания Air Koryo, которая осуществляет полеты только в четыре пункта назначения - Пхеньян, китайские Пекин и Шэньян и российский Владивосток.

КНДР синхронизировала часовой пояс с Южной Кореей

Тем временем, в соответствии с указом президиума Верховного народного собрания КНДР, в Северной Корее были переведены часы на полчаса вперед. Таким образом, в Пхеньяне и Сеуле установилось единое время. Это произошло в 23:30 по местному времени (18:00 мск).

Договоренность об установке единого часового пояса на Корейском полуострове была достигнута в ходе исторической встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоялась 27 апреля в пограничном Пханмунджоме, напоминает ТАСС.

Эти переговоры стали первыми на высшем уровне между Пхеньяном и Сеулом более чем за 10 лет. По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.

29 апреля президент Владимир Путин и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре обсудили итоги межкорейского саммита и договоренности с Пхеньяном.

27 апреля Ким Чен Ын провел 12-часовую встречу с Мун Чжэ Ином. Стороны подписали декларацию о мирном договоре и о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Встреча предваряла ожидаемые переговоры президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Глава Белого дома заявлял, что готов встретиться с главой КНДР в ближайшие три-четыре недели.

Так же Дональд Трамп дал указание Пентагону рассмотреть возможность сокращения американского военного контингента в Южной Корее. Об этом сообщает газета The New York Times. Источники издания связывают решение американского лидера с недавно прошедшим саммитом двух Корей, по итогам которого власти КНДР и Южной Кореи решили заключить мирный договор.

По данным источников NYT, необходимость присутствия большого числа военных на территории Южной Кореи отпадет в случае подписания мирного договора с КНДР.

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