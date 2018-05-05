Навального задержали - акция удалась

Алексей Навальный задержан полицией в субботу в ходе несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент "Интерфакса". Сотрудники полиции задержали его на Пушкинской площади.

Сегодня сторонники Навального проводят акции протеста против действующей власти. Во многих городах России они были согласованы местными властями и прошли спокойно.

Но властям, видимо, спокойствие совсем не нужно, нужна "движуха". Поэтому - запреты и неизбежные задержания.

Прокуратура выступила в роли зазывалы на митинг Навального