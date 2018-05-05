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Московский листок

В России лозунг "Он нам не царь!" вызывает протесты властей и задержания оппозиционеров

Опубликовано 05.05.2018 в разделе комментариев 0

В России лозунг "Он нам не царь!" вызывает протесты властей и задержания оппозиционеров

В регионах России проходят протестные акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Митинги запланированы сегодня в 90 городах по всей стране. В Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах мероприятия не санкционированы. Среди целей акции политик называл борьбу с коррупцией, бедностью и неравенством, а также протест против блокировки Telegram. 

В Красноярске на митинге задержали 15 человек, в их числе один журналист. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил один из задержанных Максим Алиев. 

В Новосибирске акция протеста была согласована с властями. Митинг прошел на Михайловской набережной реки Обь в парке «Городское начало» у памятника императору Александру III.

Несанкционированное властями шествие и митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального состоялись в субботу в центре Томска. По оценкам организаторов, в акции приняли участие более 300 человек. Они сообщили, что во время проведения акций задержаний участников не было.

В Барнауле на акции «Он нам не царь», организованной сторонниками политика Алексея Навального, задержали десять человек. Об этом сообщил его соратник Леонид Волков, который ведет прямую трансляцию в YouTube. В пресс-центре управления МВД по региону сообщили «Интерфаксу», что на акции никого не задержали.



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