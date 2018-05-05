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Московский листок

КНДР хочет установить авиасообщение с Южной Кореей

Опубликовано 05.05.2018 в разделе комментариев 0

кндр оон южная корея
КНДР хочет установить авиасообщение с Южной Кореей

Официальные представители специализированного агентства ООН по вопросам авиации (ICAO, Международная организация гражданской авиации) на следующей неделе посетят КНДР, чтобы обсудить запрос Пхеньяна на возобновление авиасообщения с Южной Кореей, сообщает агентство Reuters. 

В международной организации, штаб-квартира которой расположена в Монреале, пояснили, что запрос на открытие авиамаршрутов в Южную Корею из КНДР находится "на стадии рассмотрения". "Мы обсудим этот запрос, исходя из соображений навигации и безопасности", - отметили в ICAO. 

КНДР и Южная Корея не имеют регулярного транспортного сообщения. Для перемещения между двумя странами, которые с 1950 года формально находятся в состоянии войны, используются транзитные страны, напоминает РБК. 

Воздушные маршруты Северной Кореи обслуживает северокорейская государственная авиакомпания Air Koryo, которая осуществляет полеты только в четыре пункта назначения - Пхеньян, китайские Пекин и Шэньян и российский Владивосток. 

КНДР синхронизировала часовой пояс с Южной Кореей 

Тем временем, в соответствии с указом президиума Верховного народного собрания КНДР, в Северной Корее были переведены часы на полчаса вперед. Таким образом, в Пхеньяне и Сеуле установилось единое время. Это произошло в 23:30 по местному времени (18:00 мск). 

Договоренность об установке единого часового пояса на Корейском полуострове была достигнута в ходе исторической встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоялась 27 апреля в пограничном Пханмунджоме, напоминает ТАСС. 

Эти переговоры стали первыми на высшем уровне между Пхеньяном и Сеулом более чем за 10 лет. По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. 

29 апреля президент Владимир Путин и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре обсудили итоги межкорейского саммита и договоренности с Пхеньяном. 

27 апреля Ким Чен Ын провел 12-часовую встречу с Мун Чжэ Ином. Стороны подписали декларацию о мирном договоре и о полной денуклеаризации Корейского полуострова. 

Встреча предваряла ожидаемые переговоры президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Глава Белого дома заявлял, что готов встретиться с главой КНДР в ближайшие три-четыре недели.

Так же Дональд Трамп дал указание Пентагону рассмотреть возможность сокращения американского военного контингента в Южной Корее. Об этом сообщает газета The New York Times. Источники издания связывают решение американского лидера с недавно прошедшим саммитом двух Корей, по итогам которого власти КНДР и Южной Кореи решили заключить мирный договор. 

По данным источников NYT, необходимость присутствия большого числа военных на территории Южной Кореи отпадет в случае подписания мирного договора с КНДР. 

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