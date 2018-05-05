В Пензе, видимо, "он нам царь" - задержали кучу народа

Активистов, пытавшихся в Пензе пройти по улице, начали задерживать "за лица" - без объяснения причин. Включая те места, где распоряжением местных властей разрешено митинговать без всякого уведомления. Но это по каким-то обычным поводам.

А тут - вопрос государственный. Царь или не царь?

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https://vk.com/wall-5634304_3836 ПНВ 05.05.2018 Финогеева, Барабанщикова, Агапова и нескольких других граждан, мирно идущих по ул. Московской, задержали. https://vk.com/wall12789669_7360 П. Барабанщиков 05.05.2018 Друзья, меня с Иваном Финогеевым незаконно задержали сотрудники полиции. Находимся в ГУВД города Пензы на улице Долгова. Я просто фотографировал, а Иван гулял по Московской. Сейчас находимся в комнате для административных процедур с другими задержанными. https://vk.com/wall12789669_7361 П. Барабанщиков 05.05.2018 Друзья, поддержите нас! Мы находимся в ГУВД на улице Долгова. Меня задержали без объяснения причин. Я являюсь корреспондентом газеты. Такого беспредела я ранее не видел. https://vk.com/wall12789669_7363 П. Барабанщиков 05.05.2018 Спасибо за поддержку, единомышленники! Люди скандируют "Свободу!". Не расходитесь, пожалуйста. https://vk.com/wall-5634304_3841 ПНВ 05.05.2018 На данный момент известно о 7 задержанных в Пензе, все они находятся под стражей https://vk.com/wall-5634304_3842 ПНВ 05.05.2018 Обещали опросить и отпустить, в итоге часть задержанных поместили в полицейскую Газель и пытались увезти. Толпа собравшихся не пропустили машину, скандируя "Свободу!" и "Выпускай!" *** Думаю, скоро статья 1 Конституции РФ будет считаться экстремистской: "Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления". Это ж как такое перенесть? Он нам царь, а форма правления - республиканская... Или у царя тоже может быть республиканская форма?