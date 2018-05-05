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Московский листок

В Пензе, видимо, "он нам царь" - задержали кучу народа

Опубликовано 05.05.2018 в разделе комментариев 0

В Пензе, видимо, "он нам царь" - задержали кучу народа
Активистов, пытавшихся в Пензе пройти по улице, начали задерживать "за лица" - без объяснения причин. Включая те места, где распоряжением местных властей разрешено митинговать без всякого уведомления. Но это по каким-то обычным поводам.
 
А тут - вопрос государственный. Царь или не царь? 
 
***

https://vk.com/wall-5634304_3836

ПНВ

05.05.2018

Финогеева, Барабанщикова, Агапова и нескольких других граждан, мирно идущих по ул. Московской, задержали.

 

https://vk.com/wall12789669_7360

П. Барабанщиков

05.05.2018

Друзья, меня с Иваном Финогеевым незаконно задержали сотрудники полиции. Находимся в ГУВД города Пензы на улице Долгова. Я просто фотографировал, а Иван гулял по Московской.

Сейчас находимся в комнате для административных процедур с другими задержанными.

 

https://vk.com/wall12789669_7361

П. Барабанщиков

05.05.2018

Друзья, поддержите нас!

Мы находимся в ГУВД на улице Долгова.

Меня задержали без объяснения причин. Я являюсь корреспондентом газеты.

Такого беспредела я ранее не видел.

 

https://vk.com/wall12789669_7363

П. Барабанщиков

05.05.2018

Спасибо за поддержку, единомышленники!

Люди скандируют "Свободу!".

Не расходитесь, пожалуйста.

 

https://vk.com/wall-5634304_3841

ПНВ

05.05.2018

На данный момент известно о 7 задержанных в Пензе, все они находятся под стражей

 

https://vk.com/wall-5634304_3842

ПНВ

05.05.2018

Обещали опросить и отпустить, в итоге часть задержанных поместили в полицейскую Газель и пытались увезти. Толпа собравшихся не пропустили машину, скандируя "Свободу!" и "Выпускай!"

***

Думаю, скоро статья 1 Конституции РФ будет считаться экстремистской: "Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления".

Это ж как такое перенесть? Он нам царь, а форма правления - республиканская... Или у царя тоже может быть республиканская форма?



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