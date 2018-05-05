Украина грозится конвоировать свои суда в Керченском проливе силами военного флота

Украинский адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил, что властям страны стоит готовиться к организации конвойного сопровождения судов и блокаде Керченского пролива со стороны России. Об этом он заявил в интервью «Обозревателю».

По его словам, военным морякам и морским частям Госпогранслужбы «следует готовиться к различным негативным сценариям вплоть до блокады прохода судов Керченским проливом в Мариуполь и Бердянск». Он добавил, что необходимо отрабатывать мероприятия конвойной службы, предусматривающие сопровождение гражданских судов военными кораблями.

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Есть проблема - адмиралов на Украине много, а вот боевых кораблей почти нет.

Полноценных боевых кораблей три штуки - флагман "Гетман Сагайдачный", корвет "Винница" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко". Еще есть 9 катеров, в основном древние, но есть два новых проекта "Гюрза". И это всё.

Для морского боя маловато будет. Вот пиратствовать в прибрежной зоне - это можно. До тех пор, пока не надоедят.

А.Б.