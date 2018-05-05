В Пензе, видимо, "он нам царь" - задержали кучу народа

https://vk.com/wall-5634304_3836
ПНВ
05.05.2018
Финогеева, Барабанщикова, Агапова и нескольких других граждан, мирно идущих по ул. Московской, задержали.
https://vk.com/wall12789669_7360
П. Барабанщиков
05.05.2018
Друзья, меня с Иваном Финогеевым незаконно задержали сотрудники полиции. Находимся в ГУВД города Пензы на улице Долгова. Я просто фотографировал, а Иван гулял по Московской.
Сейчас находимся в комнате для административных процедур с другими задержанными.
https://vk.com/wall12789669_7361
П. Барабанщиков
05.05.2018
Друзья, поддержите нас!
Мы находимся в ГУВД на улице Долгова.
Меня задержали без объяснения причин. Я являюсь корреспондентом газеты.
Такого беспредела я ранее не видел.
https://vk.com/wall12789669_7363
П. Барабанщиков
05.05.2018
Спасибо за поддержку, единомышленники!
Люди скандируют "Свободу!".
Не расходитесь, пожалуйста.
https://vk.com/wall-5634304_3841
ПНВ
05.05.2018
На данный момент известно о 7 задержанных в Пензе, все они находятся под стражей
https://vk.com/wall-5634304_3842
ПНВ
05.05.2018
Обещали опросить и отпустить, в итоге часть задержанных поместили в полицейскую Газель и пытались увезти. Толпа собравшихся не пропустили машину, скандируя "Свободу!" и "Выпускай!"
***
Думаю, скоро статья 1 Конституции РФ будет считаться экстремистской: "Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления".
Это ж как такое перенесть? Он нам царь, а форма правления - республиканская... Или у царя тоже может быть республиканская форма?