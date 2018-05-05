Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сегодня День советской печати. Позабыли?

Опубликовано 05.05.2018 в разделе комментариев 0

газета праздник правда
Сегодня День советской печати. Позабыли?

Теперь отмечают какой-то непонятный праздник зимой, раздают какие-то столь же непонятные премии, больше похожие на подкуп и при этом радуются непонятно чему.

Естественно, ни один нормальный журналист считать это праздником не может.

5 мая 1922 в связи с 10-летней годовщиной «Правды» по решению ЦК РКП(б), одобренному 11-м съездом партии, был проведён День партийно-советской печати. В этот день «Правда» напечатала статью В. И. Ленина «К десятилетнему юбилею “Правды”», где и напоминалось, что советская печать началась 5 мая 1912 года, когда Ленин в первый раз подписал номер "Правды".

Газета "Правда" закончилась в конце 90-х, когда остатки советской газеты оказались в руках бизнесменов из КПРФ, им и принадлежит сомнительная честь ликвидации великой газеты. Не новому режиму - тот хотел, да не вышло, и "Правда" к середине 90-х почти вернула себе прежние позиции на медийном рынке. Но руками верных зюгановцев было сделано то, что не удавалось буржуазной власти. Газету возглавили и уничтожили, превратив в симулякр прежней "Правды". Сегодня ее влияние на аудиторию приближается к нулю. 

Так что праздник, конечно, у советского журналиста грустный. Но уж какой есть. 

А дебилы пусть 13 января радуются... Чему? Так дебилам всегда радостно.

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы счастливы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Стихийный митинг в Бурятии перешёл в перекрытие федеральной трассы
Стихийный митинг в Бурятии перешёл в перекрытие фе...
04.05.2018
Максим Калашников: не верьте Минфину
Максим Калашников: не верьте Минфину
05.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сегодня День советской печати. Позабыли? (0)
В России лозунг "Он нам не царь!" вызывает протесты властей и задержания оппозиционеров (0)
Украина грозится конвоировать свои суда в Керченском проливе силами военного флота (6)
КНДР хочет установить авиасообщение с Южной Кореей (0)
Более шести тысяч пострадавших от Роскомнадзора и его борьбы с Telegram, дали о себе знать (0)
Навальный сливает протест доверившихся ему граждан (13)
Назарбаев для удержания власти желает опереться на американские войска (2)
Анатолий Баранов: В общем, дико жаль, как профукали интересы нашего авиастроения (6)
Прокуратура выступила в роли зазывалы на митинг Навального (5)
Максим Калашников: не верьте Минфину (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А про день, когда Ленин впервые подписал номер "Правды" - позабыли?
Максим Калашников Максим Калашников: От И.Стрелкова и М.Калашникова: о застое и кануне 9 мая
Максим Калашников Максим Калашников: Уберут ли Мединского? Сдается, что пора...
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Прямое столкновение неизбежно
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Это преступление против народа...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss