Сегодня День советской печати. Позабыли?

Теперь отмечают какой-то непонятный праздник зимой, раздают какие-то столь же непонятные премии, больше похожие на подкуп и при этом радуются непонятно чему.

Естественно, ни один нормальный журналист считать это праздником не может.

5 мая 1922 в связи с 10-летней годовщиной «Правды» по решению ЦК РКП(б), одобренному 11-м съездом партии, был проведён День партийно-советской печати. В этот день «Правда» напечатала статью В. И. Ленина «К десятилетнему юбилею “Правды”», где и напоминалось, что советская печать началась 5 мая 1912 года, когда Ленин в первый раз подписал номер "Правды".

Газета "Правда" закончилась в конце 90-х, когда остатки советской газеты оказались в руках бизнесменов из КПРФ, им и принадлежит сомнительная честь ликвидации великой газеты. Не новому режиму - тот хотел, да не вышло, и "Правда" к середине 90-х почти вернула себе прежние позиции на медийном рынке. Но руками верных зюгановцев было сделано то, что не удавалось буржуазной власти. Газету возглавили и уничтожили, превратив в симулякр прежней "Правды". Сегодня ее влияние на аудиторию приближается к нулю.

Так что праздник, конечно, у советского журналиста грустный. Но уж какой есть.

А дебилы пусть 13 января радуются... Чему? Так дебилам всегда радостно.

Анатолий Баранов