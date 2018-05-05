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Московский листок

Гордость Путинской России выдержала опрос у "костоломов" Мюллера

Опубликовано 05.05.2018 в разделе комментариев 0

сша санкции олигархат классованенависть
Гордость Путинской России выдержала опрос у "костоломов" Мюллера

Федеральные агенты, действующие по поручению спецпрокурора США Роберта Мюллера, опрашивали в Нью-Йорке российского бизнесмена Виктора Вексельберга - председателя совета директоров группы "Ренова", президента фонда "Сколково" и фигуранта американского санкционного списка. О встрече следователей с Вексельбергом сообщили источники The New York Times. 

По данным газеты, Вексельберга около двух месяцев назад остановили, когда он сошел с трапа частного самолета в Нью-Йорке. В публикации не приводятся сведения о том, какого рода вопросы задавали российскому предпринимателю. NYT, впрочем, полагает, что вопросы касались присутствия Вексельберга на церемонии инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США в январе 2017 года. 

Согласно публикации, Вексельберг попал на инаугурацию Трампа благодаря своему кузену и бизнес-партнеру Эндрю Интратеру, который проживает в Нью-Йорке и пожертвовал в инаугурационный фонд 250 тыс. долларов. Интратер возглавляет компанию Columbus Nova, занимающуюся управлением инвестициями и предоставляющую услуги, как утверждает NYT, группе "Ренова". Как указывается в публикации, подчиненные Мюллера опросили Интратера, однако нет признаков того, что его подозревают в чем-то незаконном. 

Газета также допускает, что спецпрокурора США интересовали деловые операции Вексельберга на Кипре. Речь идет о временах, когда компания, подконтрольная российскому предпринимателю, являлась самым крупным акционером Банка Кипра. Как говорится в публикации, в 2014 году нынешний министр финансов США Уилбур Росс, будучи во главе группы инвесторов из штатов и других стран, купил акции этого банка примерно на 400 млн евро. После этого он стал одним из заместителей председателя совета директоров банка. 

Собеседники NYT утверждают, что Вексельберга не подозревают в каких-либо противозаконных действиях, отмечает ТАСС. 

Ранее телекомпания CNN утверждала, что спецпрокурор Мюллер предпринял действия в отношении по крайней мере трех представителей российского крупного бизнеса. Их имена не назывались. Во-первых, Мюллер распорядился задержать для досмотра электронных устройств состоятельного россиянина, прибывшего на частном самолете в один из аэропортов Нью-Йорка. Эта часть похожа на сообщение NYT по поводу Вексельберга. Во-вторых, с санкции спецпрокурора США также был остановлен другой россиянин во время недавней поездки по Соединенным Штатам. В этом случае нет сведений, был ли он подвергнут личному досмотру, уточняла телекомпания. Кроме того, подчиненные Мюллера направили некий неформальный добровольный документ и запрос о беседе третьему российскому олигарху, который, однако, в последнее время не объявлялся в США. 

Мюллер приступил к расследованию в мае 2017 года. На данный момент им предъявлены обвинения 19 лицам, среди которых 5 американцев, 13 россиян и 1 голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный беспокоится:

- И ведь вся страна, в едином порыве затаила дыхание, прильнула к мониторам: что там с Вексельбергом нашим родным? Не сломали ему косточку, которая на вес золота для новой нашей, что "совка"-то дороже, России? Морально не давили на него, пределы прайваси учли? Ведь никто так не дорог средцу русскому, как ограбивший его олигарх, как воевавший против него генерал Власов (оставивший знамя будущим антисоветчикам) и как превратившие СССР в сырьевую империю Ельцин и Путин... Яйца Фаберже - показали, кто истинный патриот и защитник сырьевого отечества нашего! А вот как сырьё из него всё убежит на Запад и Восток, так - нам тоже будет, чем заняться. Каннибализм, в конце концов, не самая последняя стадия социального регресса, путём которого уверенно топает РФ от сверхдержавы к странам 3-го мира. Только вот жаль, уцелевших после опросов в подвалах Мюллера, в США мясца Вексельберга, Потанина, Сечина, Дерипаски - не достанется нам на жаркое, останутся они жить шикарно у "потенциального противника"... Ведь всё же какая-то, хоть и эдакая отсроченная социальная справедливость - ну, не в виде революции, так хоть в виде еды - должна быть на планете! Или мы чего-то другого ждём - не как в случае Гензеля и Гретели, чтоб посочнее стал олигархат на нашей, социалистической собственности поднявшийся, чтоб жирком оброс, чтоб вкуснее стал?..

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