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Московский листок

Навального задержали - акция удалась

Опубликовано 05.05.2018 в разделе комментариев 1

Навального задержали - акция удалась

Алексей Навальный задержан полицией в субботу в ходе несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент "Интерфакса". Сотрудники полиции задержали его на Пушкинской площади.

Сегодня сторонники Навального проводят акции протеста против действующей власти. Во многих городах России они были согласованы местными властями и прошли спокойно.

Но властям, видимо, спокойствие совсем не нужно, нужна "движуха". Поэтому - запреты и неизбежные задержания.

Прокуратура выступила в роли зазывалы на митинг Навального



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Всего комментариев к статье: 1
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г жопинск написал 05.05.2018 16:33
а че Начального то не задержать???Ваучерберга задержать кишка тонка?только америга может задержать и допрос с пристрастием.Ах как хотелось посмотреть,как Ваучерберг морды всем российский генералам бил бы....
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